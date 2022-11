Die Krypto-Märkte als Anfänger zu navigieren, ist schwer bis unmöglich. Nur ein Bruchteil der Trader, die einmal angefangen haben, realisieren den Handel mit Kryptowährungen oder anderen Finanzprodukten als Karriere oder gewinnbringendes Hobby. Über 95 % geben auf. Zum Glück gibt es BingX.

Denn mit BingX können Anfänger und Profis zugleich profitieren. Durch neuartige Produkte aus dem Bereich Social Trading kannst du dort die gleichen Erfolge wie die Profis einfahren. Das erspart dir jahrelanges Praktizieren von Trading und Pauken von technischer Analyse und Markttheorien. Trading ist schließlich einer der härtesten Berufe auf der Welt, stimmt’s?

Und vor allem ein volatiler Markt wie der Markt der Kryptowährungen ist schwer zu navigieren und wirkt auf Anfänger oft entmutigend. Aus diesem Grund macht BingX es sich zum Ziel, Krypto-Nutzern auf der ganzen Welt durch technologische Innovation in volatilen Märkten auszuhelfen. Dazu bietet das Social-Trading-Netzwerk innovative Produkte wie Copy Trading oder den Infinity Grid Robot an.

Besonders attraktiv dabei: Mit einer Null-Prozent-Politik für den Handel von Spot-Kryptowährungen kannst du dort, Maker-, Taker- und Grid-Robot-Orders eröffnen, ohne jegliche Gebühren für den Spothandel zu zahlen. Darüber hinaus kommen Nutzer in den Genuss des Bonusprogramms von BingX.

Wer sich noch heute anmeldet, kann Belohnungen im Wert von bis zu 125 USDT gewinnen. Weiter warten ein risikofreies Earn-Programm, exklusiver Copy-Trading-Support und Belohnungen für die ersten Einzahlungen und Trades auf dich.

Beginne deine Reise mit BingX noch heute. Hier geht es zur Anmeldung.

Grid Trading und der neue Infinity Grid Robot von BingX

Eines der beliebtesten Features der BingX-Plattform ist das Grid Trading. Das ist eine quantitative Handelsstrategie, die deine Käufe und Verkäufe automatisiert. Der Grid Robot platziert deine Orders innerhalb einer konfigurierten Preisspanne. Auf diese Weise wird ein Raster (Grid) an Orders konstruiert, sodass du niedrig kaufst und hoch verkaufst, um Gewinne zu erzielen. Bereits über 100.000 Personen verwenden das Grid Trading von BingX.

Dabei stehen dir verschiedene Versionen zur Verfügung. Mit dem Spot Grid kaufst du Spot-Kryptowährungen automatisiert und gebührenfrei. Er ermöglicht dir das Nutzen jedes Arbitragefensters in einem volatilen Markt durch niedriges Kaufen und hohe Verkaufen von Kryptowährungen wie BTC, Ethereum, Doge, Cardano oder Ripple.

Der Futures Grid Robot gibt dir die zusätzliche Möglichkeit durch Hebelwirkung dein Kapital und deine Erträge zu vergrößern. Beide Funktionen unterliegen einer oberen Preisgrenze.

Händler können verpassen, wenn die Preise steigen und fallen, während unser Grid-Trading diese Lücke füllt und ihnen hilft, solche Gelegenheiten zu nutzen. Es hält die Investitionen konstant und ermöglicht unseren Nutzern, auf nachhaltige Weise Gewinne zu erzielen. Elvisco Carrington, PR- und Kommunikationsdirektor von BingX.

Neuerdings steht dir darüber hinaus der Infinity Grid Robot zu Diensten. Dieser funktioniert ohne obere Preisgrenze und ist auf diese Weise gestaltet, damit Trader keinen Aufwärtstrend verpassen. Mit dem Infinity Grid musst du dich nicht sorgen, dass der Preis die obere Grenze überschreiten könnte, wenn die Märkte nach oben gehen.

Der Grid Robot bietet dir zwei Methoden: “Auto” oder “Manuell”. So kann das Grid entweder automatisch mit voreingestellten, auf historischen Daten basierenden Parametern handeln – oder nach eigenen Parametern.

Grid Trading könnte unter volatilen Marktbedingungen zu einem Hochfrequenzhandel führen. In Kombination mit der neuen Nullgebühren-Politik von BingX können Händler ihre Gewinne mit geeigneten Handelsstrategien maximieren.

Copy Trading: ein weiteres innovatives Produkt des Social-Trading-Netzwerks

Mit dem automatisierten Grid-Handelsbot von BingX fährst du durch Arbitrage rund um die Uhr Gewinne ein. Doch das ist nicht alles, was das soziale Handelsnetzwerk zu bieten hat. Ein weiteres innovatives Produkt der Plattform ist das Copy Trading.

Copy-Trading funktioniert folgendermaßen: Die Profis veröffentlichen ihre Trades auf der BingX-Plattform und können von Nutzern gefolgt werden. Die Statistiken und Erfolgsquoten der professionellen Händler sind öffentlich. Follower können automatisiert dieselben Trades durchführen.

Auf diese Weise können Anfänger die gleichen Gewinne wie die Profis einfahren, indem sie ganz einfach die Strategien von Elite-Tradern kopieren. Dabei kannst du kinderleicht Spot-Grid-Trader oder Future Trader nachahmen.

Hohes Risiko mit großen Gewinnmöglichkeiten oder doch eher konservative Trader? Folge einfach dem Trading-Style, der am besten zu dir passt! Copy Trading erspart dir die Mühe, Positionen zu eröffnen und zu schließen und den Markt selbst zu überwachen. Alle Trades von ausgewählten Händlern werden automatisch kopiert.

Mit dem Feed siehst du die neusten Trends aus der Community sowie von Tradern und Influencern. Stelle dir eine persönliche Auswahl an Elite-Tradern zusammen, denen du folgst und komme so in den Genuss einer sozialen Plattform für globale Händler, die ihre Handelsideen austauschen und die neuesten Markttrends in Echtzeit diskutieren.

Denn der BingX-Feed überträgt Kommentare von Händlern in Form von leicht lesbaren grafischen Nachrichten. Das ermöglicht Nutzern, sich über die neuesten Entwicklungen des globalen Krypto-Finanzmarktes auf dem Laufenden zu halten und den volatilen Kryptomarkt im Überblick zu behalten.

Das Social-Trading-Netzwerk BingX

Die Krypto-Social-Trading-Börse BingX existiert seit 2018 und bietet Spot-, Derivat- und Margin-Handelsdienste in mehr als 100 Ländern weltweit für über 5 Millionen Nutzern an. Darüber hinaus fokussiert man sich auf innovative Handelsprodukte, die Krypto-Anfängern durch die schweren Zeiten des Krypto-Marktes helfen. Darunter Grid Trading und Copy Trading.

BingX verbindet Nutzer mit erfahrenen Händlern und der Plattform auf eine sichere, einfache und transparente Weise. Dabei verpflichtet man sich dem Aufbau einer sicheren, einfachen und zuverlässigen Plattform, die allen Benutzern Anreize und Möglichkeiten bietet, das Beste aus dem Handel mit Kryptowährungen herauszuholen.

Das soziale Handelsnetzwerk ist stets auf der Suche nach neuen und verbesserten Möglichkeiten, ein benutzerorientiertes Erlebnis zu schaffen. Die Benutzer können mit stetigen Verbesserungen in allen Bereichen ihrer Handelserfahrung auf BingX rechnen. Beginne deine Reise mit BingX noch heute.

