Die 22. Auflage der Fußballweltmeisterschaft, die vom 20. November bis 18. Dezember in Doha, der Hauptstadt von Katar, ausgetragen wird, hat die Leidenschaft der Welt entfacht. Um die Freudenstimmung zu zelebrieren, verkündet die führende Krypto-Börse BingX Details und Preise für den WM-Karneval auf ihrer Plattform, der sich um Fußball und das Mega-Event drehen wird. Die Teilnehmer werden Spiele spielen und traden, um sich einen Preispool von bis zu 600.000 USDT und beliebte Coins wie BTC und ETH zu teilen. Sie haben auch die Chance, Tickets für das WM-Finale und begehrte handsignierte Trikots renommierter Fußballstars zu gewinnen.

Hier geht es zum Neukundenbonus von BingX.

BingX startet den Karneval am 7. November. Alle BingX-Nutzer können in verschiedenen Phasen an verschiedenen Spielen teilnehmen. Bei diesem Karneval sind alle Spiele eng mit dem WM-Thema verbunden, ebenso wie der Zeitplan und das gestaffelte Belohnungssystem. In der Aufwärmphase könnten Sie beispielsweise ein Team mit den besten WM-Quoten auswählen und groß gewinnen, wenn Ihre Vorhersage richtig ist. Sie können auch für Ihren Lieblingsfußballspieler stimmen und im BingX-Livestream eine Lotterie ziehen und gewinnen, wenn die Abstimmung an erster Stelle beendet. Weitere Spiele sind für Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale zu erwarten. Darüber hinaus können die Teilnehmer mehr Wettversuche auf die Spiele gewinnen, indem sie das Handelsvolumen erhöhen.

Über BingX, die Social-Trading-Kryptobörse

Wir wünschen uns, dass mehr Benutzer dieses große Ereignis mit uns feiern und Spaß haben. Zusätzlich zu den Investitionserträgen könnten sie dieses Mal eine wirklich gute Zeit haben. Wir haben das Spielsystem mit mehr Optionen und Preisen angereichert, damit alle Nutzer Freude daran finden können. Wir erwarten überwältigende Reaktionen von unseren Nutzern und spannende Wetten, die uns dazu anspornen, dieses Turnier und weitere Events in der Zukunft zu einem unvergesslichen Erlebnis zu gestalten. Außerdem freuen wir uns darauf, sie zu einem spannenden und denkwürdigen BingX World Cup Carnival begrüßen zu dürfen. Elvisco Carrington, PR- und Kommunikationsdirektor bei BingX.

BingX wurde 2018 gegründet und ist eine führende Krypto-Börse, die Spot-, Derivate- und Kopierhandelsdienste in mehr als 100 Ländern und Regionen weltweit mit über 5 Millionen Benutzern anbietet. BingX verbindet Benutzer auf sichere, führende und innovative Weise mit erfahrenen Händlern und der Plattform.

Sponsored Post Bei Sponsored Posts handelt es sich um bezahlte Artikel für deren Inhalt ausschließlich die werbenden Unternehmen verantwortlich sind. BTC-ECHO trägt keinerlei Haftung für die versprochenen Dienstleistungen oder Investmentempfehlungen.

