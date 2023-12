Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Ende 2023 dominiert der Hype um einen Bitcoin-ETF den Kryptomarkt und wird darüber hinaus zunehmend als Gamechanger für die institutionelle Adoption von Kryptowährungen angesehen. Dabei weckt die Aussicht auf einen solchen ETF großes Interesse bei institutionellen Investoren und könnte ein bedeutender Schritt zur Integration von Kryptowährungen in die traditionelle Finanzwelt sein. Diese Entwicklung soll die Tür für umfangreichere institutionelle Investitionen in den Krypto-Sektor öffnen.

Bitcoin ETF Token (BTCETF) möchte diesen Hype aufgreifen:

Bitcoin ETF Token (BTCETF) ist ein ERC-20-Token, der in unseren verifizierten Smart Contract eingesetzt werden kann, um passive Belohnungen mit dynamischer Rate zu verdienen. Es wurde ins Leben gerufen, um die erwartete Ankunft von Bitcoin-ETFs auf den US-Finanzmärkten zu feiern.

Augenscheinlich möchte das Team den Hype mit dem Bitcoin ETF Token kanalisieren, um den anfänglichen Investoren Gewinne zu bescheren.

Stake-2-Earn mit dem Bitcoin ETF Token

Stake-2-Earn-Modelle treiben aktuell die Nachfrage im Kryptomarkt, da sie Anlegern passive Renditen ermöglichen. Dieses Konzept wird bereits beim Bitcoin ETF Token im Presale umgesetzt, sodass Investoren die Chance erhalten, durch das Halten von Token Einnahmen zu generieren. Die Möglichkeit, passive Einkünfte zu erzielen, macht Stake-2-Earn zu einem attraktiven Ansatz, um aus Investitionen kontinuierliche Renditen zu erzielen. Dadurch gewinnt der Bitcoin ETF Token bereits vor seiner offiziellen Einführung an Popularität.

Denn aktuell wurden schon über 190 Millionen BTCETF Token in den Staking-Contract eingezahlt. Die aktuelle dynamische Staking-Rendite liegt bei 139 % APY. Für jeden ETH-Block werden 119 BTCETF Token ausgeschüttet, womit passives Einkommen schon im Presale möglich wird.

Token-Audit durch Coinsult erfolgreich abgeschlossen

Ein Token-Audit ist ein entscheidender Schritt, besonders in der frühen Phase des Krypto-Presales, jedoch fehlt dieser häufig. Ein solches Audit hilft, potenzielle Risiken und Schwachstellen in der Token-Struktur und im Smart Contract zu identifizieren und auszuschließen, womit die Sicherheit für Investoren steigt. Zudem stärkt ein erfolgreich durchgeführtes Audit das Vertrauen der Anleger, indem es Transparenz und Glaubwürdigkeit des Projekts unterstreicht. Dies kann entscheidend sein, um eine breite Akzeptanz und Investitionen in der Frühphase eines Krypto-Projekts zu fördern.

So ist der Token-Contract bei BTCETF von Coinsult, einem führenden Blockchain-Analyse-Unternehmen, auditiert. In diesem Audit sind keinerlei mittlere oder hohe Risiken im „Manual Code Review“ aufgefallen. Auch der Website-Review fiel zufriedenstellend aus. Anleger können den Audit transparent einsehen.

Deflationäre Token-Burnings – bis zu 25 % aller BTCETF Token

Deflationäre Token-Burnings sind dabei ein integraler Bestandteil vieler Krypto-Konzepte, was langfristig das Fundament dieser Projekte stärken soll. Durch das gezielte und planmäßige Verbrennen von Token wird das Umlaufangebot künstlich verknappt, was potenziell zu einer Wertsteigerung der verbleibenden Tokens führen kann. Dieses Burning gelingt meist durch das Versenden von Token an ein Dead Wallet, das nur Kryptowährungen empfangen, aber nicht mehr versenden kann.

So ist die Tokenomics eng an die reale Entwicklung des Bitcoin-ETFs gekoppelt, sodass in Zukunft Meilensteine beim Spot-ETF Token-Burnings auslösen. So sollen mittelfristig rund 25 % aller BTCETF Token aus dem Angebot entfernt werden, was eine attraktive Verknappung des Angebots bedingt.

Abschließend sollte jedem Investment in spekulative Krypto-Presales eine umfangreiche Recherche und eigenständige Analyse vorgelagert sein. Wer im Anschluss vom Bitcoin ETF Token überzeugt ist, kann auf der offiziellen Website einfach mit Token-Swap gegen ETH/USDT oder dem Kauf via Kreditkarte erste BTCETF Token erwerben.

