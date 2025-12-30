Bitcoin treibt die Krypto-Trader derzeit in den Wahnsinn. Was dahintersteckt und welche Kursmarken jetzt entscheidend sind für eine nachhaltige Trendwende.

Bitcoin wankt ins Jahresende: Diese Kursmarken sind jetzt entscheidend

Während Edelmetalle wie Gold, Silber und Palladium zuletzt wieder massiv zulegten, humpelt Bitcoin angeschlagen in den Jahresendspurt. Sieben Handelstage in Folge verzeichnet die Krypto-Leitwährung nun schon Abflüsse aus den US-amerikanischen Spot ETFs. Zudem wird das ohnehin schon schlechte Sentiment weiter durch Aussagen zur Gefahr durch Quantencomputer belastet. Doch kehrt nach dem Jahreswechsel wieder die Liquidität zurück, könnte BTC zu einer Erholungsrallye ansetzen. Wir werfen einen Blick auf die aktuelle Lage beim Bitcoin-Chart.

Bitcoin in der technischen Analyse

Innerhalb der letzten 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 86.845 US-Dollar (Tief) und 88.224 US-Dollar (Hoch) basierend auf den letzten vier 4h-Candles. Aktuell schloss BTC bei 88.030 US-Dollar und liegt damit leicht über dem Vortagesschluss von 87.691 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 1,76 Billionen US-Dollar.

Der Kurs notiert knapp über dem EMA-20 (87.850 US-Dollar) und bildet zuletzt höhere Hochs und höhere Tiefs, was kurzfristige Stärke signalisiert. Direkte Unterstützung liegt am EMA-20 und bei 87.379 US-Dollar, der nächste relevante Widerstand bei 88.224 US-Dollar; darüber wäre 90.169 US-Dollar die nächste Referenz. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt, bewerten wir die Marktlage als kurzfristig bullisch.

Der RSI liegt bei 56 und befindet sich damit im neutral-bullischen Bereich. Das Histogramm zeigt eine zunehmende positive Beschleunigung, was kurzfristig erhöhten Kaufdruck signalisiert. Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt rund 2.803 US-Dollar (Differenz Ober- zu Unterband). Die Marktphase wirkt wie eine Konsolidierung mit leicht erhöhter Volatilität.

Kursprognose für BTC

Kurzfristig bleibt die Prognose bullisch, jedoch innerhalb einer engen Range und mit steigendem Risiko bei Bruch unter Schlüsselunterstützungen. Unterstützungen: EMA-20 bei 87.850 US-Dollar, weitere Stufe 87.379 US-Dollar; Widerstände: 88.224 US-Dollar und 90.169 US-Dollar. Ein stabiler Ausbruch über 88.224 US-Dollar würde weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 90.000–95.000 US-Dollar eröffnen, während ein Durchbruch unter 87.379 US-Dollar die Abwärtsbewegung bis 86.845 US-Dollar bzw. 84.483 US-Dollar beschleunigen könnte. Wenn Du kurzfristig positioniert bist, empfiehlt sich ein diszipliniertes Risiko-Management mit engen Stops unter den genannten Unterstützungen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mithilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

