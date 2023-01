BingX, eine der führenden Krypto-Börsen, lädt Fußball- und Krypto-Enthusiasten auf der ganzen Welt ein, die Weltmeisterschaft 2022 in ihrer World Tour zu feiern, während internationale Fußballstars in dem einmonatigen Turnier gegeneinander antreten. BingX breitet seine Präsenz gemäß dem Spielplan über die Türkei, Spanien, Russland, Deutschland und mehr aus. BingX lädt weltweit Fans ein, das größte und am meisten erwartete Sportereignis offline zu sehen und zu feiern, und verteilt maßgeschneiderte Souvenirs in lokalen Gemeinden.

Diese Welttournee zielt darauf ab, das Fußballspiel mit der Community zu genießen und dazu beizutragen, mehr Menschen in den Kryptoraum zu bringen. Da die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft die Verbindung zwischen dem Krypto-Universum und der Sportwelt erleichtert, bemüht sich BingX auch, BingX-Kunden mit verschiedenen Aktionen zu unterstützen.

BingX möchte sowohl Fußballfans als auch seinen Community-Mitgliedern Freude und Aufregung bringen. Es repräsentiert die Verschmelzung von Sportveranstaltungen und Blockchain-Technologie. Darüber hinaus schaffen diese Initiativen die Voraussetzungen für eine neue Welle von Anwendungsfällen, bei denen On-Chain- und Off-Chain-Ökosysteme integriert werden, um neuartige Erfahrungen zu liefern.

“Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft wird weltweit von vier Milliarden Menschen verfolgt. Durch diese einzige Veranstaltung bietet die Weltmeisterschaft der Kryptoindustrie eine seltene Gelegenheit, mit Kunden in Kontakt zu treten, wodurch es einfacher wird, das Bewusstsein zu schärfen und das Potenzial der Krypto-Entwicklungstechnologie zu demonstrieren”, sagte Elvisco Carrington, PR- und Kommunikationsdirektor bei BingX.

“BingX vereint weltweite Kunden zur Unterstützung des Sports und der WM-Feierlichkeiten. Sie können sowohl sportliche Brillanz als auch reichhaltige Boni in der BingX World Tour genießen und ihre Liebe zum Fußball und zur Kryptowährung teilen. Wir streben konsequent nach Exzellenz und bieten weiterhin die beste Auswahl an Produkte und Dienstleistungen in diesem Bereich. Wir erwarten, dass Fußball- und Krypto-Fans uns auf unserer Reise begleiten.”

Hier geht’s zur offiziellen Webseite von BingX

Berlin Public Viewing Event

Im Rahmen der BingX World Tour hat sich das Team entschieden, unser erstes Offline-Event in Deutschland zu veranstalten. Es war der 10.12.2022, ein kalter, verschneiter Samstag bei minus 2 Grad Celsius in Berlin. Jedoch war das erwartete Spiel am Abend um so hitziger, der Klassiker Frankreich gegen England stand auf dem Programm.

Public Viewing Event in Berlin. Quelle: BingX

Um 19 Uhr trudelten dann die ersten Gäste ein. Ein Pärchen aus der Berliner Community, danach eine Vierergruppe aus der Telegram-Gruppe und so weiter. Bei guter Gesellschaft und ausgezeichnetem mexikanischen Essen wurde Fußball geschaut, Krypto diskutiert und Freundschaften geschlossen.

Über BingX

BingX ist eine führende Krypto-Börse, die Spot-, Derivate-, Kopier- und Grid-Handelsdienste in über 100 Ländern und Regionen weltweit mit über 5 Millionen Benutzern anbietet. BingX verbindet Benutzer weiterhin auf sichere und innovative Weise mit erfahrenen Händlern und der Plattform.

Hier geht’s zur offiziellen Webseite von BingX

10% Rabatt für deine Newsletter Anmeldung erhalten Anwendbar auf das BTC-ECHO Magazin im Probeabo, Jahresabo oder auf die Einzelausgabe. Jetzt anmelden! Zum Newsletter

Sponsored Post Bei Sponsored Posts handelt es sich um bezahlte Artikel für deren Inhalt ausschließlich die werbenden Unternehmen verantwortlich sind. BTC-ECHO trägt keinerlei Haftung für die versprochenen Dienstleistungen oder Investmentempfehlungen.

Mehr zum Thema Verwandte Themen Sponsored