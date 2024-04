Deshalb ist dieser KI-Trading-Bot so gefragt

Die Zahlen sprechen für sich: Schon nach kurzer Zeit folgen 167.000 Menschen Bitbot auf X und im Telegram-Kanal hat sich eine Gemeinschaft von 25.000 Mitgliedern versammelt. Die Euphorie rund um den ersten non-custodial KI-Trading-Bot nimmt zu, je weiter der Presale von Bitbot voranschreitet. Aktuell befindet sich der Token in der elften Phase des Vorverkaufs und ist zu einem Preis von 0,0163 US-Dollar erhältlich.

Bitbot verfolgt dabei kein geringeres Ziel, als ein Leuchtturm für alle Trader zu werden, die Spitzentechnologie und Sicherheit suchen. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz analysiert der Bot den Markt rund um die Uhr. Automatisiert können in wenigen Millisekunden vielversprechende Trades eröffnet werden, an die selbst die klügsten menschlichen Trader nicht heranreichen.

Markt für Trading-Bots wird zum Milliardengeschäft

Bitbot fokussiert sich dabei mit seinem Trading-Bot speziell auf die Plattform Telegram. Denn hier wächst das Geschäft mit KI-Trading-Bots besonders schnell. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es, die Bots mit nur wenigen Klicks zu beherrschen, unabhängig davon, ob man Anfänger oder erfahrener Profi im Handel von Kryptowährungen ist.

Die Wachstumschancen für Bitbot scheinen enorm, wenn man sich vor Augen führt, dass das Marktvolumen der Tradebots allein seit September 2023 um rund 30 Prozent gestiegen ist. Mit einer Zunahme von 3,2 Milliarden US-Dollar auf eine Gesamtgröße von 13,5 Milliarden-Dollar Dollar hat sich der Trading-Bot-Markt zu einer der am schnellsten wachsenden Trends im Kryptoraum entwickelt. Schon heute gibt es über 950.000 Nutzer und ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von mehr als 250 Millionen US-Dollar.

Wettbewerber zeigen das Potenzial von Bitbot

Käufer von BITBOT im Presale investieren damit in ein Produkt, das aktuell noch stark unterbewertet erscheint und seine angemessene Bewertung schnell nach dem offiziellen Börsengang erreichen könnte.

Wie stark frühe Investoren von neuen Projekten im Bereich des Trading-Bots profitieren können, zeigen die Beispiele von Banana Gun und Unibot. Banana Gun hat eine Marktkapitalisierung von 107 Millionen Dollar erreicht und wird zu 41,24 Dollar je Token gehandelt, während Unibot mit einer Marktkapitalisierung von 21 Millionen Dollar und 20,87 Dollar pro Token nicht weit dahinter liegt. Diese Erfolgsgeschichten sind der beste Beweis dafür, dass sich ein früher Einstieg auszahlen kann.

Die Kombination aus hochmoderner KI und dem einfachen Zugang zu Telegram, die Bitbot auszeichnet, schafft die Voraussetzungen für eine Revolution des Handels. KI-Bots könnten schon bald zu einem Must-have eines jeden Traders werden und versprechen eine intelligentere und effizientere Art, in der Welt der Kryptowährungen zu handeln. Da der Markt durch die schnelle Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz immer mehr Potenzial erhält, könnte der Einstieg in KI-Trading-Bots eine der klügsten Entscheidungen des Jahres sein.

Sicherheit und volle Vermögenskontrolle

Bitbot sticht dabei in zwei Punkten besonders aus der Masse heraus. Das sind zum einen der non-custodial Ansatz und zum anderen die besonders hohen Sicherheitsstandards. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bots, darunter bekannte Namen wie Unibot und Banana Gun, bei denen die Gelder der Nutzer aufgrund unzureichender Sicherheitsmaßnahmen kompromittiert wurden, stellt Bitbot sicher, dass die Nutzer die volle Kontrolle über ihr Vermögen behalten.

