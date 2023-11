Mit einem Raising Capital von mittlerweile rund 4 Millionen US-Dollar stellt Bitcoin Minetrix unter Beweis, dass das Konzept Anklang in der Community findet. Doch was möchte Bitcoin Minetrix verändern und wie funktioniert Stake-2-Mine?

Im Jahr 2023 ist das Bitcoin-Mining für Privatanleger aufgrund der enorm gestiegenen Schwierigkeit und des hohen Energiebedarfs, der professionelle, energieeffiziente Mining-Hardware voraussetzt, kaum noch realisierbar. Zusätzlich erschweren hohe Investitionskosten für leistungsfähige Mining-Hardware und ein starker Wettbewerb den Einstieg erheblich. Privatanleger geraten ins Hintertreffen, denn die Professionalisierung (und Zentralisierung) der Mining-Industrie schreitet voran. Doch Bitcoin Minetrix möchte das ändern.

Stake-2-Mine ist nun ein innovatives, dezentrales Cloud-Mining-Modell, das Transparenz und Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund stellt. Dieses ermöglicht es den Nutzern, durch einfaches Staking in Krypto-Mining zu investieren, wodurch sie direkt an der Mining-Leistung teilhaben können. Diese Methode ist intuitiv, sodass auch Neulinge im Krypto-Sektor leicht Zugang finden und ohne die Komplexität und Kosten für eigene Hardware am Mining-Prozess teilnehmen können.

So beschreibt das Team auf der Website selbst das Stake-2-Mine-Konzept:

Das Stake-to-Mine-Konzept ist eine neuartige Idee, die verspricht, das Bitcoin-Mining aus mehreren Gründen wieder in den Bereich des Möglichen für gewöhnliche Krypto-Liebhaber zu bringen. Nutzer von Bitcoin Minetrix benötigen nur eine Ethereum-kompatible Wallet wie MetaMask, um BTCMTX-Token zu kaufen und einzusetzen, was die Sache sehr einfach macht.

Diese Vorteile bietet dezentrales Cloud-Mining

Das Konzept von Stake-2-Mine als Form des Cloud-Minings soll eine effiziente Alternative zum traditionellen Hardware-Mining werden, indem es verschiedene vorteilhafte Aspekte für den Einzelnen bietet:

Zugänglichkeit: Stake-2-Mine ermöglicht auch ohne tiefergehende technische Vorkenntnisse einen einfachen Zugang zum Mining-Prozess. Nutzer können ohne komplizierte Einrichtung oder Wartung von Hardware in das Mining einsteigen. Technologische Skills sind nicht erforderlich.

Kostenreduktion: Einzelne Miner profitieren von der optimierten Ausrüstung von Bitcoin Minetrix, sodass hohe Stromkosten und anfängliche Ausgaben für Mining-Equipment der Vergangenheit angehören.

Räumliche Flexibilität: Da keine physischen Mining-Anlagen zu Hause installiert werden, entfallen die damit verbundenen Probleme. Dies alles übernimmt das Cloud-Mining-Unternehmen.

Unabhängigkeit: Die Nutzer müssen sich keine Gedanken über den schnellen Wertverlust oder den Wiederverkauf der Mining-Hardware machen. Die fortwährende Verantwortung für die technologische Aktualität und Effizienz der Ausrüstung liegt beim Cloud-Mining-Anbieter.

Ergo bietet das Stake-2-Mine-Modell eine benutzerfreundliche, ressourcenschonende und zugängliche Möglichkeit, am Mining von Kryptowährungen teilzunehmen. Dies dürfte den Ansatz insbesondere für Einsteiger und diejenigen, die eine passive Beteiligung am Krypto-Mining suchen, attraktiv machen.

Langfristiges Ziel: Die Massenadoption von Bitcoin Minetrix

Eine ambitionierte Roadmap signalisiert Investoren langfristige Visionen und Ziele eines Krypto-Projekts. Diese soll als Blaupause für Entwicklung und Fortschritt dienen, wodurch Vertrauen und Glaubwürdigkeit gestärkt werden. Investoren können anhand konkreter Meilensteine das Potenzial für Wachstum und Innovation abschätzen. Zudem können sie die Roadmap als Indikator für das Engagement und die Expertise des Teams nutzen.

In Phase 4 peilt das Team hinter Bitcoin Minetrix die Massenadoption an. Denn mit einem gezielten Marketing soll die Bekanntheit gesteigert werden, während fundamental das Cloud-Mining expandiert wird.

„Disrupt and reshape bitcoin cloud mining space“ – die Ansprüche sind groß. Mit Blick auf das Raising Capital von rund 4 Millionen US-Dollar scheinen diese Pläne in der Community Gefallen zu finden.

161 % Staking-Rendite im Presale

Das Anbieten attraktiver Staking-Renditen von aktuell 161 % APY im Presale ist kann interessant sein, weil es Investoren die Chance gibt, potenziell frühzeitig Erträge zu generieren. Da die Rendite anteilig zu den eingezahlten Mitteln im Pool berechnet wird, wird die APY bei zunehmender Beteiligung und Einzahlung weiterer BTCMTX in den Pool jedoch noch sinken.

Denn aktuell sind schon über 258 Millionen BTCMTX Token eingezahlt – Tendenz steigend.

Wer das Konzept des Cloud-Minings für spannend erachtet oder das Mining gerne wieder dezentraler sehen möchte, könnte sich Bitcoin Minetrix im November 2023 näher anschauen – wohl wissend, dass mit Krypto-Presales jederzeit auch Risiken verbunden sind.

Kommen Investoren zu einem positiven Chance-Risiko-Verhältnis, gelingt der Kauf von BTCMTX Token in weniger als fünf Minuten über die Website mit einem Token-Swap gegen ETH/USDT.

