Krypto-Trader suchen immer nach dem besten Angebot, wenn sie ihre digitalen Vermögenswerte kaufen und verkaufen möchten. ArbiSmart (RBIS) hat eine neue Möglichkeit entwickelt, um diese Gewinne zu steigern. Obwohl das Hauptgeschäft von ArbiSmart Krypto-Arbitrage ist, bietet der beliebte Finanzdienstleistungs-Hub auch Exchange-Möglichkeiten für FIAT und Krypto.

Über ArbiSmart

ArbiSmart, Anfang 2019 gegründet, ist eine von der EU autorisierte, vollautomatische Krypto-Arbitrage-Dienstleistungsplattform. Sie lockt mit jährlichen Gewinnen, sowohl bei FIAT als auch bei Krypto.

Die Idee: Man muss lediglich Geld einzahlen und einen Arbitrage-Investmentplan auswählen. Das Geld wird dann vorübergehend eingefroren. Der Anbieter übernimmt dann in der Zwischenzeit für die Nutzer den Krypto-Arbitrage-Handel.

Die Pläne können in einer der 30 von ArbiSmart unterstützten Währungen vorliegen und variieren in der Länge von 1 Monat bis 5 Jahren, wobei höhere Gewinne erzielt werden, je länger der Vertrag läuft.

Das automatisierte System übernimmt von dort aus. Es ist mit fast 40 Börsen verbunden und überwacht Tag und Nacht Hunderte von Coins auf der Suche nach kurzen Momenten, in denen eine Kryptowährung gleichzeitig auf verschiedenen Börsen zu unterschiedlichen Preisen verfügbar ist.

Es kann eine enorme Anzahl von Transaktionen gleichzeitig ausführen, und jedes Mal, wenn es einen Preisunterschied erkennt, kauft es den Coin dort, wo der Preis am niedrigsten ist, und verkauft sie dann dort, wo der Preis am höchsten ist, um einen Gewinn aus der Preisdifferenz zu erzielen. Die Gewinne bleiben konstant, in welche Richtung sich der Markt auch bewegt, und können im Voraus berechnet werden, bevor man eine Einzahlung tätigt.

Sie basieren hauptsächlich auf dem Kontostatus der Nutzer. Dabei kommt es wiederum darauf an, wie viel des nativen RBIS Token man hält. Wenn du dich dafür entscheidest, keine RBIS zu halten, kannst du immer noch einen passiven Gewinn mit einem Arbitrage-Investmentplan erzielen, aber mehr RBIS führt zu höheren Gewinnen in EUR, BTC oder einer anderen unterstützten FIAT- oder Kryptowährung. Wenn man sich jedoch dazu entschließt, RBIS zu hinterlegen, bekommt man eine deutlich höhere APY.

ArbiSmart bietet auch Exchange-Möglichkeiten mit Rewards an. Darüber hinaus werden im nächsten Quartal neue Dienstleistungen hinzugefügt, darunter ein NFT-Marktplatz und ein DeFi-Protokoll, das Gamification-Funktionen bietet, um die Gewinne aus dem Yield Farming durch die Verwendung von ArbiSmart NFTs zu erhöhen.

Nachdem wir nun allgemein etwas über ArbiSmart wissen, wollen wir uns genauer mit den Kauf- und Verkaufsfunktionen befassen, die es ermöglichen, beim Kauf einer Währung Rabatt zu erhalten oder beim Verkauf ein Vielfaches vom Marktwert zu erzielen.

Währungen auf der Exchange kaufen

Wenn du über die ArbiSmart-Börse entweder Krypto- oder FIAT-Währungen kaufst, kannst du bis zu 50 Prozent Rabatt auf den Preis der gekauften Assets erhalten.

Jedes Mal, wenn du Krypto oder FIAT handelst, werden dir auf dem Bildschirm mehrere Rabattoptionen von 10 Prozent bis 50 Prozent angezeigt, bevor du deinen Kauf tätigst, und jede erfordert unterschiedliche Bedingungen, die erfüllt werden müssen.

Dazu gehören ein Mindestkaufbetrag sowie eine Sperrfrist, die umso länger ist, je höher der Rabatt ist. In einigen Fällen müssen auch bestimmte Mengen RBIS bis zum Ende der Sperrfrist gesperrt werden. Wenn du zum Beispiel beschließt, Bitcoin im Wert von 2.000 US-Dollar mit einem Rabatt von 25 Prozent zu kaufen, zahlst du nur 1.500 US-Dollar für deine BTC. Der volle Gegenwert von 2.000 US-Dollar in Bitcoin wird sofort deinem Guthaben gutgeschrieben, aber du kannst es erst am Ende der Sperrfrist abheben.

Währungen über die Börse verkaufen

Auch beim Verkauf von Krypto über die ArbiSmart-Börse gibt es unterschiedliche Angebote. Wenn du dich entscheidest, von der Verkaufsfunktion zu profitieren, unabhängig davon, ob der Markt bullisch oder baerish ist, erhältst du ein Vielfaches deiner Ether oder Bitcoin.

Stelle dir vor, morgen würde der ApeCoin einbrechen und auf die Hälfte seines aktuellen Kurses fallen. Dann könntest du ihn über die ArbiSmart-Börse verkaufen und sicherstellen, dass dein APE nicht weiter an Wert verliert. Tatsächlich könntest du theoretisch, anstatt bei dem Handel einen Verlust zu erleiden, sogar einen Gewinn erzielen, indem du dir den dreifachen aktuellen Kurs sicherst.

Wenn du befürchtest, dass der Kurs während der Sperrfrist mehr als das Dreifache steigen wird, kannst du Hedging betreiben und einfach einen Teil deiner Coins verkaufen.

Die Berechtigung für den höheren Verkaufspreis hängt von zwei Bedingungen ab – einer 24-monatigen Sperrfrist und einem Mindestverkaufsbetrag, der für jedes digitale Asset unterschiedlich ist. Wenn du also zum Beispiel beschließt, Bitcoin im Wert von 700 US-Dollar zu verkaufen, wird deinem Guthaben sofort ein Gegenwert von 2.100 US-Dollar in BTC gutgeschrieben, der nach 24 Monaten abgehoben werden kann. Wenn du jedoch beschließt, RBIS im Wert von 700 US-Dollar zu verkaufen, werden deinem Guthaben 7.000 US-Dollar des nativen Tokens gutgeschrieben und am Ende der Sperrfrist zugänglich.

