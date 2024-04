In diesem Artikel erfährst du: Welche Chartmarken für den AI-Altcoin nun relevant werden

Wieso Investoren in den kommenden Wochen weiterhin verstärkt in Bittensor investieren dürften

Warum die Kursrallye zuletzt kurzfristig ins Stocken geraten ist

Der Kurs des jungen KI-Projekts Bittensor (TAO) gehört im Zuge des AI-Hypes am Kryptomarkt zu den klaren Outperformern. In den letzten sechs Handelsmonaten konnte sich der TAO-Kurs mehr als verzehnfachen. Die Idee des noch jungen Kryptoprojekts ist es, sein dezentrales Mining-Netzwerk für Machine-Learning-Aufgaben bereitzustellen. Bittensor nutzt dafür einen Mix aus Proof-of-Work und Proof-of-Stake Konsensmechanismen, “Proof-of-Intelligence” genannt. Ausgehend vom Allzeithoch aus dem Vormonat bei 756 US-Dollar korrigierte Bittensor zwischenzeitlich bis an das alte Ausbruchsniveau bei 463 US-Dollar, bevor eine Umkehrbewegung in Richtung Norden auf aktuell 607 US-Dollar initiiert werden konnte. Positiv auf den Kurs wirkt die jüngste Kursschwäche des US-Dollarindex DXY, dessen Stärke in den Vortagen noch als Bremsklotz fungierte.

Wie die Chancen für eine Trendfortsetzung gen Norden in den kommenden Wochen einzuschätzen sind und welche Chartniveaus Anleger bei Bittensor jetzt im Fokus haben sollten, wird im Folgenden analysiert.