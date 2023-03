Die European Blockchain Convention ist das einflussreichste Blockchain-Event in Europa. Es wurde mit der Mission gegründet, das europäische Blockchain-Ökosystem zu beschleunigen. Seit der Eröffnungskonferenz im Jahr 2018 in Barcelona hat die EBC Tausende von Teilnehmern, Hunderte von führenden Rednern und die besten Start-ups im Blockchain- und Krypto-Bereich empfangen. Das globale Publikum aus Gründern, Investoren, Aufsichtsbehörden, Entwicklern, Unternehmen kommt jedes Jahr zusammen, um zu lernen, sich inspirieren zu lassen und Kontakte zu knüpfen.

Pablo Monti, Brand Ambassador, und Megan Nyvold, Head of Media in Nordamerika, sind eingeladen, BingX bei dieser unverzichtbaren Veranstaltung zu vertreten. Dabei halten sie Vorträge zu den heißen Themen der Branche.

Das Hauptaugenmerk von Pablos Panel liegt auf Sport und Unterhaltung, hauptsächlich über Blockchain und Web3. Er gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Blockchain-Industrie und veranschaulicht anhand einiger interessanter Anwendungsfälle der Blockchain-Technologie für Sport und Unterhaltung, wie die Technologie das Fan-Erlebnis verändern könnte. Pablo weist darauf hin, dass die Generierung neuer Einnahmequellen und die Stärkung der Fan-Loyalität zwei große Vorteile dieser Mischung sind. Es gilt allerdings immer noch, sich erstmal der größten Herausforderung zu stellen: uns vom anfänglichen NFT-Boom zu lösen.

Pablo kommentiert die Beziehung zwischen Sport, E-Sports und Blockchain. Das Web3 kann diese Branchen zusammenbringen und sowohl das aktuelle als auch das junge Publikum fesseln kann.

Wir müssen uns der Debatte stellen, dass junge Zuschauer das Interesse an traditionellen Sportarten verlieren und was wir von Esports, Gaming und sogar Blockchain nutzen können, um etwas zu bewirken. Junge Zuschauer sind einfach: Sie konsumieren, was sie wollen, wann sie wollen, und wo sie wollen. Sport und Unterhaltung müssen darauf achten und handeln. Wir konnten herausfinden, warum Sportveranstaltungen eine große Wirkung auf junge Zuschauer haben, wenn sie von Streamern übertragen werden. Jetzt gehen wir auf eine Landschaft zu, in der Streamer mit traditionellen Medien koexistieren können. Das Problem ist jedoch, wie man die bestmöglichen Inhalte auf jeder Plattform anbieten kann, ohne Probleme mit Senderechten und andere Einschränkungen zu haben. Es gibt einen Weg, wir müssen ihn nur gehen. Pablo Monti, Brand Ambassador von BingX

Die führende Krypto-Börse möchte die Welt, wie wir sie kennen, verändern

In der Zwischenzeit gibt Megan Einblicke, wie Vertrauen in die digitale Finanzwelt aufgebaut werden kann. Sie betont, dass wir alle den Silberstreif am Horizont sehen und alle Gelegenheiten nutzen müssen, um uns nach einem harten Jahr mit größerem Selbstvertrauen zu entwickeln, auch wenn es für die größere Krypto-Community schwierig ist. Laut Megan liegt der Schlüssel darin, Akzeptanz und Rechenschaftspflicht zu verbessern, Communitys zu verbinden, Sicherheit zu gewährleisten und schlechtes Verhalten zu bestrafen. Sie betont auch den Mut, bisherige Hindernisse für Wachstum zu nutzen. Und nicht zuletzt die Zeit. Die Zeit bietet Raum, um Erzählungen abkühlen zu lassen, und gibt den Menschen die Möglichkeit, ihre eigenen Recherchen durchzuführen.

Megan teilt in ihrer Rede auch ihre Geschichte mit BingX. Jetzt ist sie motiviert, sich auf die globale Implementierung und Ausbildung von Kryptowährungen mit BingX zu konzentrieren, das hervorragende Dienstleistungen bietet und das Vertrauen in die Branche immer wieder wiederherstellt.

Wir sind begeistert, dieses große Event zu sponsern und daran teilzunehmen. Es ist ein wunderbarer Ort, um mit der Web3- und Krypto-Community in Kontakt zu treten und brillante Ideen auszutauschen. Dieses Mal treffen wir uns nicht nur mit Freunden und Branchenkollegen und haben Spaß, sondern feiern auch die Widerstandsfähigkeit und das Wachstum dieser Branche und diskutieren, was die Zukunft bringen könnte. Als weltweit führende Krypto-Börse wird BingX weiterhin neue Lösungen erforschen und eine bessere Benutzererfahrung schaffen. BingX hat den Weg aufgezeigt, die Welt zu verändern. Und diese Veränderung kann von jedem ausgehen, individuell. Megan Nyvold, Head of Media von BingX

In Anerkennung der wachsenden Aufregung rund um das Event veranstaltet BingX zum 16. Februar auch eine Cocktailparty, ein exklusives Dinner. Dabei bekommen Partner, KOLs und Krypto-Profis die Gelegenheit zum Netzwerken.

Über BingX

BingX ist eine führende Krypto-Börse, die Spot-, Derivate-, Kopier- und Grid-Handelsdienste in über 100 Ländern und Regionen weltweit mit über 5 Millionen Benutzern anbietet. BingX verbindet Benutzer weiterhin auf sichere und innovative Weise mit erfahrenen Händlern und der Plattform.

