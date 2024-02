Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Schon kurz nach dem Start des Vorverkaufs hat das erste Initial Coin Offering (ICO) auf der Bitcoin-Blockchain viele Investoren angezogen. So konnten in nur wenigen Tagen mehr als 3 Millionen US-Dollar für Bitcoin Dogs eingesammelt werden. Frühe Anleger können sich dabei zum besonderen Presale-Preis einen Anteil der insgesamt 900 Millionen verfügbaren Token sichern.

Die Zahl der Token, die in Umlauf kommen, ist dabei nicht zufällig gewählt, sondern an die geschätzten 900 Millionen Hunde angelehnt, die auf der Erde leben. Neben dem Alleinstellungsmerkmal der erste BRC-20 ICO zu sein, können sich Investoren beim Kauf der neuen Kryptowährung über einige Innovationen freuen. Dabei werden sowohl Fans von Social Games, Sammler von NFTs als auch Web3-Fans angesprochen.

Bitcoin Dogs: Das Tamagotchi neu erfunden

Der Besitz des neuen Tokens ist dabei die Voraussetzung, um Zugang zur Spielewelt von Bitcoin Dogs zu erhalten. Es handelt sich damit um einen exklusiven Club. Die Spieler erwartet eine bunt gestaltete Welt, die einen ganz besonderen Retro-Charme aufkommen lässt und an erfolgreiche Games wie Axie Infinity erinnert.

Die Besitzer von 0DOG dürfen tägliche Aufgaben in der Pflege und Betreuung ihres virtuellen Vierbeiners lösen. Dazu zählt etwa den Hund mit speziellen Produkten aus dem Shop des Spiels zu füttern, die mit 0DOG-Utility-Token gekauft werden können.

Kaufe jetzt Bitcoin Dogs im Presale

Die Spielmotivation wird dabei dauerhaft hochgehalten, in dem die Spieler beobachten können, wie sich ihr digitaler Hund durch regelmäßige Pflege und Training weiterentwickelt und immer mehr Fähigkeiten erlernt. Es winken Belohnungen in Form zusätzlicher Token. Das Spielprinzip lässt Nostalgie aufkommen und erinnert an die beliebten Tamagotchi, die in den 90er-Jahren einen Hype bei Kindern und Jugendlichen entfacht hatten.

Die soziale Interaktion zwischen den Spielern wird gefördert, indem jede Aktion, die im Spiel ausgeführt wird, mit der Bitcoin-Dogs-Community geteilt werden kann. Als zusätzlicher Anreiz lassen sich dabei BARK-Token verdienen.

Exklusive NFT-Sammlung wie bei CryptoPunks

Neben dem Retro-Spielerlebnis dürfen sich Käufer der neuen Kryptowährung über die bisher größte Sammlung von Bitcoin Ordinal NFTs freuen. Die exklusive Sammlung verfügt über ein paar NFTs mit besonderem Seltenheitswert, die in den nächsten Jahren möglicherweise einen starken Wertgewinn verzeichnen könnten.

Dazu zählt etwa der Sausage 0Dog, der auf nur 500 Prägungen limitiert ist. Eine Rarität ist der OG Dog, von dem insgesamt nur acht NFTs geprägt werden. Das NFT-Konzept weckt damit Erinnerungen an Pioniere der Branche wie die erfolgreichen CryptoPunks.

Bemerkenswert ist auch die große Community für Bitcoin Dogs, die sich in kurzer Zeit in den sozialen Netzwerken gebildet hat. So zählt die Social-Media-Plattform auf X und Telegram bereits fünfstellige Follower-Zahlen.

Kaufe jetzt Bitcoin Dogs im Presale

Euphorie könnte Bitcoin-Dogs-Kurs steigen lassen

Ein dritter Grund, warum sich der Kauf von Bitcoin Dogs im Presale jetzt lohnen könnte, ist der potenzielle Kursanstieg der neuen Kryptowährung in den nächsten Wochen und Monaten. Der Vorverkauf findet dabei in einem sehr günstigen Marktumfeld statt, das von einer neuen Welle der Euphorie geprägt ist.

Dazu tragen etwa die Zulassung des Bitcoin Spot ETFs, das bevorstehende Bitcoin-Halving sowie möglicherweise die nächste Altcoin-Saison in diesem Jahr bei. Nicht wenige Analysten erwarten, dass der Bitcoin-Preis in diesem Zyklus die 100.000 US-Dollar Marke durchbrechen wird. Davon könnten auch andere Kryptowährungen wie Bitcoin Dogs profitieren.

Doch die Zeit, sich Bitcoin Dogs jetzt noch günstig im Presale zu sichern, ist knapp. Insgesamt haben Interessenten nur einen Monat Zeit, um ein paar der begehrten Token noch vor dem offiziellen Verkaufsstart zu erwerben.

Klicken Sie hier, um diese besondere Renditechance zu nutzen und besuchen Sie die Website von Bitcoin Dogs, um jetzt 0DOG zu kaufen.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden