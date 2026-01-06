In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf den Binance-Coin (BNB) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Im Tageschart zeigt BNB aktuell eine klar konstruktive Marktstruktur. Der Kurs konnte den Support an der grünen Linie überzeugend verteidigen und in diesem Bereich ein sauberes W Pattern ausbilden, das als klassisches Umkehrsignal mit hoher Aussagekraft gilt. In der Folge gelang zunächst der Durchbruch über den EMA 200, gefolgt von einer dynamischen Fortsetzung über den EMA 50. Besonders positiv zu bewerten ist die jüngste Tageskerze, da der Markt die Zone um den EMA 50 unmittelbar nach dem Ausbruch erneut antestete und diesen Bereich erfolgreich als neuen Support bestätigte. Dieses Verhalten spricht für eine gesunde Marktstruktur und eine stabile Kontrolle durch die Käuferseite.

Der nächste entscheidende Schritt liegt nun im Bruch des Widerstands an der roten Linie. Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau würde zugleich die vorherigen Hochs aus dem Markt nehmen und der Bewegung zusätzlichen Raum nach oben eröffnen. Sollte Bitcoin seine aktuelle Stärke beibehalten, spricht wenig dagegen, dass BNB dieses Szenario konstruktiv fortsetzen kann.

Auch auf der Momentum Ebene bleibt das Bild klar positiv. Der RSI (Relative Strength Index) verfügt weiterhin über ausreichend Aufwärtspotenzial, während der MACD (Moving Average Convergence Divergence) anhaltend positives Momentum signalisiert und damit die bullish geprägte Struktur zusätzlich untermauert.

Gleichzeitig zeigt die Liquidations Heatmap (unten links im nachfolgenden Chart), dass sich unterhalb des aktuellen Kurses inzwischen eine signifikante Liquiditätszone aufgebaut hat. Dieses Verhalten bestätigt die Marktmechanik des jüngsten Anstiegs, da Positionen sukzessive auf höheren Niveaus aufgebaut wurden, während unterhalb des Preises zunehmende Liquidität als potenziell magnetischer Bereich entsteht, ein typisches Merkmal reifer Trendbewegungen.

BNB Tageschart mit Indikatoren & Heatmap (Quelle: TradingView)

Insgesamt befindet sich BNB damit in einer technisch stabilen und konstruktiven Marktphase, in der der Weg nach oben offen bleibt, solange der Bereich um den EMA 50 im Tageschart verteidigt wird und der Widerstand an der roten Linie nachgibt.

4-Stunden-Chart bestätigt strukturellen Trendwechsel

Auch im 4-Stunden-Chart präsentiert sich das technische Bild erstmals klar konstruktiv. Der EMA 50 kreuzt den EMA 200 in bullishe Richtung, was als klassisches mittelfristiges Trendwendesignal gilt. Gleichzeitig notiert der Kurs oberhalb des EMA 800, einem Niveau, das in dieser Marktphase als strukturelle Trendgrenze fungiert. Gelingt es dem Markt, diesen EMA 800 nun nachhaltig zu verteidigen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines bestätigten Trendwechsels deutlich. In diesem Fall könnte sich der kurzfristige Impuls zu einer stabileren Aufwärtsstruktur weiterentwickeln.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Die Entwicklung von Bitcoin bleibt dabei der entscheidende externe Faktor. Aktuell unterstützt jedoch auch das übergeordnete Marktumfeld dieses Szenario, da die Struktur bei Bitcoin konstruktiv bleibt. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Aufwärtsbewegung bei BNB spürbar, selbst wenn es auf kleineren Zeiteinheiten zwischenzeitlich zu kurzfristigen Konsolidierungen kommen sollte. Der 4 Stunden Chart liefert damit erstmals ein technisch sauberes Setup für eine potenzielle Trendwende, sofern der EMA 800 verteidigt wird und Bitcoin die übergeordnete Marktrichtung bestätigt.

BNB 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 140.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

Empfohlenes Video Bitcoin & Altcoins: Risk-On Modus oder Bullenfalle?