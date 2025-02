Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Der Presale von Bitcoin Pepe begann am 11. Februar und hat bisher 2,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die hohe Nachfrage könnte darauf hindeuten, dass Meme-Coins innerhalb des Bitcoin-Ökosystems an Bedeutung gewinnen.

Die Kombination aus Solanas Geschwindigkeit und Bitcoins Sicherheit soll Bitcoin Pepe für Investoren interessant machen. Besonders die Layer-2-Konstruktion “Solana auf Bitcoin” zieht Aufmerksamkeit auf sich. Dabei handelt es sich laut eigenen Angaben um den bisher ersten Bitcoin-Meme-ICO.

Bitcoin Pepe verbindet Memes mit Bitcoin

Bislang wurde Bitcoin als stabiles, aber wenig flexibles digitales Asset betrachtet. Bitcoin Pepe erweitert dieses Konzept und möchte eine neue Grundlage für Meme-Coin-Projekte auf Bitcoin schaffen. Es kombiniert die Geschwindigkeit von Solana mit der Sicherheit von Bitcoin und eröffnet damit neue Möglichkeiten für schnelle, auf Memes basierende Transaktionen.

Mit Bitcoin Pepe wird ein Teil der bisher ungenutzten BTC-Liquidität, die sich auf rund 2 Billionen US-Dollar beziffern soll, in Bewegung gesetzt. Dabei geht es nicht nur um kleinere Verbesserungen, sondern um eine grundlegende Neuausrichtung. Durch die Verbindung von Bitcoins Stabilität mit der dynamischen und viralen Natur von Meme-Coins entsteht ein Umfeld für schnelle Transaktionen, einfachen Handel und ein wachsendes Ökosystem für Meme-Coin-Nutzer.

Die Besonderheiten im Überblick:

Erstes Bitcoin-Meme-ICO: Als erstes ICO, das sich auf Memes im Bitcoin-Ökosystem fokussiert, bietet Bitcoin Pepe eine Gelegenheit für frühe Investoren.

Als erstes ICO, das sich auf Memes im Bitcoin-Ökosystem fokussiert, bietet Bitcoin Pepe eine Gelegenheit für frühe Investoren. Der PEP-20 Token-Standard: Entwickelt, um neue Meme-Projekte auf Bitcoin zu starten und die Basis für eine kreative, community-getriebene Token-Entwicklung zu schaffen.

Entwickelt, um neue Meme-Projekte auf Bitcoin zu starten und die Basis für eine kreative, community-getriebene Token-Entwicklung zu schaffen. Verbindung von Solanas Geschwindigkeit mit Bitcoins Sicherheit: Bitcoin Pepe kombiniert die Vorteile beider Technologien.

Die Tokenomics von BPEP

Das Token-Angebot ist auf 2,1 Milliarden Token begrenzt – eine Referenz an die 21 Millionen Bitcoins. Diese Knappheit soll langfristig die Nachfrage beeinflussen.

Der Presale ist in 30 Stufen unterteilt, mit einer schrittweisen Preiserhöhung. Dies soll Anreize für frühe Investoren schaffen. Die Verteilung der Token findet überwiegend wie folgt statt:

50 % für die Community

15 % für Staking

10 % für Liquidität

10 % für Marketing und Entwicklung

Vergleicht man Bitcoin Pepe mit früheren ICOs wie Solana, könnte es langfristiges Potenzial haben, weil es erstmals die Meme-Kultur mit der stabilen Grundlage von Bitcoin kombiniert.

Während Bitcoin Pepe ungenutzte BTC-Liquidität nutzt, könnte sich ein Ökosystem um Meme-Coins entwickeln, so die Idee. Frühe Investoren beteiligen sich nicht nur an einem Coin, sondern möglicherweise an einer neuen Marktbewegung, lautet die Hoffnung der Initiatoren.

BPEP im Presale kaufen

Bitcoin Pepe setzt damit auf Innovation innerhalb des Bitcoin-Ökosystems. Und mit 2,5 Millionen US-Dollar aus dem Presale zeigt sich bereits starkes Interesse am Projekt. Es wird als ein transformatives Projekt beworben, das die Rolle von Bitcoin im breiteren Krypto-Ökosystem neu definieren soll. Für Bitcoin-Fans und Meme-Enthusiasten gleichermaßen soll das Projekt eine wichtige Marktlücke schließen.

Mehr Informationen und die Möglichkeit, BPEP zu kaufen, findest du auf der offiziellen Website.



