Die Nachfrage von Trading Bots bei Telegram wächst rasant. Bitbot will den Trend anführen und stößt im Presale auf enormes Interesse.

Bitbot möchte Anlegern ein unverzichtbares Werkzeug an die Hand geben, um mit bisher beispielloser Genauigkeit in Kryptowährungen zu investieren. Der Telegram-Trading-Bot überzeugt durch seine Einsteigerfreundlichkeit, die komfortable Nutzbarkeit sowie seinen besonderen Fokus auf das Thema Sicherheit.

Diese Kombination scheint genau das zu sein, worauf Anleger lange gewartet. So ist der Presale von Bitbot bereits ein voller Erfolg und es konnten 1,9 Millionen US-Dollar eingesammelt werden. Viele Investoren versuchen jetzt noch in das Projekt zu investieren, dass sich in der heißen Phase des Presale befindet und bereits Stufe 9 des Vorverkaufs erreicht hat. Doch warum ist die Euphorie?

Das können Handelsroboter

Telegram-Handelsbots vereinfachen den Kryptowährungshandel, indem sie Nutzern ermöglichen, Handelsgeschäfte automatisch auf Basis vordefinierter Kriterien auszuführen. Diese Bots haben sich in der Kryptogemeinschaft etabliert und verzeichnen ein stark wachsendes Handelsvolumen.

In den letzten Monaten hat der Markt für Telegram-Handelsroboter erheblich zugelegt und ein Handelsvolumen von über 8,5 Milliarden erreicht, wovon allein im Jahr 2024 mehrere Milliarden generiert wurden.

Der Sektor ist jedoch nicht frei von Problemen. Führende Kryptotoken wie Maestro, Banana Gun und Unibot hatten mit erheblichen Sicherheitsproblemen zu kämpfen, die zu beträchtlichen finanziellen Verlusten führten.

Der Banana Gun-Token fiel nach einem Fehler um mehr als 90 Prozent, Maestro-Benutzer verloren rund 500.000 Dollar in ETH, während die Sicherheitslücke bei Unibot zu einem unglaublichen Verlust von 560 Millionen Dollar an Benutzergeldern führte.

Das macht Bitbot anders

Als Antwort auf die weit verbreiteten Sicherheitsbedenken führt Bitbot eine bedeutende Innovation ein: den weltweit ersten nicht-hoheitlichen Telegram-Handelsbot. Bitbot betont die Autonomie des Nutzers mit dem Prinzip “Ihre Schlüssel, Ihre Brieftasche, Ihr Vermögen” und arbeitet mit KnightSafe zusammen, um fortschrittliche Schlüsselaustauschprotokolle zu implementieren, sodass nur der Nutzer Zugriff auf sein Vermögen hat, bevor der Handel abgewickelt wird.

Bitbot erweitert seine Sicherheitsarchitektur mit innovativen Lösungen zur Bekämpfung von “Rug Pulls” und “Maximum Extractable Value” (MEV)-Exploits. Die Anti-Rug-Pull-Maßnahmen schützen die Nutzer vor Betrug, indem sie die Aktivitäten auf der Kette überwachen und eine strenge Verifizierung durchsetzen, während die Anti-MEV-Maßnahmen Transaktionsmanipulationen verhindern und eine faire Ausführung des Handels gewährleisten.

Unterbewertete Kryptowährungen kaufen

Zusätzlich zu seinem ausgeklügelten Sicherheitskonzept überzeugt Bitbot mit seinen vielen Handelsoptionen. Sein KI-gesteuertes “Sniping-Tool” identifiziert unterbewertete Top-Kryptowährungen und kauft automatisch bei niedrigen Preisen und verkauft bei hohen Preisen. Diese Fähigkeit wird durch einen “Gem-Scanner” ergänzt, der nach vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten sucht und den Nutzern einen Vorteil in schnelllebigen Märkten verschafft.

Bitbot bietet auch Copy Trading, mit dem Nutzer die Strategien der besten Krypto-Händler kopieren können. Das Empfehlungsprogramm der Plattform belohnt Nutzer mit einem lebenslangen Anteil von 15 Prozent an den Handelsgebühren der von ihnen geworbenen Nutzer und fördert so das Wachstum der Community.

Inhaber von Bitbot-Tokens profitieren von exklusiven Einblicken in potenziell lukrative Investitionen, Anteilen an den Einnahmen der Plattform, einer Verlosung von 1.000 US-Dollar und Zugang zu speziellen Airdrops.

Ein ideales Marktumfeld für Bitbot

Mit seinem Konzept will Bitbot auf dem florierenden Markt für Telegram-Handelsroboter für Aufsehen sorgen. Plattformen wie Unibot, Banana Gun und Maestro haben seit ihrer Einführung ein beträchtliches Wachstum verzeichnet und sind trotz ihrer Schwächen immer noch sehr erfolgreich. Das zeigt, wie viel Potenzial Bitbot durch fortschrittliche Sicherheits- und Handelsfunktionen in diesem Markt haben könnte.

Dabei scheint der Zeitpunkt für die Einführt von Bitbot optimal. Der Bitboin Preis hat jüngst ein neues Allzeithoch erreicht und durch den Spot EFT sind Kryptowährung endgültig im Mainstream angekommen.

Halving-Event könnte Bitbot-Kurs nach oben treiben

Im Hinblick auf die bevorstehende Halbierung des Bitcoin-Kurses könnte eine Hausse entstehen, die das Interesse an Kryptowährungen auf neue Höhen treibt. Angesichts des historischen Kontextes, in dem Plattformen wie Unibot im Vorfeld von Marktrallys eine Verzehnfachung der Nutzerzahlen erlebten, steht Bitbot vor einer ähnlichen, wenn nicht sogar größeren Entwicklung.

Bitbot profitiert von dem allgemeinen Anstieg der Krypto-Begeisterung. Mit der schon jetzt entstandenen Euphorie vor dem offiziellen Handelsstart, einschließlich fast 100.000 Followern auf X und 15.000 Mitgliedern des Telegram-Kanals, ist Bitbot bereit für eine massive Wertsteigerung. In den Jahren 2024 und 2025 werden 50X bis 100X werden für möglich gehalten.

Ist Bitbot das beste Krypto-Investment für 2024?

Angesichts der Preissteigerungen von Bitcoin, Ethereum und Dogecoin, des innovativen Ansatzes von Bitbot in Bezug auf Sicherheit und Handel sowie der Lehren, die Bitbot aus den Fallstricken seiner Konkurrenten gezogen hat, könnte Bitbot zu einem der besten Krypto-Investments 2024 werden.

Sein demokratischer Ansatz stellt sicher, dass die Nutzer nicht nur Teilnehmer sind, sondern auch die volle Kontrolle über ihre Investitionen haben. Damit setzt Bitbot einen neuen Standard im Bereich der Krypto-Telegram-Handelsbots.

Jetzt Bitbot im Presale kaufen

Die Euphorie im Presale ist spürbar und für Interessenten bietet sich jetzt noch eine gute Chance, den Bitbot Token zu einem sehr günstigen Preis von $0.0148 zu erhalten. Besuchen Sie die offizielle Website, um mehr zu erfahren und BITBOT-Token zu kaufen.

.

