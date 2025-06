In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf BNB und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Der BNB-Coin befindet sich nach dem jüngsten Rücksetzer in einer technisch vielschichtigen Ausgangslage. Im Tageschart zeigt sich, dass der Kurs im Bereich der 200-Tage-EMA (Exponentieller Gleitender Durchschnitt) eine markante Unterstützung gefunden hat. Diese Zone fungierte als zentrale technische Haltemarke, an der nicht nur eine temporäre Bodenbildung erfolgte, sondern auch signifikante Liquidität absorbiert wurde, ein klassischer Liquidity Grab, wie er häufig in Verbindung mit strukturell relevanten Zonen auftritt.

Die aktuelle Chartstruktur deutet auf eine mögliche Trendwende hin. Sollte es dem Kurs gelingen, den nächsten signifikanten Widerstand bei 696 US-Dollar zu durchbrechen, wäre dies ein technisches Signal für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Unterstützung erhält dieses Szenario durch verschiedene Indikatoren: Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) signalisiert eine zunehmende Abschwächung des negativen Momentums und bewegt sich in Richtung eines potenziellen bullischen Crossovers. Parallel dazu kreuzt der RSI (Relative Strength Index) seine Signallinie nach oben, ein klassisches Frühindikatorensignal für eine mögliche Trendwende.

Zusätzliche Impulse könnten aus dem Bereich oberhalb des aktuellen Preisniveaus kommen, wie ein Blick auf die Heatmap zeigt. Dort liegt eine erhöhte Konzentration offener Short-Positionen, die im Falle eines Kursanstiegs als zusätzliche Liquiditätsquelle fungieren und als Treiber für einen dynamischeren Anstieg wirken könnten.

BNB Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Pullback-Szenario und potenzielle inverse SKS im Aufbau

Auch im 4-Stunden-Chart offenbart sich ein technisch interessantes Setup. Der kurzfristige Kursverlauf von BNB orientiert sich derzeit stark an der Dynamik von Bitcoin. Nach dem jüngsten Impuls, der BTC auf ein neues lokales Hoch trug, ist nun ein technischer Rücklauf in den Bereich um 106 000 US-Dollar denkbar. Diese Bewegung würde Raum für eine gesunde Marktbereinigung schaffen, auch bei BNB.

Zwei zentrale Effekte wären im Zusammenhang mit einem temporären Rücksetzer bei BTC für den BNB-Kurs von Bedeutung:

1. Rücklauf an den 200er-EMA im 4-Stunden-Zeitrahmen:

Die aktuell im Bereich der markierten blauen Unterstützung verlaufende 200er-EMA (Exponentieller Gleitender Durchschnitt) fungiert als dynamischer Magnetpunkt. Ein Rücksetzer in diesen Bereich wäre aus technischer Sicht konstruktiv, da hier zuletzt signifikante Nachfrage zu beobachten war – unterstützt durch das Vorhandensein frischer Liquidität in diesem Preisniveau.

2. Ausbildung einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation:

Der erwartete Rücklauf könnte die rechte Schulter einer sich entwickelnden inversen Head-and-Shoulders-Formation darstellen – ein charttechnisch bullish zu interpretierendes Umkehrmuster, das eine sukzessive Abnahme des Abwärtsmomentums signalisiert und häufig Vorbote einer neuen Aufwärtsbewegung ist.

Ein weiterer positiver Aspekt: Ein kurzfristiger Rücksetzer könnte überhebelte Long-Positionen aus dem Markt spülen („Long Squeeze“). Dadurch würde das kurzfristige Liquidationspotenzial verringert, schwache Marktteilnehmer würden entfernt und die strukturelle Basis für einen nachhaltigeren Aufwärtsimpuls würde gestärkt.

BNB 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

BNB befindet sich derzeit an einem technisch relevanten Wendepunkt. Die Verteidigung des 200-Tage-EMA im Tageschart sowie die potenzielle Bildung einer inversen SKS im 4-Stunden-Zeitrahmen sprechen für eine konstruktive Entwicklung, vorausgesetzt, der Markt bleibt übergeordnet stabil. Ein Bruch des Widerstandsbereichs bei 696 US-Dollar könnte neues Momentum freisetzen, getragen von technischer Struktur, Liquidität und einer nachlassenden Verkaufsdynamik.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.