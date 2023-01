Furkan, der Kopf hinter CoinCheckTV, einem der erfolgreichsten Kryptokanäle Deutschlands, erklärt, dass er das erste Mal von Bitcoin im Jahr 2013 gehört hat, aber erst Ende 2016 selbst in Bitcoin und Kryptowährungen eingestiegen ist.

“Ich habe durch Bitcoin und Kryptowährungen, mich das erste Mal mit dem Thema Geld fundamental beschäftigt. Vorher war ich schon im Finanzmarkt aktiv, allerdings haben Bitcoin und Co. mir eine neue Perspektive gezeigt.” sagt er.

CoincheckTV ist wohl einer der best ausgebildeten Krypto-YouTuber, mit seinem abgeschlossenen Master als Wirtschaftsingenieur. Ein Grund, weshalb sein Content oft auch sehr wissenschaftlich ist.

Manu, besser bekannt als Crypto Manu, ist hauptsächlich durch Zufall und in einem günstigen Moment zu Krypto gekommen. “Als die Kurse zu Beginn von Corona eingebrochen sind. Danach hat mich das Thema nicht mehr losgelassen und ich habe mich mehr mit der Materie und vor allem dem Thema Trading beschäftigt”, erklärt er.

Auch wenn beide keine hauptberuflichen Trader sind, so kennen sie sich doch sehr gut mit Trading aus, weshalb BingX sie ebenfalls zu diesem Thema befragt hat.

Wie haben sie das Traden gelernt und was für Tipps haben sie für andere Anfänger?

Furkan hat bereits durch seinen Vater „Berührungspunkte mit dem Trading“ gehabt und bekam so schon früh mit, wie man durch aktives Handeln Profite erzielen kann. Trotzdem hat er den größten Anteil seines Wissens sich selbst über Bücher erarbeitet, wobei die größte Verbesserung kam erst durch selbständiges, aktives Trading.

Bei Manu geschah alles ein wenig später, aber der Ansatz war trotzdem sehr ähnlich. So hat auch er sich über Bücher und Youtube-Videos an das Thema herangearbeitet und auch wenn er am Anfang, wie die Meisten, erstmal hauptsächlich Geld verloren hatte, so hat er sich doch über Disziplin und das stetige Weiterentwickeln zu einem passablen Trader gemacht.

Das richtige Risiko-Management ist wohl die meist vernachlässigte Technik im Trading und der Hauptgrund, warum man sagt, dass ca. 90 % der Trader am Markt Geld verlieren. Das deutschsprachige Team von BingX, versucht angehenden Tradern dies bereits von Anfang an mit auf den Weg zu geben. Auch wenn Risiko-Management doch relativ komplex sein kann, so empfiehlt es sich für jeden Anfänger z. B. die Faustregel, dass man pro Trade nicht mehr als 1 % seines Kapitals riskiert.

Aber wie ist es überhaupt, kann jeder ein profitabler Trader werden? Furkan und Manu sind sich in dem Punkt nicht ganz einig. Während Manu eher der Meinung ist, dass es jeder schaffen kann, „wenn man seinen Kopf unter Kontrolle hat & sein Risiko kennt“, so ist Furkan, der erfahrenere von beiden, nicht mehr ganz so optimistisch: “Einige Charaktereigenschaften wie mentale Stärke, Disziplin und eine gewisse analytische Intelligenz müssen vorhanden sein“.

Wie ist die aktuelle Lage im deutschsprachigen Raum und wie geht es weiter mit Krypto?

Zuletzt hat BingX die beiden gefragt, wie sie die aktuelle Lage einschätzen, vor allem in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Nach dem FTX-Skandal sei es deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass Kryptobörsen nachweisen können, dass sie ihre Nutzerfonds auch 1:1 gedeckt haben. Dabei bedarf es eines externen Audits, sowie einem Merkle-Tree Proof of Funds. Beides kann bei BingX hier eingesehen werden.

Insgesamt habe sich „der deutschsprachige Raum, sowohl fundamental als auch technisch, sehr stark weiterentwickelt“, sagt Furkan von CoinchecktTV. Natürlich ist die Unsicherheit aber nach wie vor groß seit dem FTX Skandal. Gegner von Kryptowährung sehen sich bestätigt, neue Investoren sind maximal abgeschreckt. Bleibt abzuwarten, wie es weitergeht: Die berühmte Glaskugel hat von beiden Interviewpartnern diesmal keiner dabei. Was aber sicher ist: totgesagte Leben länger.

Wir bedanken uns herzlich bei den beiden für ihre Zeit.

Jetzt bei BingX registrieren und erste Schritte gehen

Trading und die Spekulation mit Kryptowährungen ist ein risikoreiches Geschäft. Alle, die sich diesem Risiko bewusst sind, und trotzdem ihre ersten Schritte gehen wollen, haben die Chance sich bei BingX zu registrieren und einmal mit Demogeld sich auszuprobieren. Die deutsche Telegram-Community von BingX, um euch mit anderen Tradern und Investoren auszutauschen, findet ihr hier.

Sponsored Post Bei Sponsored Posts handelt es sich um bezahlte Artikel für deren Inhalt ausschließlich die werbenden Unternehmen verantwortlich sind. BTC-ECHO trägt keinerlei Haftung für die versprochenen Dienstleistungen oder Investmentempfehlungen.

