Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Bitcoin Pepe plant das Beste aus zwei Welten zu kombinieren – die Sicherheit und Stabilität von Bitcoin mit der Skalierbarkeit und Effizienz von Solana. Als Layer-2-Lösung für Bitcoin möchte Bitcoin Pepe blitzschnelle Transaktionen mit geringen Gebühren ermöglichen. Das Konzept: “Solana auf Bitcoin”. Sollte sich nur ein Bruchteil der in Bitcoin gehaltenen Liquidität in diese neue Infrastruktur verlagern, könnte der native Token $BPEP erheblich an Wert gewinnen, schätzen die Initiatoren.

Bitcoin Pepe – mehr als nur ein Memecoin

Bitcoin wird manchmal als “Boomer-Coin” bezeichnet – stabil, aber nicht gerade innovativ. Viele Projekte haben versucht, auf der Bitcoin-Blockchain aufzubauen, doch nur wenige waren erfolgreich. Hier setzt Bitcoin Pepe an: Es handelt sich nicht nur um einen weiteren Memecoin, sondern um eine Plattform, die Bitcoin in einen funktionalen Layer für Memecoins verwandeln soll.

Durch den neuen PEP-20-Standard sind schnelle Swaps und kostengünstige Transaktionen möglich – ein Konzept, das auf große Resonanz stoßen könnte. Bitcoin Pepe möchte eine Brücke zwischen klassischen Bitcoin-Investoren und dem dynamischen Memecoin-Markt schlagen. Mit minimalen Gebühren und sofortigen Swaps könnte diese Layer-2-Lösung eine ganz neue Nutzung für BTC eröffnen.

Presale mit steigenden Preisen

Der Vorverkauf von $BPEP läuft in 30 Phasen, wobei sich der Preis mit jeder Stufe um 5 Prozent erhöht. Insgesamt stehen 1,05 Milliarden Token zum Verkauf, was 50 Prozent des Gesamtangebots entspricht. In der ersten Phase lag der Preis bei 0,021 US-Dollar pro Token, in der letzten Phase sind es 0,086 US-Dollar – ein Anstieg von 311 Prozent. Wer früh einsteigt, sichert sich somit die besten Konditionen. Der offizielle Marktstart ist für das zweite Quartal 2025 geplant.

Bemerkenswert ist, dass der Vorverkauf bereits erheblichen Zulauf erhalten hat: Allein in den ersten Phasen wurden 3,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das wachsende Interesse deutet darauf hin, dass viele Investoren großes Potenzial in dieser neuen Layer-2-Lösung für Bitcoin sehen.

Große Nachfrage nach Bitcoin Pepe

Die bisherigen Zahlen sprechen für sich: Bereits drei Verkaufsphasen waren innerhalb kurzer Zeit ausverkauft, und das Interesse bleibt hoch. Die Idee, dass Bitcoin-Nutzer am Memecoin-Hype teilhaben können, ohne ihre BTC zu verkaufen, macht Bitcoin Pepe zu einem spannenden Experiment im Krypto-Bereich.

$BPEP ist derzeit für 0,0255 US-Dollar erhältlich – sichere dir einen günstigen Einstiegspreis, indem du noch heute am Bitcoin Pepe Presale teilnimmst.

Mehr Informationen und die Möglichkeit, Bitcoin Pepe zu kaufen, findest du auf der offiziellen Website.

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.