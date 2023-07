Blockchain-Revolution in der Landwirtschaft: So kannst auch du profitieren

Baktat ist eine international agierende Marke mit deutsch-türkischen Wurzeln. Seit 1991 spannt die Marke ihre Netze um den Globus und hat inzwischen ein hochfunktionales Netzwerk aus Erzeugern, Lieferanten und Kunden aufgebaut.

Mithilfe der Blockchain soll nun ein globales Ökosystem entstehen. Der Clou: Mithilfe des anstehenden BAKTAT Germany Tokens bekommen Anleger die Möglichkeit, an landwirtschaftlichen Projekten rund um den Globus teilzuhaben, sie zu unterstützen und von ihnen zu profitieren.

Baktat: Eine renommierte Marke mit Erfahrung

Baktat hat mit über 30 Jahren Erfahrung im Sektor Millionen zufriedener Kunden erzeugen können. Der Markt, in dem sich Baktat platziert hat, könnte interessanter nicht sein. Mit einer stetig wachsenden Nachfrage im Lebensmittelbereich soll der globale Lebesnmittelmarkt laut Statistiken jährlich um bis zu fünf Prozent wachsen. Laut Schätzungen könnte es sich beim Retail-Lebensmittelsektor um einen der potenziell lukrativsten Sektoren der Welt handeln. Mithilfe der Blockchain-Technologie lässt sich dieser Markt auch für Retail-Investoren erschließen.

Eine Revolution in der Landwirtschaft

Baktat plant, Projekte in über 42 Segmenten rund um die Welt zu etablieren. Die Bandbreite an Lebensmitteln liest sich dabei wie ein leckerer Obstsalat, garniert mit potentiellen Profiten: Aloe Vera, Acai, Ananas, Avocados, Bananen, Baumwolle,

Chili, Datteln, Drachenfrucht, Erdbeere, Hafer, Blaubeere, Himbeere, Honig,

Ingwer, Jackfruit, Johannisbeere, Kaffee, Kaki, Gummi, Kräuter, Kurkuma, Lychee, Mais, Mango, Oliven, Papaya, Passionsfrucht, Pfeffer, Pinienkerne, Reis, Safran, Salep, Schokolade, Sesam, Soja, Sonnenblumenkerne, Tee, Trüffel, Weizen und mehr stehen auf dem Investmentplan von Baktat.

Wer an den unterschiedlichen Projekten teilhaben möchte, muss den BAKTAT Germany Token über die offizielle Webseite erwerben. Sobald man die Token erworben hat, kann man über die Baktat-Webseite wählen, in welches landwirtschaftliche Projekt man investieren möchte. Erwirtschaften die Projekte Gewinne, werden diese in Form von Anteilen auf die Wallet ausgezahlt. Diese lassen sich wiederum staken, um weitere BAKTAT Germany Token zu bekommen. So kann ein Kreislauf aus passivem Einkommen entstehen, das sich nicht nur vermehrt, sondern zeitgleich einen echten Usecase hat: Die Landwirtschaftsprojekte der etablierten Marke Baktat Deutschland zu unterstützen.

Kleiner Bonus: Über die Baktat Mobile App lassen sich alle Investments, Projekte, Staking-Möglichkeiten, Wallet etc. angenehm und per Knopfdruck überwachen.

