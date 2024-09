Die erste Version von BrilliantCrypto auf iOS ermöglicht es den Spielern, NFT-Spitzhacken kostenlos zu leihen und während des Spielens BRIL-Token zu verdienen, während die zweite Version für Besitzer Funktionen zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte bietet. Darüber hinaus ist nun auch eine vollständige Version des Spiels auf Android verfügbar, was die Zugänglichkeit des Spiels auf mehreren Plattformen weiter erweitert.

BrilliantCrypto: Mining-Spiel auf der Polygon-Blockchain

BrilliantCrypto ist ein Mining-Spiel, bei dem Spieler virtuelle Minen erkunden, um digitale Edelsteine zu entdecken. Die Teilnehmer werden mit $BRIL-Token, der nativen Kryptowährung des Spiels, belohnt.

Der BRIL-Token, der auf der Polygon-Blockchain ausgegeben wird, wird verwendet, um NFT-Spitzhacken zu kaufen, zu verbessern und zu reparieren, sowie um Edelsteine (NFTs) auf dem In-Game-Marktplatz zu kaufen und zu verkaufen und so das Spielerlebnis zu optimieren.

Das Spiel bietet ein Stipendiensystem, das es Spielern ermöglicht, NFT-Spitzhacken von Eigentümern zu leihen und die generierten Gewinne zu teilen. Dieser Mechanismus erleichtert den Einstieg in das Ökosystem des Spiels und schafft wirtschaftliche Synergien innerhalb der Community.

BrilliantCrypto verfügt damit über ein Play-to-Earn-Modell, das das Engagement und die Fähigkeiten der Spieler belohnt.

Nach dem Erfolg auf dem PC ist das Spiel nun auch für mobile Geräte auf Android und iOS verfügbar, sodass die Spieler darauf ohne die Nutzung ihrer Desktop-Computer zugreifen können.

Partnerschaften in Asien geschlossen

Nach dem Start in Japan im Juni 2024 expandiert BrilliantCrypto nun seine Aktivitäten in Europa, Südamerika und Südostasien. Das Unternehmen hat sich mit Crypto Blockchain Industries (CBI), einem börsennotierten französischen Unternehmen, für die Verteilung und Förderung des Spiels in Europa und Südamerika zusammengetan.

Darüber hinaus hat BrilliantCrypto folgende Partnerschaften in Südostasien geschlossen:

VirtualsGG ist der offizielle Partner für die Philippinen und Indonesien.

Orient Dragon ist als offizieller Partner für Vietnam benannt. Der anfängliche Erfolg von BrilliantCrypto in Japan spiegelt sich in diesen Zahlen wider:

Über 3.000 Edelsteintransaktionen in einer Woche

Mehr als 10.000 Edelsteine in weniger als einem Monat ausgetauscht

Im Durchschnitt 10.000 täglich aktive Nutzer

Ein (nach eigenen Angaben) Rekord-IEO bei Coincheck mit 212 Millionen US-Dollar und über 79.400 teilnehmenden Investoren

Weitere Expansion in Europa und Südamerika geplant

Das Unternehmen BrilliantCrypto, eine Tochtergesellschaft von COLOPL, die am 9. November 2022 gegründet wurde, plant, seine internationale Expansion fortzusetzen. Dazu sind Token-Listings geplant. Im September in Brasilien auf Bit2Me und in anderen Ländern Südamerikas sowie in Südostasien und Europa. Das Unternehmen arbeitet auch an der Entwicklung neuer Funktionen, um das Spielerlebnis zu bereichern und das Engagement der Benutzer zu erhalten.

Das Geschäftsmodell von BrilliantCrypto basiert auf dem Konzept des “Proof of Gaming”, inspiriert von Bitcoins “Proof of Work”. Die Spieler schaffen wirtschaftlichen Wert, indem sie Edelsteine abbauen und tauschen und so zum Ökosystem des Spiels beitragen.

Um seine vielfältige Spielergemeinschaft zu unterstützen, bietet BrilliantCrypto seine Benutzeroberfläche in mehreren Sprachen an, darunter Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Deutsch. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine Community-Website.

Weitere Informationen zum Spiel findest du auf der offiziellen Website.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden