In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Bitcoin und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Bitcoin: So kann der BTC-Kurs massiv ansteigen

Der Bitcoin-Kurs kämpft nun schon seit Mittwoch, dem 20. Dezember 2023, mit der Top-Resistenz: Zwischen 43.500 und 44.500 US-Dollar hat sich eine Range gebildet, bisher gab es drei 4-Stunden-Kerzenschlüsse unter 44.200 US-Dollar. Am heutigen Handelstag befindet der Bitcoin-Kurs sich in einem sogenannten Rangelow. Gut möglich, dass bullishe Anleger erst etwas Liquidität aufsammeln müssen, bevor es Richtung Jahreshoch gehen kann. Ebenfalls seit Mittwoch hat das Bitcoin-Handelsvolumen wieder konsekutiv abgenommen – stehen größere Marktbewegungen bevor?

Die Wirtschaft der USA stimmt ebenfalls optimistisch. So liegt das Wirtschaftswachstum für das Jahr 2023 bei 3 Prozent. Darüber hinaus hat die SEC Kontakt zu allen ETF-Anwärtern aufgenommen, um klarzustellen, dass die „CashCreates“ Anträge „Vorrang“ bekommen. Es wird möglicherweise in Zukunft auch Genehmigungen für ETF-Anträge mit dem „in Kind“ Model geben, hier ist jedoch noch mehr Arbeit notwendig. Heißt im Klartext: diejenigen Antragsteller, die bis Anfang Januar nicht auf “CashCreates” umgestellt haben, sind nicht in der ersten Genehmigungswelle dabei.

Bitcoin-Kurs: Wichtige Supports und Widerstände

Supportmarken: 43.400 / 43.000 US-Dollar

Widerstandsmarken: 43.860 / 44.400 US-Dollar

Alle Details im Video:

Über

Bastian Keller agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading”, mit mehr als 36.500 Abonnenten.

Neben seinem YouTube-Kanal hat er bereits eine Community mit mehr als 4.000 aktiven Mitgliedern aufgebaut. Diese bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Händlern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf ein professionelles Niveau zu verbessern. Im Fokus steht dabei das langfristig profitable Agieren auf dem Markt, unabhängig von ihrem Standort.