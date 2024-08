Die Dezentralität von Bitcoin sollte höchste Priorität haben. Doch wie dezentral ist das Netzwerk wirklich und was trägt Cloud-Mining dazu bei?

Bitcoin-Mining: So dezentralisiert ist die größte Blockchain wirklich

Bitcoin-Mining: So dezentralisiert ist die größte Blockchain wirklich

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Einer der größten Vorteile des Bitcoin-Netzwerks ist dessen Dezentralität. Konkret bedeutet das, dass es keine zentrale Autorität oder Institution gibt, die das Netzwerk kontrolliert oder reguliert. Stattdessen wird Bitcoin von einem weltweiten Netzwerk von Computern (Nodes) und Minern angetrieben, die die Blockchain absichern und neue Transaktionen verarbeiten.

Während das Bitcoin-Netzwerk im Großen und Ganzen als dezentral gilt, ist das Mining in gewissem Maße zentralisiert, da ein Großteil der Hashrate von riesigen Mining-Farms stammt, in bestimmten geografischen Regionen ansässig ist und darüber hinaus in großen Mining-Pools konzentriert ist. Das kann ein Risiko für die ideale Dezentralisierung des Bitcoin-Ökosystems darstellen.

So “dezentralisiert” sind die Bitcoin-Mining-Pools (Quelle: Mempool)

So sind spezialisierte Hardware (ASICs) und deshalb häufig enorme Investitionen erforderlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben und in das Bitcoin-Mining einzusteigen. Das führt dazu, dass das Mining zunehmend von großen, kapitalstarken Unternehmen bestimmt ist. Diese Unternehmen benötigen dann Zugang zu kostengünstigem Strom und sind deshalb in Regionen ansässig, die dies bieten können.

Einige Staaten ergriffen bereits regulative Maßnahmen bezüglich des Bitcoin-Minings. Auch das beeinflusst die Dezentralisierung des Netzwerks direkt oder indirekt. Allerdings ist die Dezentralisierung einer der Hauptgründe, warum Bitcoin als sicher, transparent und widerstandsfähig gegen Manipulationen gilt. Sie macht das Netzwerk robust gegenüber Angriffen und Ausfällen, da es keinen einzelnen Angriffspunkt gibt.

Zur offiziellen Seite von Infinity Hash

So trägt Cloud-Mining zur Dezentralisierung des Bitcoin-Netzwerks bei

Aus diesem Grund gilt es, die Dezentralität des Netzwerks so gut wie nur möglich zu bewahren. Technologische Errungenschaften wie Cloud-Mining haben dabei das Potenzial, die Teilnahme am Bitcoin-Mining zu erweitern und so zur Dezentralisierung beizutragen. Doch wie genau funktioniert das eigentlich?

Beim Cloud-Mining mieten Nutzer Rechenleistung für das Bitcoin-Mining von externen Anbietern und müssen damit keine eigene Hardware betreiben. Das bietet die Möglichkeit, am Bitcoin-Mining teilzunehmen, ohne den technischen und finanziellen Hürden ausgesetzt zu sein, die mit dem Betrieb von Mining-Hardware verbunden sind.

Unternehmen wie Infinity Hash befinden sich an der Spitze dieser Bewegung. Das Unternehmen aus Georgien ist in geografisch günstigen Gegenden ansässig und bietet Nutzern auf diese Weise einen kinderleichten Einstieg in die Welt des Minings durch intuitive Technologie und günstigen Zugang zu Hashrate.

Günstige Hashrate bedeutet dabei, dass es für Miner und kleinere Mining-Pools einfacher und rentabel ist, am Bitcoin-Mining teilzunehmen. Dies führt zu einer größeren Verteilung der Mining-Kapazität und verringert das Risiko der Zentralisierung, bei der eine kleine Anzahl von großen Unternehmen das Netzwerk dominiert. Gewinne benutzt das Unternehmen, um in die neuesten Mining-Geräte zu investieren und die solide Infrastruktur noch weiter auszubauen.

So hat Infinity Hash in den letzten sechs Jahren Tausenden dabei geholfen, ihre Mining-Maschinen zu hosten. Dabei macht das Unternehmen Bitcoin-Mining durch die Kombination der Vorteile von Colocation- und Cloud-Mining in einem transparenten, zuverlässigen System für alle zugänglich.

Zur offiziellen Seite von Infinity Hash

So funktioniert’s: Infinity Hash steht an der Spitze der Cloud-Mining-Revolution

Infinity Hash ist ein Community-Bitcoin-Mining-Projekt, bei dem die Gemeinschaft stets an erster Stelle steht. Das Projekt selbst legt höchsten Wert auf Dezentralität. Das bedeutet, dass nicht ein kleiner Kreis von Geschäftsführern wichtige Entscheidungen allein trifft, sondern die Nutzer wichtige Stimmrechte erhalten.

So entwickelt das Unternehmen die meisten seiner Funktionen auf der Grundlage der Community und deren Feedback. Ein zentraler Bestandteil des Projektes sind die Shares von Infinity Hash (IHS).

Durch die Shares von Infinity Hash investierst du in ein Community-orientiertes Unternehmen, welches dir Hashrate zu den günstigsten Marktpreisen anbietet. Du möchtest noch heute an der Mining-Revolution teilhaben? So funktioniert’s:

Registrieren: Erstelle dein kostenloses Infinity Hash-Konto. Dabei ist keine Form der Identitätsprüfung oder des KYC erforderlich. Alles, was du brauchst, ist eine funktionierende E-Mail-Adresse und du bist bereit einzusteigen.

Shares kaufen : Lege Kapital via Bitcoin, USDT, Kreditkarte, Banküberweisung oder Kryptowährungen an und kaufen Sie Ihre ersten Shares. Die Mindestanlage beträgt weniger als einen US-Dollar.

: Lege Kapital via Bitcoin, USDT, Kreditkarte, Banküberweisung oder Kryptowährungen an und kaufen Sie Ihre ersten Shares. Die Mindestanlage beträgt weniger als einen US-Dollar. Täglich verdienen Erhalte täglich Bitcoin-Rewards direkt auf dein Dashboard. Du kannst sie in USDT umwandeln oder deine BTC behalten. Dabei profitierst du von schnellen Auszahlungen, wann immer du willst.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von Infinity Hash

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden