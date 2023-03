Das Unternehmen Arbismart bietet eine Möglichkeit, seine Bitcoin und Ether im Wert zu steigern. So funktioniert’s.

Bitcoin und Ether: So kannst du den Wert deines Portfolios steigern

Der Kryptomarkt ist für seine Volatilität bekannt. Sie schafft Chancen für riesige Gewinne, aber bringt auch ein hohes Risiko mit sich.

Mit ArbiSmart, der in der EU-registrierten Börse, kannst du deine Risiken minimieren und deine Gewinnchancen deutlich erhöhen.

Erfolgreiches Trading durch Arbitrage

ArbiSmart greift auf eine eigens entwickelte Methode zurück, um Preisunterschiede auf Börsen zu identifizieren und macht es damit möglich, deine eingesetzten Kryptowährungen zu vermehren.

Aktuell lassen sich auf der Plattform 25 Kryptowährungen handeln, darunter selbstverständlich auch Bitcoin (BTC) und Ether (ETH). Wenn du dich dazu bereit erklärst, eine 24-monatige Sperrfrist einzuhalten und außerdem einen Mindestverkaufsbetrag erreichst, ist laut Arbismart eine Vervielfachung des eingesetzten Kapitals möglich. Hier kann eine bis zu dreifache Steigerung erreicht werden. Wenn man ferner den nativen Token RBIS verwendet, erhöht sich die potenzielle Rendite auf 10x.

Rabattaktionen

Jedes Mal, wenn du FIAT oder Krypto über das Dashboard kaufst, verspricht Arbismart bis zu 50 % Rabatt auf deinen Währungskauf. Die Größe des Rabatts hängt vom Kaufbetrag, der Dauer der Sperrfrist und in einigen Fällen davon ab, ob eine bestimmte Menge an RBIS für die Dauer der Sperrfrist gesperrt ist.

Das bedeutet, dass du beispielsweise Ripple kaufen kannst, wenn der Preis gefallen ist, und du den Coin durch den Fiat-Rabatt mit bis zu der Hälfte des aktuellen Marktwerts kaufen kannst. Wenn du also 5.000 US-Dollar in XRP mit einem 50 % Rabatt kaufst, zahlst du nur 2.500 US-Dollar und dein Konto wird sofort mit dem vollen Wert von 5.000 US-Dollar in Ripple gutgeschrieben, der nach Abschluss der Sperrfrist zur Verfügung steht.

Diese Börsenfunktionen, zusammen mit den großzügigen Zinssätzen auf ArbiSmart-Sparplänen, die bis zu 147 % pro Jahr erreichen können, machen das ArbiSmart-Projekt zu einer vielversprechenden Alternative für Besitzer von digitalen Währungen, die sich im aktuellen Kryptoklima zurechtfinden wollen.

Neugierig geworden? Hier geht es zu Arbismart!

Sponsored Post Bei Sponsored Posts handelt es sich um bezahlte Artikel für deren Inhalt ausschließlich die werbenden Unternehmen verantwortlich sind. BTC-ECHO trägt keinerlei Haftung für die versprochenen Dienstleistungen oder Investmentempfehlungen.

