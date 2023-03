Die Nachteile einer Crypto-Only-Exchange sind schnell zusammengefasst und bestehen aus hauptsächlich 2 Punkten. Zum einen gibt es bei BingX keine Einlagensicherung, wie man sie von Börsen kennt, die voll reguliert sind. Dies stellt natürlich ein Risiko dar, denn sollte die Börse Pleite gehen, würden die User auf ihren Verlusten sitzen bleiben. Allerdings greift die Einlagensicherung in den meisten Ländern nur bis 100.000 € und es ist oftmals nicht klar geregelt, welcher Wert für die Einlagen anzusetzen ist.

Der zweite Nachteil ist, dass man nicht einfach Euro oder USD an BingX überweisen kann. Auch wenn man auf BingX mit Kreditkarte Kryptowährungen kaufen kann, so muss man dies immer über einen Fiat-Provider wie z. B. Moonpay abwickeln. Allerdings sind jegliche Einzahlungen von Kryptowährungen möglich, sodass BingX oftmals als Ergänzung zu weiteren Kryptobörsen genutzt wird.

Mehr Freiheit gleich mehr Profit?

Die Vorteile, welche BingX gegenüber einer Fiat-Krypto-Exchange hat, sind in erster Linie, dass solche Dinge wie KYC-Pflicht wegfallen und Produkte angeboten werden können, die sonst am Markt nicht zu finden sind. So kann man seit kurzem bei BingX mit Aktien handeln und findet neben über 300 Kryptowährungen auch alle großen Indizes und Rohstoffe als Futures-Kontrakte im Angebot. Ganz besonders lukrativ, wie auch risikobehaftet, ist das Hebeltrading. Hier bietet BingX z. B. bis zu 150-fache Hebelung auf Krypto sowie auf traditionelle Finanzinstrumente an. Natürlich ist das Risiko hoch, wenn Trades mit einem hohen Hebel eingegangen werden, allerdings sind die Chancen ebenfalls proportional größer. Bei BingX kann jeder dieses Chance-/Risiko-Verhältnis für sich selbst abschätzen.

Ein anderes Produkt, was BingX von der Masse abhebt, ist das sogenannte Social-Trading, wo man die Möglichkeit hat andere Trader automatisch zu kopieren. Man kann die Statistiken und abgeschlossene Trades dieser sogenannten “Copy-Trader” einsehen und dann entscheiden, ob man diesen Trader kopieren möchte. Der Trader bekommt zwar eine kleine Profitbeteiligung von in der Regel 8 %, aber man profitiert so an der Erfahrung von anderen erfolgreichen Tradern.

Ein besonders großes Plus ist außerdem die deutschsprachige BingX Community auf Telegram und Twitter, wo man mit vielen aktiven BingX Nutzern diskutieren kann. Diese Gruppe wird dabei moderiert von erfahrenen Tradern und Langzeitnutzern. Alle, die Interesse haben, können diese Freiheit jetzt sofort selbst erfahren.

