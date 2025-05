Ein einziger BNB-Token brachte dir im Jahr 2024 durchschnittlich 186 CHF an Rendite in Form von Token-Belohnungen ein. Das macht den systemeigenen Token der $BNB für Schweizer interessanter denn je.

Passives Einkommen ist für viele Krypto-Investoren längst ein fester Bestandteil der Anlagestrategie geworden. Durch die Teilnahme am Ökosystem von Binance – der größten Krypto-Börse der Welt – können Nutzer gleich mehrfach profitieren. Denn neben niedrigeren Handelsgebühren bietet $BNB auch Zugang zu exklusiven Belohnungen und Vorteilen innerhalb der Binance-Plattform. Doch was ist $BNB genau?

Bei $BNB handelt sich um den Utility-Token der dezentralen Binance Chain. Dieser zählt zu den zehn größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Wenn er ursprünglich vor allem für Handelsrabatte und Netzwerkgebühren genutzt wurde, hat er sich heute zu einem vielseitigen Asset entwickelt, mit dem du Zugang zu einer breiten Palette an Binance-Produkten und -Diensten bekommst.

Dazu ein Rechenbeispiel: Wenn du am 1. Januar 2024 eine $BNB gekauft und sie bis Ende März 2025 auf Binance gehalten hättest, wäre für dich eine Rendite von über 177 % möglich gewesen. Diese setzt sich aus Kursgewinnen und vielfältigen Belohnungen zusammen, die Binance an die Halter des systemeigenen Token ausschüttet.

So entwickelte sich BNB zu einem Token, das vielseitigen Nutzen (neben dem Einsparen von Handelsgebühren) vorzeigt. Mittlerweile handelt es sich um ein leistungsstarkes Instrument für aktives Trading und langfristiges passives Einkommen.

Denn neben den klassischen Vorteilen wie Gebührenrabatten und Token-Airdrops profitieren BNB-Inhaber auch von exklusiven VIP-Vorteilen und der Möglichkeit, sich an den Regierungsentscheidungen (“Governance”) im Netzwerk zu beteiligen.

BNB kombiniert somit Nutzen, Belohnung und Wachstum in einem einzigen Token. Schweizer, die bei Binance investieren, sparen somit nicht nur Gebühren, sondern können mit dem Halten von BNB zusätzliche Einnahmequellen erschließen – und das mit einem der etabliertesten Assets im Kryptomarkt.

Die Vorteile für BNB-Inhaber sind vielseitig

Als nativer Utility-Token der Binance-Plattform bietet BNB erhebliche Rabatte auf Handelsgebühren. Wer BNB zum Bezahlen der Gebühren nutzt, kann beim Spot- und Margin-Trading bis zu 25 % sparen. Das bedeutet: deutlich niedrigere Kosten und damit höhere Gewinne.

Die Spot-Gebühren kannst du so sogar auf 0,075 % senken. Noch bessere Konditionen genießen Binance-Nutzer mit VIP-Status – und dieser hängt direkt mit der Höhe deiner BNB-Allokation zusammen.

Doch BNB ist nicht nur für den Handel relevant. Ein zusätzlicher Hebel für den langfristigen Wertzuwachs ist die deflationäre Natur des Tokens. Beim sogenannten “BNB-Burn” – das sind regelmäßige Tokenvernichtungen – verringert sich das Angebot stetig. Und das erhöht das Potenzial für zukünftige Wertsteigerungen.

Der Token ermöglicht dir darüber hinaus Zugang zu passiven Einkommensquellen. Über Simple Earn, das Ertragsprogramm von Binance, erhalten BNB-Inhaber regelmäßig attraktive Belohnungen. Dabei stehen drei Hauptfunktionen im Vordergrund:

Launchpool: Hier können Nutzer BNB staken, um neue Token zu „farmen“, noch bevor sie gelistet werden. Das Besondere: Man behält seine ursprünglichen BNB und erhält zusätzlich die neuen Projekt-Token – ganz ohne Kauf.

Hier können Nutzer BNB staken, um neue Token zu „farmen“, noch bevor sie gelistet werden. Das Besondere: Man behält seine ursprünglichen BNB und erhält zusätzlich die neuen Projekt-Token – ganz ohne Kauf. HODLer Airdrops: Einfach BNB halten – und dafür kostenlose Token erhalten. Die Verteilung basiert auf regelmäßigen Snapshots des BNB-Guthabens auf dem Binance-Konto.

Einfach BNB halten – und dafür kostenlose Token erhalten. Die Verteilung basiert auf regelmäßigen Snapshots des BNB-Guthabens auf dem Binance-Konto. Megadrop: Durch das Erfüllen kleiner Aufgaben oder das Staken von BNB erhalten Nutzer Zugang zu frühzeitigen Token-Zuteilungen von streng geprüften Projekten.

Zusätzlich wird auch der VIP-Status bei Binance durch die Menge der gehaltenen BNB beeinflusst. Je höher der eigene BNB-Bestand, desto besser die Trading-Konditionen – inklusive bevorzugtem Support, niedrigeren Gebühren und exklusiven Events.

So nimmst du als Schweizer am Aufschwung von BNB teil

Am 1. Januar 2024 lag der Preis von BNB bei rund 258 CHF. Bis Ende des ersten Quartals 2025 stieg er auf 527 CHF – ein beeindruckender Zuwachs von 104 %. Doch der wahre Vorteil zeigte sich für Anleger, die BNB direkt auf Binance gehalten haben.

Wer diesen $BNB in seiner Binance-Wallet belassen und zusätzlich an Programmen wie Launchpool, Megadrop und den HODLer Airdrops teilnahm, generierte rund 186 CHF an zusätzlichen Token-Rewards. Das ergibt eine Gesamtrendite von 455 CHF (satte 177 % Return on Investment). Auf Monatsbasis entspricht das etwa 11,8 % Rendite, ganz ohne aktives Spekulieren – eine Zahl, mit der selbst viele Profi-Strategien nicht mithalten.

Das Besondere an BNB auf Binance ist der Belohnungs-Stack-Effekt: Zuerst kommt die Wertsteigerung des Tokens selbst. Dann folgen Erträge aus Launchpool-Stakings, bei denen neue Tokens kostenlos „gefarmt“ werden können. Hinzu kommen regelmäßige Airdrops für BNB-Halter. Diese Kombination sorgt für ein passives, aber hocheffektives Wachstum des eigenen Portfolios – allein durch das Halten eines einzelnen Tokens auf einer Plattform, die man ohnehin nutzt.

Immer mehr erfahrene Anleger setzen daher gezielt auf das Binance-Ökosystem, um ihr Krypto-Vermögen auszubauen – ganz ohne komplexe Wallet-Setups oder festgelegte Lock-Ups, wie sie viele Staking-Programme erfordern. Die BNB-basierten Rewards von Binance sind einfach zugänglich, transparent und flexibel.

BNB kaufen – so funktioniert’s:

Binance Konto erstellen und innerhalb weniger Minuten verifizieren. Geld einzahlen via Banküberweisung, Kreditkarte oder in Form von Krypto. $BNB über Binance kaufen.

Erledigt. Nach dem Kauf wird der Token automatisch deiner Spot-Wallet gutgeschrieben. Ab diesem Moment profitierst du als Schweizer nicht nur von potenziellen Kurssteigerungen, sondern auch von exklusiven Boni wie passivem Einkommen, niedrigeren Gebühren und Aktionen im Binance-Ökosystem.

