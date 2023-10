Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Im Oktober 2023 stehen Bitcoin-Miner vor erheblichen Herausforderungen. Die Rentabilität für Privatanleger hat abgenommen, da die steigenden Kosten und technischen Anforderungen den Einstieg erschweren. Zudem erzeugt der hohe Verkaufsdruck durch Miner Instabilität im Markt. Eine starke Zentralisierung des Minings hat insoweit die ursprüngliche Vision der Dezentralisierung untergraben.

Bitcoin Minetrix verfolgt nun das ambitionierte Ziel, das Bitcoin-Mining zu revolutionieren. Durch die Einführung eines dezentralisierten und tokenisierten Cloud-Mining-Ansatzes möchte das Projekt die bestehenden Barrieren und Zentralisierungsprobleme überwinden. Die Ethereum Blockchain dient dabei als transparente Plattform, um alle Vorgänge und Transaktionen nachvollziehbar abzubilden. Dies soll nicht nur Transparenz und Vertrauen stärken, sondern ermöglicht es auch Privatanlegern, ohne große Investitionskosten am Mining-Prozess teilzunehmen.

Dabei setzt Bitcoin Minetrix auf eine Verbindung mit dem Staking auf der Ethereum-Blockchain:

Wir lösen ein großes Problem, indem wir das Risiko von Cloud-Mining-Betrug durch Dritte beseitigen und die Kontrolle in die Hände der Token-Inhaber legen. Setzen Sie einfach BTCMTX ein, um Credits zu verdienen, und verwenden Sie diese, um BTC zu schürfen.

Dafür werden die Anleger den BTCMTX Token in einem Ethereum-Smart-Contract staken und erhalten sogenannte Mining-Credits, die dann wiederum gegen Hash-Power getauscht werden können. Damit können Anleger in Zukunft transparent und sicher Bitcoin minen – via Bitcoin Minetrix. Die geminten BTC kommen dann anteilig automatisch auf das persönliche Wallet.

Der Presale konnte in den ersten Tagen über 300.000 US-Dollar einsammeln, sodass grundsätzliches Interesse besteht. Ergo könnten Anleger im Oktober bei Interesse für Staking Coins auch Bitcoin Minetrix näher analysieren.

Meme Kombat

Über 200.000 US-Dollar flossen mittlerweile in den Krypto-Presale von Meme Kombat (MK). Damit offenbart die erste Woche des Vorverkaufs eine gewisse Nachfrage nach dem neuen Memecoin, der zugleich zahlreiche Meme-Charaktere vereinen möchte. Im innovativen Bet-to-Earn-Konzept von Meme Kombat, das auch Staking-Features bereithält, tauchen verschiedene Meme-Charaktere auf.

Meme Kombat legt besonderen Wert auf das Staking-Feature innerhalb der Plattform. Token-Halter haben die Möglichkeit, durch das Staken und Platzieren von Wetten mit MK-Token sowie weitere Preise zu gewinnen. Dieses Feature bildet das zentrale Element des Projekts und ermöglicht Token-Inhabern, eine jährliche Rendite zu generieren. Aktuell wird diese auf der Website mit 112 % APY angegeben.

Die Höhe des Einkommens soll je nach Dauer des Stakings und dem Grad der Beteiligung variieren. Investoren, die bereits im Presale teilnehmen, profitieren direkt von diesem Staking-Mechanismus und können somit schon während des Vorverkaufs Belohnungen einstreichen.

Eine Gaming-Arena, in der Meme-Charaktere wie Doge, Pepe oder Shiba Inu gegeneinander antreten, könnte enormen Zuspruch finden. Derartige Memecoins haben bereits gigantische Communitys aufgebaut, die leidenschaftlich ihre bevorzugten Meme-Figuren unterstützen. Meme Kombat bietet diesen Fans nun eine Plattform, auf der sie ihre Lieblingscharaktere in spannenden, KI-visualisierten Duellen erleben können.

Auch hier könnten Memecoin-Fans in der ersten Vorverkaufsphase das neue Projekt analysieren und sich näher mit „Bet-to-Earn“ auseinandersetzen.

