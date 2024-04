Der vergangene Monat war von Rekorden des Bitcoins geprägt. Nicht nur erreichte BTC ein neues Allzeithoch, sondern Anleger haben auch erstmals eine Monatskerze von 20.000 US-Dollar für die digitale Leitwährung gesehen.

Euphorische Anleger suchen deshalb verstärkt nach Kryptowährungen, die in diesem Jahr eine starke Rendite versprechen. Besonders beliebt sind Presales wie jener von Bitbot. Den neue und noch unterbewertete Token versprechen ein besonders hohes Wachstumspotenzial im Hinblick auf den erwarteten Bullenmarkt 2024/2025.

Bitbot im Presale: Chancen auf hohe Renditen

Presales bieten den Vorzug, dass Anleger attraktive Konditionen vor dem offiziellen Börsenstart von Kryptowährungen nutzen können. Sie können kaufen, bevor es die Masse tut. Es gibt zahlreiche Beispiele aus den vergangenen Jahren, wo sich Presales als wahre Goldgrube erwiesen haben, da die neuen Token kurz nach ihrem Börsenstart um ein Vielfaches ihres Wertes gestiegen sind.

Eine solch herausragende Investition für 2024 will Bitbot werden. Nachdem bereits mehr als 1,9 Millionen US-Dollar im Presale der neuen Kryptowährung eingesammelt wurden, wird das Projekt bereits als einer der vielversprechendsten ICOs für 2024 gefeiert.

Der Hype um den neuen Telegram-Handelsroboter hat sich nach der Ankündigung einer Produktdemonstration zuletzt weiter verstärkt. Denn es ist Krypto-Presale-Bereich selten, dass tatsächliche Anwendungsszenarien zu so einer frühen Phase der Markteinführung präsentiert werden.

Bitbot legt Fokus auf Sicherheit von Tradern

Mit diesem Schritt möchte Bitbot die überlegenen Funktionen im Vergleich zu Konkurrenten wie Unibot und Banana Gun unter Beweis stellen und hat damit auch die Aufmerksamkeit anspruchsvoller Investoren auf sich gezogen.

Im jungen und aufstrebenden Markt der Trading-Roboter sind zuverlässige, sichere und komfortable Lösungen gefragt. Bitbot kommt genau zur richtigen Zeit auf den Markt, um diesen Bedürfnissen von Investoren gerecht zu werden.

So trägt Bitbots Engagement für Sicherheit, das sich in seiner “not your keys, not your crypto”-Politik widerspiegelt, dazu bei, Anleger vor Hacks wie dem von Maestro zu schützen, bei dem fast 500 Millionen Dollar gestohlen wurden. Dies gelingt, indem die Nutzer von Bitbot die volle Kontrolle über ihre Gelder haben und diese erst nach Abschluss des Handels übertragen werden.

Hinzu kommen fortschrittliche Schutzmaßnahmen gegen MEV-Bots und Anti-Rug-Pull-Mechanismen – letztere hätte dem Wettbewerber Banana Gun helfen können, um sich vor einem Angriff zu schützen, der innerhalb weniger Stunden 90 Prozent seines Token-Wertes vernichtete.

Bitbot zeigt Copy-Trading-Funktion

Bitbot bietet aber nicht nur fortschrittliche Sicherheit, sondern auch um eine Reihe von Funktionen, die den Handel zugänglich und lohnend machen.

So ermöglicht es die Plattform den Nutzern, die Strategien erfolgreicher Trader nachzuahmen, was für Anfänger, die sich in der Komplexität des Handels zurechtfinden müssen, eine große Hilfe ist.

Eine Demoversion des Tools wird während des Presales freigeschaltet, und der technische Produktberater Andrew Jacobs wird den Anlegern im Rahmen von AMA-Veranstaltungen während des Presale-Events die Details erläutern.