Die derzeitigen Branchenführer verlangen von den Nutzern, dass sie ihren Bots Zugang zu ihren privaten Schlüsseln gewähren, die sie auf ihren Servern speichern, damit diese in ihrem Namen handeln können. Dadurch sind die Nutzer einem Gegenparteirisiko ausgesetzt. Bitbot dreht den Spieß um und verwendet Smart Contract Wallets (ohne private Schlüssel). Damit haben nur die Nutzer die Kontrolle über diese Wallets. Dadurch wird das Risiko von Server-Hacks und der Preisgabe privater Schlüssel erheblich reduziert.

Innovative Funktionen dank KI

Ein weiteres starkes Argument für den Kauf von BITBOT im Presale ist die geplante Einführung einer leistungsstarken KI, um sein Angebot zu verbessern. Die Nutzer werden Zugang zu Funktionen wie dem automatisierten Snipe-Trading-Tool haben, mit dem sie automatisch günstig kaufen und teuer verkaufen können. Außerdem gibt es eine Copy-Trading-Funktion, mit der die Nutzer die Strategien erfolgreicher Wallets nachahmen dürfen.

Darüber hinaus führt Bitbot ein Gem-Scanner-Tool ein, das den Nutzern hilft, neue interessante Projekte zu finden, indem es On-Chain-Daten sammelt. Dies ist in Märkten wie dem aktuellen Bull Run, wo so viele neue Digitalwährungen mit potenziellem Spekulationswert auf den Markt kommen, von entscheidender Bedeutung. Diese Art von Technologie macht Bitbot zu einer interessanten Investition. Wenn sie sich bewährt, könnte Bitbot unter den Telegram Trading Robots in Zukunft schnell eine Marktführerschaft erreichen.

Bitbot könnte noch 2024 auf 1 US-Dollar steigen

Der Zeitpunkt des Presales von Bitbot ist dabei sehr passend gewählt. Vor dem Hintergrund des gerade erfolgreich durchgeführten Bitcoin-Halvings steigt die Zuversicht von Anlegern auf weiter steigende Kurse am Kryptomarkt. Inhabern von BITBOT-Token könnte dies enorme Renditen bescheren.

Wohin die Reise gehen kann, zeigen die Entwicklungen anderer Token im Marktsegment der Tradingbots. So hat Banana Gun trotz der Sicherheitsverletzungen im letzten Jahr einen Kursanstieg von fast 300 Prozent verzeichnet und weist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ein 7-Tages-Handelsvolumen von über 250 Millionen Dollar auf. Genau lässt sich der Wettbewerber Unibot heranziehen. Dieser kam zu einem Token-Preis von 17,87 US-Dollar auf den Markt und erreichte bereits zwei Monate später ein Allzeithoch von 236,43 US-Dollar.

Jedoch hat beispielsweise Banana Gun in seinem Presale nur 1,3 Millionen Dollar eingenommen, während Bitbot bereits jetzt 2,7 Millionen US-Dollar erreicht hat, obwohl die Presale-Phase noch gar nicht abgeschlossen ist. Dieser Vergleich unterstreicht das Potenzial von Bitbot.

Betrachtet man diese Zahlen, das Wachstum in der Branche der Trading-Bots und die allgemein hervorragende Marktsituation, könnte der BITBOT-Kurs erheblich steigen. Die Prognosen deuten auf eine Bewertung von 1 US-Dollar bis zum Jahresende hin, was einem 50-fachen Kursgewinn gegenüber dem letzten Presale entspräche.

Jetzt BITBOT Token im Presale kaufen

Diejenigen, die bereits früh im Presale BITBOT kaufen, könnten die höchsten Gewinne erzielen. Allein durch die steigenden Preise im Vorkauf dürfen sich heutige Anleger über einen Wertzuwachs von 22,70 Prozent bis zum Ende des Presales freuen.

Die Chance, zum günstigen Preis von derzeit 0.0163 US-Dollar einzusteigen, wird aber nicht lange bestehen. Besuchen Sie deshalb die offizielle Website, um mehr zu erfahren und BITBOT-Token zu kaufen.

