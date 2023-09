Der Bitcoin-Kurs konnte in den vergangenen 24 Stunden frische Liquidität nutzen und sich kurzzeitig bis über die wichtige Kursmarke von 26.000 US-Dollar schwingen. In der Aufwärtsbewegung gab es in jeder 4-Stunden-Kerze überdurchschnittliches Handelsvolumen, was zu einem Großteil über die Spot-Orderbücher getrieben wurde.

Vorerst konnte jedoch keine dieser 4-Stunden-Kerze über der BTC-Kursmarke von 26.300 US-Dollar schließen. Ein Kurslevel, bei dem die Bitcoin-Bullen bereits in der Vorwoche heftige Probleme bekamen.

Die relevanten Supportlevel haben sich seit dem gestrigen Handelstag nicht verschoben. Hier ist das wichtige Level von 25.000 US-Dollar weiterhin ausschlaggebend. Wenn diese Supportzone bricht, werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Kurslevel von 22.000 US-Dollar anlaufen. Jetzt ist es an den Bullen, den Bitcoin-Kurs in Richtung der 28.000 US-Dollar treiben – und zwar so schnell wie möglich, sonst steigt das Potenzial für eine Korrektur.

Bitcoin-Kurs: Die wichtigen Kurslevel

Supportlevel: 25.000 US-Dollar

Widerstandslevel: 26.100 US-Dollar

Alle wichtigen Infos zum Bitcoin-Kurs im Video:

Über

Bastian Keller agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading”, mit mehr als 36.500 Abonnenten.

Neben seinem YouTube-Kanal hat er bereits eine Community mit mehr als 4.000 aktiven Mitgliedern aufgebaut. Diese bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Händlern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf ein professionelles Niveau zu verbessern. Im Fokus steht dabei das langfristig profitable Agieren auf dem Markt, unabhängig von ihrem Standort.