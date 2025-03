Bitcoin und Kryptowährungen werden immer populärer, auch durch die Großoffensive der US-Regierung. Selbst hierzulande machten Parteien Wahlkampf mit Zugeständnissen an die Branche. Denn: In Deutschland investieren immer mehr Menschen in BTC, ETH und andere Kryptowährungen.

Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie von BTC-ECHO und KPMG. Teilgenommen haben über 2.400 Menschen, die bereits in digitale Assets wie Bitcoin und andere Kryptowährungen investiert haben. Damit handelt es sich um eine der teilnehmerreichsten Studien zum Thema Krypto in der DACH-Region.

Bitcoin-Prognose: Das erwarten deutsche Investoren

Etwa 93 Prozent der Befragten erwarten einen “signifikanten Kursanstieg bei Bitcoin” in den nächsten fünf Jahren. Konkret heißt das: Beinahe ein Viertel der Investierenden rechnet bis 2030 mit einem BTC-Kurs von über 500.000 US-Dollar. Über 25 Prozent sind sich sicher, dass die Krypto-Leitwährung mindestens 500.000 US-Dollar erreicht und 44 Prozent halten 250.000 US-Dollar für wahrscheinlich.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Kurserwartungen drastisch erhöht

5,4 Prozent der Befragten erwarten eine fünfjährige Konsolidierung bei 100.000 US-Dollar und 1,6 Prozent haben das digitale Gold wohl abgeschrieben.

BTC, ETH und eine Überraschung: In diese Kryptowährungen investieren Deutsche

Bitcoin ist die Nummer 1. Nicht nur am Krypto-Markt setzt sich BTC als stärkste Kryptowährung durch, auch unter deutschen Anlegern ist das digitale Gold am beliebtesten. 90 Prozent der Befragten investieren in Bitcoin. Auf dem ewigen zweiten Platz folgt: Ethereum. Dicht gefolgt von Aufsteiger Solana – gegenüber dem Vorjahr verzeichnet SOL einen starken Anstieg von 13 Prozent.

Zwei Memecoins in den Top-10: Deutsche verstehen also doch Spaß

Auf den übrigen Plätzen folgen bekannte Kryptowährungen wie Ripple (XRP), Cardano (ADA) oder Dogecoin (DOGE). Für Überraschung sorgt die Kryptowährung Decentraland (MANA). Offenbar hängen noch viele deutsche Investoren am Metaverse oder spekulieren auf einen neuen Hype.

