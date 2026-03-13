Der Frühling verbreitet Aufbruchstimmung und ist die beste Zeit, frischen Wind in deinen Krypto-Handel zu bringen. Binance macht dies für dich und deine Freunde mit einer Bonusaktion besonders attraktiv. Erfahre mehr.

Wenn in der Schweiz die Tage länger werden und die ersten Krokusse blühen, steht für viele nicht nur der klassische Frühlingsputz in der Wohnung an. Auch die Finanzen werden “entstaubt” und neu geordnet. Passend zu dieser Aufbruchstimmung startet die Krypto-Börse Binance die “Spring Referral Campaign”, die Freundschaft und finanzielle Vorsorge verbindet – und dabei einen direkten Bonus in USDC ausschüttet.

Ein geteilter Start ist ein besserer Start

Vielleicht hast du schon länger überlegt, einen Teil deines Portfolios in digitale Assets zu diversifizieren, oder ein Freund hat dich beim Aperol gefragt, wie das mit Bitcoin eigentlich funktioniert. Die Hürde ist oft nicht das Interesse, sondern der erste Schritt.

Binance senkt diese Hürde. Die Kampagne funktioniert nach dem Prinzip “Geteilte Freude ist doppelte Freude”. Wenn du einen Freund einlädst, könnt ihr beide profitieren. Sobald dein geworbener Freund die Identitätsverifizierung (KYC) abschließt, mindestens 50 Euro (oder den entsprechenden Gegenwert in Franken) einzahlt und seinen ersten Trade über 50 Euro tätigt, klingelt es in beiden Wallets.

Sowohl du als Werber als auch dein Freund erhalten jeweils 20 USDC. Insgesamt schüttet Binance also 40 USDC pro erfolgreicher Empfehlung aus. Das ist ein attraktiver Deal, der den Einstieg versüßt und das Risiko der ersten Gehversuche minimiert. Du kannst dich direkt hier anmelden, um loszulegen und zu profitieren.

Warum wir im Frühling zu “HODLern” werden

Dass Binance diese Aktion genau jetzt startet, ist kein Zufall. Die Börse stützt sich dabei auf spannende Datenanalysen, die zeigen, wie wir Menschen ticken. Langfristige Google-Suchtrends belegen, dass sich unser Finanzverhalten im Frühjahr ändert.

Zwischen 2021 und 2026 stiegen die Suchanfragen zum Thema “Sparen” im März um fast 60 Prozent an – das ist der stärkste Anstieg im ganzen Jahr. Schweizer gelten ohnehin als Sparweltmeister, aber im Frühling scheinen wir uns noch intensiver mit unserer langfristigen Absicherung zu beschäftigen.

Besonders interessant für Krypto-Fans: Das Interesse am Begriff “HODL” – also dem langfristigen Halten von Kryptowährungen statt wildem Spekulieren – steigt im Frühling durchschnittlich um mehr als 35 Prozent (Datenbasis seit 2018). Das signalisiert eine klare Verschiebung: Weg vom schnellen Zocken, hin zum strategischen Portfolio-Aufbau. Der Frühling ist also der natürliche Moment, um sich mit Bildung, Vorbereitung und langfristigem Denken zu beschäftigen.

Krypto wird erwachsen – und du bist dabei

Diese Kampagne passt auch gut in das aktuelle Marktbild. Der Krypto-Markt hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Er wird zunehmend von makroökonomischen Faktoren getrieben, die institutionelle Beteiligung steigt, und klarere Regulierungen schaffen Vertrauen.

Für dich bedeutet das: Der Markt wird “erwachsener”. Es geht weniger um den kurzfristigen Hype des nächsten Meme-Coins, sondern um eine echte Allokation von Vermögenswerten. Binance möchte mit der Aktion genau diesen verantwortungsvollen Einstieg fördern. Indem die Einstiegshürden (nur 50 Euro Handelsvolumen) so niedrig angesetzt sind, wird niemand gedrängt, große Summen zu riskieren. Es geht um das Ausprobieren und Lernen – am besten gemeinsam mit Menschen, denen man vertraut.

So funktioniert es im Detail

Der Prozess ist bewusst einfach gehalten, damit du und deine Freunde keine komplizierten Hürden überwinden müsst:

Einladen: Du teilst deinen Link zur Binance Frühlings-Kampagne mit Freunden oder Familie. Verifizieren: Dein Freund meldet sich an und schließt die Identitätsprüfung ab – ein Standardprozess, der Sicherheit für alle garantiert. Einzahlen & Traden: Dein Freund zahlt mindestens 50 Euro ein und tätigt einen Trade über mindestens 50 Euro (via Spot, Convert oder Instant Buy). Kassieren: Ihr erhaltet beide automatisch eure 20 USDC Gutschrift.

Gemeinsam handeln lohnt sich

Gerade in der Schweiz, wo wir Wert auf Stabilität und gut überlegte Entscheidungen legen, ist dieser Ansatz attraktiv. Anstatt alleine vor den Charts zu sitzen, kannst du den Weg in die Krypto-Welt mit einem Freund teilen. Ihr könnt euch austauschen, Strategien besprechen und gemeinsam lernen – und habt dank des Startguthabens von je 20 USDC bereits den ersten kleinen Erfolg in der Tasche, noch bevor sich der Kurs bewegt hat.

Die Aktion ist in ausgewählten Märkten verfügbar und läuft für einen begrenzten Zeitraum. Wenn du also ohnehin vorhattest, deinen Finanz-Frühling zu starten, ist jetzt der ideale Moment.

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