Während der Krypto-Markt nervös wird, bleibt Michael Saylor eiskalt. Was steckt hinter seinem kompromisslosen Bitcoin-Kurs?

Ein echter Bitcoiner kennt keinen Schmerz – so zumindest scheint das Credo des MicroStrategy-Gründers zu lauten, der dem Bärenmarkt mutig die Stirn bietet. Was noch im vierten Quartal des Vorjahres wie eine starke Korrektur innerhalb eines Bullruns aussah, entpuppt sich mit dem jüngsten Bitcoin-Einbruch auf 71.000 US-Dollar als bitterkalter Krypto-Winter. Doch Michael Saylor macht weiter wie gehabt: Am Montag verkündete er den jüngsten BTC-Kauf seiner Treasury-Firma, immerhin 855 BTC für rund 75,3 Millionen US-Dollar, und das trotz der schwierigen Situation in Hinblick auf die Kapitalbeschaffung. Damit hält MicroStrategy nun bereits 713.502 BTC im Gesamtwert von 52 Milliarden US-Dollar.

Bitcoin versus MSTR ist derzeit ein Wettrennen Richtung Abgrund I Quelle: TradingView

Gedankt wird ihm dieser stoische Kurs von den Aktionären allerdings nicht. Während Bitcoin auf Jahressicht um “nur” 25 Prozent korrigierte, steht die MSTR-Aktie mehr als 64 Prozent im Minus. Die gleiche Hebelwirkung, die im Bullenjahr 2024 große Begeisterung an den Börsen auslöste, wirkt nun mit voller Wucht in die entgegengesetzte Richtung.

Doch Michael Saylor wäre nicht Michael Saylor, würde er in diesen Zeiten plötzlich einen Nervenzusammenbruch erleiden – schließlich hat der US-Unternehmer auch den Bärenmarkt 2022 trotz massiver Buchverluste erfolgreich ausgestanden. In einem neuen X-Post gibt er nun seine maximal einfache Philosophie preis: “Die Regeln von Bitcoin: 1. Bitcoin kaufen, 2. Bitcoin nicht verkaufen.”

The Rules of Bitcoin

1. Buy Bitcoin

2. Don't Sell the Bitcoin — Michael Saylor (@saylor) February 3, 2026

Bitcoin belohnt die eisernen Hodler

So schwer es psychologisch insbesondere für Bitcoin-Neulinge auch sein mag, angesichts roter Zahlen die Ruhe zu bewahren, in der Vergangenheit hat sich genau das immer wieder ausgezahlt. Wer alteingesessenen BTC-Veteranen heute vorwirft, sie hätten beim Einstieg vor zehn oder mehr Jahren schlicht “Glück gehabt”, hat die Kehrseite der enormen langfristigen Rendite vermutlich nie am eigenen Leib erfahren. Denn außergewöhnliche Gewinne gehen bei Bitcoin untrennbar mit extremer Volatilität einher, vor allem in den Krisenphasen.

Im Bärenjahr 2014 brach der Bitcoin-Kurs um 86 Prozent ein, nachdem der Mt. Gox Hack die frühe Krypto-Community in ihren Grundfesten erschütterte. Nach dem Platzen der ICO-Blase 2018 waren es erneut 84 Prozent und nach dem FTX-Kollaps 2022 schließlich 77 Prozent, um welche Bitcoin im Vergleich zum vorherigen Allzeithoch korrigierte. Hodler, die diesen krassen Abwärtsentwicklungen standhielten, wurden für ihre Disziplin belohnt. Selbst nach der jüngsten Korrektur notiert die Krypto-Leitwährung auf Zwei-Jahressicht noch 41 Prozent im Plus, auf Fünf-Jahressicht 89 Prozent und auf Zehn-Jahressicht sogar rund 19.500 Prozent.

Michael Saylor unterstreicht derweil seine langfristige Bitcoin-Überzeugung, indem er betont: “Volatilität ist Satoshis Geschenk an die Gläubigen”. In der Vergangenheit hatte er mehrfach erklärt, das Volatilität und Vitalität letztlich dasselbe wären. An seinem gestrigen Ehrentag gab es von dem nun 61-Jährigen zudem eine klare Empfehlung: “Wenn du mir ein Geburtstagsgeschenk machen möchtest, kaufe dir selbst ein paar Bitcoin”. Wem ein großer Einmalkauf derzeit noch als zu riskant erscheint, der kann nun über einen regelmäßigen Sparplan seine BTC-Position Schritt für Schritt ausbauen und den günstigen Einstiegskurs nutzen.

