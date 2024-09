Mit seiner neuen Mining Location in Nordasien möchte Infinity Hash die Kosten erheblich senken und die Profite seiner Kunden steigern. Zudem dient die Expansion aber auch einem nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Zu diesem Zweck wird Fackelgas mit einer Rückgewinnungseinheit erschlossen, was sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Vorteile bringt.

Neuer Standort von Infinity Hash bietet 100 Megawatt

Die neue Mining-Location, die bis Ende 2024 in Betrieb genommen werden soll, verfügt im ersten Ausbau über eine Kapazität von rund 100 Megawatt (MW). Ein entscheidender Vorteil dieser Anlage ist, dass sie sich vollständig im Besitz von Infinity Hash befindet. Dies umfasst nicht nur die Mining-Infrastruktur selbst, sondern auch die Stromerzeugung. Anders als viele andere Mining-Unternehmen, die auf externe Stromanbieter angewiesen sind, möchte Infinity Hash die gesamte Wertschöpfungskette kontrollieren. Dies soll dem Unternehmen nicht nur Unabhängigkeit von Preisschwankungen auf dem Strommarkt sichern, sondern auch langfristig stabile Betriebskosten ermöglichen.

Nutzung von Fackelgas schützt die Umwelt

Ein zentrales Element der neuen Location ist die Nutzung von Fackelgas als Energiequelle, das als Abfallprodukt bei der Förderung von Erdöl und Erdgas anfällt. Es wird in vielen Regionen der Welt einfach abgefackelt, da es keine Abnehmer gibt. Dieser Prozess trägt erheblich zur Umweltbelastung bei, da große Mengen an CO2 und anderen Schadstoffen freigesetzt werden. Infinity Hash hat einen Weg gefunden, dieses ungenutzte Potenzial sinnvoll zu nutzen. Anstatt das Gas in die Atmosphäre zu blasen, wird es nun als Energiequelle für die Bitcoin-Mining-Anlagen verwendet.

Durch diesen innovativen Ansatz gelingt es Infinity Hash nicht nur, die Betriebskosten erheblich zu senken, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Ein Abfallprodukt wird nun effizient für die Energiegewinnung genutzt. Dies sei ein Beispiel dafür, wie technologischer Fortschritt und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen können.

Der neue Mining-Standort von Infinity Hash nutzt Fackelgas.

Günstige Stromkosten könnten Mining-Gewinne verdoppeln

Ein weiterer Vorteil der neuen Anlage ist der sehr niedrige Strompreis. Dank der Nutzung von Fackelgas liegt der Preis bei nur etwa 0,015 US-Dollar pro Kilowattstunde (kWh). Dies ist deutlich günstiger als die meisten anderen Energiequellen, die in der Bitcoin-Mining-Industrie genutzt werden. Zum Vergleich: In vielen traditionellen Mining-Locations liegen die Stromkosten zwischen 0,03 und 0,05 US-Dollar pro kWh.

Diese niedrigen Stromkosten wirken sich direkt auf die Rentabilität des Mining-Betriebs für die Kunden von Infinity Hash aus. Da die Stromkosten einer der größten Posten im Bitcoin Mining sind, führt dieser Vorteil zu einer erheblichen Steigerung der Gewinnmargen. Infinity Hash prognostiziert, dass sich die Mining-Gewinne durch die günstige Stromquelle in Nordasien etwa verdoppeln oder sogar verdreifachen lassen.

Infinity Hash plant, die Stromkosten für das gesamte Projekt dauerhaft bei etwa 0,019 US-Dollar pro kWh zu halten. Diese strategische Planung ermögliche es dem Unternehmen, langfristige Stabilität zu gewährleisten und gleichzeitig die Rentabilität auf einem hohen Niveau zu halten. Selbst wenn die Strompreise in Zukunft leicht steigen sollten, sieht sich Infinity Hash dank der vollständigen Kontrolle über die Energiequelle und die Infrastruktur gut aufgestellt, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Reinvestitionen für langfristiges Wachstum

Als Schlüssel zum Erfolg sieht Infinity Hash sein Reinvestitionssystem. 50 Prozent der Mining-Einnahmen werden in neue Ausrüstung reinvestiert, um die Hash-Rate zu erhöhen. Dies steigert den Wert jedes Anteils langfristig. Seit seiner Gründung im Juni 2023 konnte das Unternehmen seine Hash-Rate von 50 GH/s auf 125 GH/s nahezu verdreifachen. Das IHS- und xIHS-Token-System ermöglicht es Investoren, tägliche Gewinne zu erzielen, ohne aktiv eingreifen zu müssen. Diese Flexibilität macht das Bitcoin Mining für eine breite Zielgruppe zugänglich und profitabel.

Die Mining-Location in Nordasien ist nur ein Teil der Expansionsstrategie von Infinity Hash. Weitere Projekte sind in Zentralasien, Finnland, Schweden und Äthiopien geplant. Besonders die Location in Zentralasien, die ebenfalls auf extrem günstige Stromkosten von etwa 0,012 US-Dollar pro kWh setzt, bietet laut Infinity Hash enormes Wachstumspotenzial. Die Kombination aus niedrigen Energiekosten und nachhaltigen Energiequellen wie Wasserkraft und Wärmerückgewinnung macht diese Standorte für die Zukunft des Unternehmens äußerst vielversprechend.

Mining-Preise attraktiv wie lange nicht

Neben den physischen Standorten hat Infinity Hash auch die Tokenisierung des Bitcoin Minings vorangetrieben. Mit dem xIHS-Token, der auf der Solana-Blockchain basiert, erhalten Investoren zusätzliche Flexibilität. Durch das Staking von IHS in den xIHS-Staking-Pool können sie ihre Anteile erhöhen, während sie gleichzeitig von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Diese Tokenisierung ermöglicht eine effiziente Verwaltung und schafft mehr Transparenz für die Investoren.

Die Bedingungen im Bitcoin Mining-Markt im dritten Quartal 2024 bieten nach Unternehmensanganben eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit. Die Preise für Miner sind niedrig, und die neue Minin -Location von Infinity Hash steht kurz vor der Betriebsaufnahme. Mit einer maximalen Investitionskapazität von 600 Millionen US-Dollar bietet das Unternehmen erhebliche Möglichkeiten für Großinvestoren, die von den niedrigen Stromkosten und dem effizienten Reinvestitionssystem profitieren möchten.

Jetzt bei Infinity Hash anmelden

Mit der Kombination aus sehr niedrigen Stromkosten, vollständiger Kontrolle über die Infrastruktur und einem innovativen Reinvestitionsmodell möchte sich Infinity Hash als Vorreiter in der Mining-Branche positionieren. Interessenten können sich auf der offiziellen Website von Infinity Hash informieren, anmelden und schon bald ihre ersten Mining-Profite erzielen

Für weitere Information besuche den Infinity-Hash Brandhub.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden