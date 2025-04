Gemeinsam mit Prof. Dr. David Florysiak von der IU Internationale Hochschule hat BTC-ECHO eine Krypto-Expertenumfrage durchgeführt, deren Ergebnisse im BTC-ECHO Insider Report veröffentlicht wurden. Auf die Frage, welchen Bitcoin-Kurs die Krypto-Experten aus der DACH-Region in den kommenden sechs Monaten (bis Oktober 2025) sehen, kamen folgende Ergebnisse heraus.

Bitcoin-Prognose bis Oktober 2025

In sechs Monaten, also bis Oktober 2025, erwarten die Umfrageteilnehmer einen Bitcoin-Kurs von im Schnitt 98.121 US-Dollar. Im Worst-Case-Szenario, mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent, einen BTC-Kurs von 64.242 US-Dollar. Im Best-Case-Szenario zeigt sich ein überschaubarer Sprung auf 126.773 US-Dollar.

Insgesamt zeigt die 6-Monats-Befragung einen deutlichen Rückgang in der Kurserwartung, verglichen mit dem vorherigen Quartal (Insider Report Q1 2025). Vor drei Monaten lag die Erwartung für das Best-Case-Szenario noch bei 170.960 US-Dollar pro Bitcoin, bei einem Basis-Szenario von 124.400 US-Dollar.

Dies zeigt, wie sehr die Insider durch die Kurskorrektur der vergangenen Wochen und das Trump-Chaos verunsichert wurden.

Angeschnallt: Es dürfte stürmisch werden

Man muss den Insidern dabei zugutehalten, dass zum Zeitpunkt der Befragung der Bitcoin-Kurs bei teils unter 80.000 US-Dollar lag. Dies zeigt eindrücklich, wie hoch die Volatilität bei Bitcoin sein kann. Schließlich steht dieser gerade einmal zwei Wochen später bei rund 95.000 US-Dollar (Stand 25. April 2025). So kann man aus den Umfragedaten den BTC-6M-Volatilitäts-Index berechnen. Dieser fasst die durchschnittliche erwartete Volatilität des BTC-Kurses über sechs Monate zusammen.

Spannend dabei: Die erwartete Volatilität nahm zum dritten Mal in Folge weiter ab. In diesem Quartal lag die erwartete Volatilität bei gerade einmal 29.7 Punkten. Im vorherigen Quartal lag der Wert noch bei 35.1 und davor bei 40.7 Punkten. Vergleicht man diesen Wert mit den historischen Volatilitätsdaten (basierend auf täglichen log-Renditen im Zeitraum 13.01.2024 – 12.01.2025), dann kommt man auf einen Wert von 36.6 Punkten. Folglich ist es naheliegend, dass sich die Schwankungsbreite wieder an ihren Durchschnitt anpassen wird, was für größere Kursausschläge zeitnah spricht.

Welchen BTC-Kurs unsere Experten bereits im kommenden Monat erwarten und welche Geldformen in Zukunft dominieren dürften – ganz gleich, ob Stablecoins, Giralgeld oder Bitcoin – erfährt man im kostenlosen BTC-ECHO Insider Report.