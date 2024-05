Nach dem Bitcoin Halving herrscht am Kryptomarkt eine trügerische Ruhe vor dem Sturm. Diese Phase scheint ideal, um sich mit einem Gratis-Angebot von BONK für den kommenden Bullenmarkt zu wappnen.

Das Bitcoin-Halving ist ziemlich geräuschlos über die Bühne gegangen. Nachdem lange auf das Event hingefiebert wurde, stellen sich neue Anleger am Kryptomarkt vielleicht die Frage, warum die Kurse jetzt noch nicht explodieren und in großer Zahl neue Rekorde erreichen.

BONK jetzt 47 Prozent günstiger

Wer sich allerdings nun vom Markt abwendet, anstatt auf Kryptobörsen wie Anycoin Direct zu investieren, könnte eine große Renditechance verpassen. Der Memecoin BONK verzeichnete gegenüber seinem Allzeithoch zwar einen großen Rückgang, aber befindet sich aktuell wieder im Aufwärtstrend. In den vergangenen Wochen hat sich der Kurs annähernd verdoppelt. Dennoch liegt BONK zum Zeitpunkt des Schreibens noch 47 Prozent unter seinem All Time High. Dies kann als Gelegenheit betrachtet werden, sich zu relativ günstigen Einstiegspreisen auf den nächsten Bullenmarkt vorzubereiten.

Dafür müssen Neueinsteiger am Kryptomarkt jedoch wissen, dass die aktuelle Entwicklung nach dem Bitcoin Halving alles andere als ungewöhnlich ist. Auch wenn Medien dazu neigen, es anders darzustellen, passiert an dem Event-Tag selbst und den darauffolgenden Wochen kurstechnisch betrachtet in der Regel nicht viel. Umso höher ist die Rallye von BONK zum derzeitigen Zeitpunkt einzuschätzen.

Bull Run kommt erst nach dem Halving

Wer also direkt zum Halving eine Kursexplosion und die neuen Rekorde bei aufstrebenden Memecoins wie BONK vermutet, hat eine falsche Erwartungshaltung. Denn die bullische Marktphase, in der die Kurse am Kryptomarkt parabolisch ansteigen, setzt meist erst einige Monate nach dem Halving ein. Dies lässt sich mit einem Rückblick auf die vergangenen Bullenmärkte faktisch belegen. Es können locker sechs Monate vergehen, bis die Kurse auf die Angebotsverknappung der Leitwährung reagieren.

Deshalb ist die aktuelle Marktphase ein perfekter Zeitpunkt, sich auf den bevorstehenden Bullenmarkt vorzubereiten. Nach der Korrektur im April sind die Kurse von BONK und Co. immer noch günstig. Jetzt gilt es, sich in Stellung für den nächsten Bull Run zu bringen.

500.000 BONK kostenlos bei Anycoin Direct

Wie gerufen kommt deshalb das aktuelle Angebot von Anycoin Direct. So erhalten Anleger auf der beliebten Kryptobörse aktuell 500.000 BONK komplett kostenlos. Dafür ist lediglich eine Anmeldung und der Kauf einer Kryptowährung nach Wahl nötig.

Auf diesem Weg können Anleger ihr Krypto-Portfolio innerhalb weniger Minuten auf die von Analysten erwartete Hausse 2024/2025 vorbereiten. Auf Anycoin Direct finden sich neben BONK noch viele weitere interessante Memecoins und andere Kryptowährungen, die nach der Marktkorrektur derzeit preiswert erscheinen. Hier lohnt es sich, einmal das umfangreiche Angebot zu sichten und sich sein persönliches Lieblingsportfolio für den Bull Run zusammenzustellen.

BONK mit großem Wachstumspotenzial

500.000 BONK sind Lesern von BTC-ECHO dabei schon sicher, deren Wert sich in den nächsten ein, zwei Jahren positiv entwickeln könnte. Welches Wachstumspotenzial der Memecoin besitzt, haben die vergangenen Monate eindrucksvoll bewiesen. Allein zwischen Februar und März 2024 stieg der Kurs von BONK innerhalb weniger Wochen um mehr als 400 Prozent. Schon mit relativ wenig Kapital ließen sich mit dem Kauf des Memecoins beachtliche Renditen erzielen.

Doch vielleicht werden diese Kursanstiege rückblickend betrachtet in ein, zwei Jahren relativ gering erscheinen. Denn wird sich der Bullenmarkt 2024/2025 ähnlich stark entwickeln, wie von manchen Analysten vermutet, könnten BONK und Co. bald noch deutlich mehr wert sein.

Begrenztes Angebot für BONK nutzen

Die Phase direkt nach dem Bitcoin Halving ist deshalb ein idealer Zeitpunkt, sich für das, was noch kommen mag, in Stellung zu bringen. Anleger sollten jedoch nicht zu lange zögern, da die 500.000 BONK bei Anycoin Direct nur für kurze Zeit kostenlos zur Verfügung stehen. Einfach auf der Website von Anycoin Direct anmelden, Kryptowährung nach Wahl kaufen und Bonus erhalten.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden