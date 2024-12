Die Schweiz war schon immer Vorreiter in Sachen Innovation – sei es in der Finanzwelt, im Bereich Nachhaltigkeit oder durch die Nutzung neuester Technologien. Aufgrund ihrer Resilienz und bisherigen Entwicklung haben Kryptowährungen diese Tradition erweitert und bieten neue Möglichkeiten, die Art und Weise, wie wir über Geld und Investitionen denken, zu verändern.

Doch für viele wirkt der Kryptomarkt aufgrund seiner scheinbaren Komplexität abschreckend. Die ständig wechselnden Preischarts und die ungewohnte Terminologie lassen vermuten, dass nur erfahrene Trader Erfolg haben können, die den Markt rund um die Uhr im Blick haben.

Zum Glück kannst du – ähnlich wie bei der Schweizer Betonung auf langfristige Planung, Geduld und strategisches Denken – deinen Krypto-Weg mit einfachen Strategien beginnen. Diese setzen auf Beständigkeit und erfordern weder Expertenwissen noch schlaflose Nächte.

Mit drei unkomplizierten und beständigen Ansätzen kannst du die Welt der Kryptowährungen sicher erkunden und möglicherweise deine Ersparnisse vermehren, ohne unnötige Risiken einzugehen oder über Nacht zum Experten zu werden.

1. Dollar-Cost Averaging (DCA)

Das Dollar-Cost Averaging ist eine bewährte Anlagestrategie, die sich für Anfänger in der Kryptoszene besonders eignet. Stelle dir vor, du kaufst jeden Monat am Zahltag Bitcoin oder Ethereum im Wert von 500 CHF – unabhängig davon, ob der Preis hoch oder niedrig ist. In der traditionellen Finanzwelt ist diese Methode als “Dollar-Cost Averaging” (DCA) bekannt.

Der Hauptvorteil von DCA besteht darin, die Auswirkungen von Marktvolatilität zu minimieren. Indem du deine Investitionen über einen längeren Zeitraum streust, vermeidest du, dein gesamtes Kapital zum Höchststand des Marktes einzusetzen. Stattdessen kaufst du mehr Coins, wenn die Preise niedrig sind, und weniger, wenn sie hoch sind, was möglicherweise deinen durchschnittlichen Kaufpreis senkt.

DCA nimmt außerdem die Emotionen aus dem Investieren. Anstatt zu versuchen, den Markt zu timen oder sich über kurzfristige Preisschwankungen Gedanken zu machen, hältst du dich an einen vorab festgelegten Plan. Das kann Stress reduzieren und impulsive Entscheidungen vermeiden, die von der Marktstimmung beeinflusst sind.

Um eine DCA-Strategie auf Binance umzusetzen, kannst du einen Auto-Invest-Plan erstellen, der automatische Käufe für dich einrichtet.

2. HODL-Strategie

“HODL” ist ein Begriff, der aus einem Tippfehler von „hold“ in einem Bitcoin-Forum entstand und sich seitdem zu einer beliebten Anlagestrategie in der Krypto-Community entwickelt hat. Die HODL-Strategie ist einfach: Du kaufst Kryptowährungen und hältst diese langfristig, unabhängig von kurzfristigen Kursschwankungen.

HODLing eignet sich perfekt für diejenigen, die an das langfristige Potenzial von Kryptowährungen glauben, aber keine Zeit oder Lust haben, aktiv zu handeln. Es ist vergleichbar mit dem Kauf einer Mietimmobilie – du überprüfst den Wert nicht täglich, sondern wartest geduldig darauf, dass er mit der Zeit steigt.

Diese Strategie basiert auf der Überzeugung, dass der Kryptomarkt (oder bestimmte Kryptowährungen) trotz kurzfristiger Volatilität langfristig einen Aufwärtstrend aufweisen wird. Durch das Halten deiner Vermögenswerte über einen längeren Zeitraum kannst du von dieser langfristigen Wertsteigerung profitieren, ohne den Stress und die potenziellen Verluste durch kurzfristiges Handeln.

Um die HODL-Strategie umzusetzen, beginnst du mit der Recherche und Auswahl von Kryptowährungen, denen du langfristig vertraust. Es wird empfohlen, sich als Anfänger auf etablierte Coins mit solider Grundlage wie Bitcoin oder Ethereum zu konzentrieren. Nach dem Kauf kannst du deine Assets sicher in einer eigenen Wallet oder auf einer Börsen-Wallet wie der von Binance speichern.

3. Krypto-Sparen und Staking

Es ist auch möglich, mit Kryptowährungen Geld zu verdienen, ohne darauf zu warten, dass ihr Wert steigt. Für diejenigen, die ein passives Einkommen aus ihren Krypto-Beständen erzielen möchten, bietet Binance benutzerfreundliche Optionen wie Simple Earn und Staking.

Krypto-Sparen (Binance Earn) funktioniert ähnlich wie traditionelle Sparkonten, jedoch für Kryptowährungen. Du kannst Krypto-Assets in ein Binance-Earn-Produkt einzahlen und Zinsen darauf verdienen. Diese Strategie ermöglicht es dir, deine Krypto-Bestände über die Zeit zu vermehren, ohne aktiv handeln zu müssen.

Für eine stabilere Investitionsmöglichkeit bieten Stablecoins eine hervorragende Option innerhalb von Binance Earn. Stablecoins sind Kryptowährungen, deren Wert an traditionelle Währungen wie Euro oder US-Dollar gekoppelt ist. Durch das Halten von Stablecoins in Binance Earn kannst du Zinsen auf deine Einlagen verdienen und gleichzeitig von der Preisstabilität dieser Vermögenswerte profitieren. Dies ist ideal für diejenigen, die stetige, risikoarme Renditen suchen, ohne Marktschwankungen ausgesetzt zu sein.

Mit Stablecoins in Binance Earn kannst du möglicherweise attraktive Renditen erzielen und behältst dabei die Flexibilität, deine Mittel bei Bedarf wieder in andere Kryptowährungen oder Fiat-Währungen umzuwandeln. Derzeit bietet Binance beispielsweise bis zu 15 % auf USDC (an den US-Dollar gekoppelt) und bis zu 12,84 % auf EURI (an den Euro gekoppelt).

Staking hingegen bedeutet, dass du dich am Betrieb eines Blockchain-Netzwerks beteiligst, indem du bestimmte Kryptowährungen hältst und “stakst”. Als Belohnung für die Sicherung des Netzwerks erhältst du zusätzliche Coins. Binance erleichtert Anfängern den Einstieg ins Staking mit der Funktion “Locked Staking”, bei der du deine Vermögenswerte für einen festen Zeitraum staken und dafür Belohnungen erhalten kannst.

Sicherheit geht vor

Die Welt der Kryptowährungen dreht sich nicht nur um wilde Spekulationen und riskante Wetten. Sie ist auch ein Bereich, in dem Geduld und Beständigkeit solide Ergebnisse liefern können. Du musst kein Börsenprofi sein, um deine Krypto-Reise zu beginnen. Oft sind die einfachsten Strategien die effektivsten.

Und denke daran – es ist völlig in Ordnung, ein “langweiliger” Investor zu sein. Warren Buffett, der berühmte Investment-Guru, sagt oft: “Die beste Haltedauer für eine Investition ist … für immer.” Diese Regel kann in der Welt der Kryptowährungen genauso effektiv sein wie in der traditionellen Finanzwelt.

