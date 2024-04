Bitbot: Deshalb ist der Telegram Trading Bot im Presale so beliebt

Während viele nützliche Tools und Ressourcen für den Handel am Kryptomarkt bislang institutionellen Investoren vorbehalten sind, haben private Anleger deutlich weniger professionelle Unterstützung. Bitbot möchte das mit seinem neuen Telegram Handelsroboter ändern und feiert im Presale große Erfolge. So wurden in Phase 9 des Vorverkaufs bereits rund 2 Millionen US-Dollar für das Projekt eingesammelt, das seinen Fokus auf die Sicherheit seiner Nutzer legt.

Bitbot auch für Einsteiger interessant

Bitbot richtet sich dabei speziell auch an neue Anleger am Kryptomarkt, die bislang wenig Erfahrung mit Trading Robotern haben. Ihnen möchte Bitbot einen sicheren und komfortablen Zugang zu dem großen Potenzial von Telegram Trading Bots bieten. Damit hebt sich Bitbot von anderen Angeboten, wie der neuen Kryptowährungsbörse von Revolut ab, die sich ausdrücklich nur an „fortgeschrittene Trader“ richtet und damit nicht für jeden Anleger geeignet ist.

Eine weitere Besonderheit an Bitbot ist der non-custodial Ansatz seiner Knightsafe-Technologie, die Händlern zu jeder Zeit die volle Kontrolle über ihre Vermögenswerte gibt, indem die Gelder erst nach Abschluss einer Transaktion übertragen werden. Zu den Sicherheitsfeatures der Kette gehören Anti-MEV und Anti-Rug-Funktionen, die das Risiko von Pull- und MEV-Angriffen verringern, bei denen die Transaktionskosten künstlich in die Höhe getrieben werden.

Wer sich für den Kauf des Bitbot Tokens im Presale entscheidet, genießt einige Vorteile. So werden Investoren an den Umsätzen beteiligt, indem sie allein durch den Besitz des Tokens 50 Prozent der Handelsgebühren des Bots erhalten. Darüber hinaus erhalten die Inhaber exklusiven Zugang zu Presales, Air Drops, Governance- und Stimmrechtsprivilegien sowie zu privaten Chats mit Handelsexperten.

Bitbot-Kurs könnte im Bull Run um ein Vielfaches steigen

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Bitcoin Halvings erwarten einige Analysten für 2024 einen neuen Bull Run am Kryptomarkt, der sich bis auf das nächste Jahr erstrecken könnte.

Wer sich für Bitbot entscheidet, kann davon doppelt profitieren. Einerseits, indem Investoren mit dem Telegram Trading Roboter ihre Profite im Handel steigern und andererseits, indem sie durch den erwarteten Kursanstieg des Bitbot Tokens Rendite erzielen. Mit seinem vielversprechenden Geschäftsmodell halten Analysen es für möglich, dass der Bitbot-Kurs 2024/2025 um 100X steigen kann. Vom Endpreis des Presales bei 0,02 US-Dollar wäre diese eine Erhöhung auf 2 US-Dollar je Token.

Bitbot besser als die Konkurrenz

Bitbot dürfte dabei nicht nur von einer neuen Altcoin-Saison profitieren, sondern insbesondere von seiner überlegenen Technologie im Vergleich zu Wettbewerbern wie Unibot und Banana Gun. Hier muss man sich vor Augen führen, dass die genannten Projekte mit schwerwiegenden Sicherheitsdefiziten zu kämpfen hatten, die ihren Wert zwischenzeitlich um 40 Prozent bzw. sogar mehr als 90 Prozent einbrechen ließen.

Dennoch kommt Unibot heute immer noch auf eine Marktkapitalisierung von rund 50 Millionen US-Dollar und bei Banana Gun beläuft sich der Wert sogar auf 75 Millionen. Die Zahlen belegen, welches Potenzial in diesem Vergleich Bitbot haben kann, das durch seine Cybersicherheitstechnologie der Konkurrenz deutlich überlegen ist.

Bitbot im Presale kaufen und 1.000 US-Dollar gewinnen

Anleger, die Bitbot im Presale kaufen, können zudem an einer Verlosung teilnehmen, bei der insgesamt 100.000 US-Dollar ausgeschüttet werden. So gewinnen 100 Teilnehmer jeweils Bitbot im Wert von 1.000 US-Dollar.

Der Presale von Bitbot befindet sich jedoch schon in der heißen Phase 9, sodass Interessenten nicht zu lange warten sollen, um sich einen Anteil an einer der vielversprechendsten Kryptowährungen des Jahres zu sichern. Besuchen Sie die offizielle Website, um mehr zu erfahren und Bitbot-Token zu kaufen.

