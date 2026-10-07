Ledger baut sein Angebot weiter aus. Über die Wallet sollen künftig Kredite möglich sein, ohne die Coins abzugeben.

Ledger erweitert seine Wallet um eine neue Kreditfunktion für Bitcoin-Halter. Mit “Crypto Loan” können berechtigte Nutzer cbBTC oder wBTC als Sicherheit hinterlegen und dafür Stablecoins wie USDC oder USDT aufnehmen, ohne ihre Bitcoin verkaufen zu müssen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt.

Die Kreditaufnahme läuft über Yield.xyz und Morpho direkt innerhalb der Ledger Wallet. Nutzer können dort ihr Loan to Value-Verhältnis überwachen, zusätzliche Sicherheiten hinterlegen, Kredite zurückzahlen oder weitere Mittel aufnehmen. Die finale Freigabe bleibt dabei beim Nutzer und wird auf dem Ledger-Signer bestätigt.

Bitcoin lässt sich künftig direkt beleihen

Technisch basiert das Angebot auf Morpho, das als dezentrales Kreditnetzwerk dient. Yield.xyz übernimmt die Umsetzung des Kreditprozesses und die Überwachung der jeweiligen Position innerhalb der Wallet.

Zusätzlich führt das Unternehmen einen direkten Zugang zu Morpho über Ledger Wallet ein. Nutzer mit einem Ledger-Signer können dadurch auf Kredit- und Lending-Funktionen zugreifen, ohne dafür eine separate Browser-Erweiterung oder Software-Wallet verwenden zu müssen.

“Crypto Loan ergänzt nun Ledger Earn, das ebenfalls von Morpho bereitgestellt wird. So entsteht innerhalb von Ledger Wallet ein leistungsfähiger Liquiditätskreislauf: Über Earn eingezahlte Stablecoins können die Kredite finanzieren, die Bitcoin-Halter nun über Crypto Loan aufnehmen können. All das geschieht innerhalb derselben selbstverwahrten Umgebung”, so Paul Frambot, Co-Founder von Morpho.

Auf der TOKEN2049 in Singapur stellte Ledger außerdem eine limitierte Spurs-Edition des Nano Gen5 vor. Insgesamt werden 250 Geräte produziert, der Preis liegt bei 199 Euro. Die Sonderedition richtet sich an Fans der San Antonio Spurs und soll zunächst in Singapur, Paris und anderen ausgewählten Regionen verkauft werden. Crypto Loan wird ab sofort schrittweise für berechtigte Nutzer freigeschaltet, der direkte Zugang zu Morpho steht bereits zur Verfügung.