Zudem bietet Bitbot eigene KI-Tools wie Coin Sniper, Alpha List und Gem Scanner, womit Bitbot einen der größten Trends unserer Zeit bedient.

Provisionen und Gewinnbeteiligungen für Bitbot-Käufer

Auch das Empfehlungsprogramm von Bitbot wird von Branchenexperten gelobt. Es bietet den Nutzern lebenslang 15 Prozent der Handelsgebühren aus den Trades der von ihnen geworbenen Investoren. Damit werden die Vorteile für die Nutzer erweitert und die Community-Bindung stärkt – eine wichtige Säule, wenn es darum geht, einen Token langfristig zu fördern.

Attraktiv ist der Kauf von BITBOT im Presale für Investoren auch aufgrund der Gewinnbeteiligung. So gibt es einen 50-prozentigen Anteil an den Gewinnen aus den Handelsgebühren. Zudem können Käufer von künftigen Kursanstiegen der Kryptowährung profitieren.

Bereits während des Vorverkaufs wird sich der Wert des Investments allein durch die verschiedenen Preisstufen für frühe Investoren um bis zu 56,25 Prozent steigern.

Bitbot-Kurs könnte um 100X steigen

Die Begeisterung für Bitbot spiegelt sich in der schnell wachsenden Community wider, die bereits jetzt mehr als 100.000 Followern auf X und 20.000 Followern auf Telegram zählt.

Das Potenial von Bitbot im Vergleich zu ähnlichen Plattformen, die mit Sicherheitsproblemen zu kämpfen hatten, lässt sich derzeit nur erahnen. Zum Beispiel liegt der Preis von Banana Gun zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei rund 30 Dollar, verglichen mit einem Startpreis von etwas mehr als 9 Dollar im Presale. Das ist eine Steigerung von mehr als 200 Prozent.

Weitere Zahlen verdeutlichen das Potenzial von Trading Robotern auf Telegram. So ist das Allzeithoch von Unibot fast 200-mal höher als der Presale-Startpreis, und das Allzeithoch von Banana Gun liegt fast 60-mal höher als der Anfangspreis im Presale.

Berücksichtigt man die Vorzüge von Bitbot gegenüber der Konkurrenz und das hervorragende Marktumfeld zum aktuellen Zeitpunkt, könnte eine Investition in Bitbot nach dem offiziellen Börsenstart leicht um das 100-fache steigen.

Roadmap für das nächste Jahr steht

Bitbot möchte aber nicht nur kurzzeitig von einer Euphoriewelle getragen werden, sondern hat langfristige Ambitionen. Dies unterstreicht die Roadmap des Projekts, die im Whitepaper detailliert beschrieben wird.

Für die nächsten 12 Monate ist bereits ein genauer Zeitplan ausgearbeitet, wie nachhaltiges Wachstum und Stabilität erreicht werden können. Dazu informiert Bitbot regelmäßig mit Updates auf seinem Medium-Blog. Den Verantwortlichen ist es wichtig, so transparent wie möglich zu sein.

Mit seinem Sicherheitkonzept dürfte Bitbot zu einer treibenden Kraft im Bereich der Trading-Bots werden. In Kombination mit den hochmodernen Trading-Funktionen und einer Verpflichtung zum Schutz vor Betrug durch eine mindestens 12-monatige Sperrfrist für Entwickler hat Bitbot das Potenzial, eines der besten Krypto-ICOs des Jahres 2024 zu werden.

Jetzt Bitbot im Presale kaufen

Wer dabei sein möchte, sollte den Presale von Bitbot nicht verpassen. Aktuell befindet sich der Vorverkauf bereits in Phase 9-Phase mit einem Preis von 0.0148 US-Dollar. Mit Blick auf die nächsten Preisstufen bietet sich jetzt die Gelegenheit, den BITBOT-Token besonders günstig zu bekommen.

Besuchen Sie die offizielle Website, um mehr zu erfahren und BITBOT-Token zu kaufen.

