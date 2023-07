Seit Anfang des Jahres konnte der Dogecoin keine nennenswerte Rendite erzielen. Obgleich es immer wieder Auf und Abs gab, oftmals mit netter Unterstützung von Elon Musk, kam summa summarum für DOGE-Halter wenig Zählbares heraus. Die Memecoin-Saison fand also bis dato ohne den Dogecoin statt. Dieser notiert über 90 % unter dem Allzeithoch, das im Mai 2021 erreicht wurde. Mit dem Pepe Coin (PEPE) schaffte es sogar eine dritte Spaßwährung in die Top 100 des digitalen Währungsmarkts.

Nun könnte es gute Gründe geben, warum kleinere Memecoins im Jahr 2023 stärker als Dogecoin performen. Mit Wall Street Memes (WSM) und Evil Pepe (EVILPEPE) gibt es im Juli 2023 spannende Presales, die sich vorbehaltlich einer eigenständigen Analyse für risikofreudige Anleger eignen könnten.

Wall Street Memes (WSM)

Memecoins leben von ihrer Community. Davon können der Dogecoin oder Shiba Inu ein Lied singen. Ohne die leidenschaftliche Dogecoin-Community oder Shib-Army hätten es die Memecoins wohl niemals in die Top 20 des Krypto-Marktes geschafft. Genau diese Community ist jedoch auch ein starker Wettbewerbsvorteil vom neuen Memecoin Wall Street Memes (WSM), der sich aktuell im Vorverkauf befindet. Bereits vor dem Start des Presales hatte die Community rund eine Million Follower in den verschiedenen sozialen Netzwerken.

Angelehnt an WallStreetBets & GameStop möchte das Team den gleichen viralen Hype nun auch im Kryptomarkt erzeugen. Der Wunsch nach finanzieller Gerechtigkeit und neuen Machtstrukturen im Finanzmarkt ist offensichtlich. Gemeinsam gegen die Finanzelite – dafür möchte Wall Street Memes stehen und mit WSM einen Token zur Bewegung etablieren.

Starke Fundamentaldaten runden das Projekt Wall Street Memes (WSM) ab. 50 % der Memecoins werden im Vorverkauf an die Community veräußert. Da 10 % jeweils als Liquidität für CEX und DEX einen reibungslosen Handel ermöglichen sollen und 30 % für Airdrops reserviert sind, sinken die Risiken. Schließlich gibt es bei Wall Street Memes keine unfairen Token-Zuteilungen an Insider, die dann alsbald die Token verkaufen und anderen Früh-Investoren die Kursgewinne vernichten.

Der starke Fokus auf die Gemeinschaft, die große Bewegung und das Momentum in den ersten Wochen des Krypto-Presales könnten Anleger als Begründung für ein Investment verwenden. Wohl wissend, dass es auch einige Risiken gibt.

Mehr über Wall Street Memes erfahren

Evil Pepe (EVILPEPE)

Mit Evil Pepe (EVILPEPE) gibt es einen neuen Memecoin, der sich in die „Familie der Pepe Coins“ einfügt. Denn „Pepe the Frog“ bleibt das virale Phänomen im Kryptomarkt. Mit Evil Pepe gibt es nun das böse Gegenstück zum erfolgreichsten Memecoin in 2023.

Das ist der böse Pepe. Er hat dich dazu gezwungen. Und du kannst ihm hier ohne Scham die Schuld geben. Wir alle brauchen eine böse Seite, um im Meme-Coin-Spiel erfolgreich zu sein. Mach dir jetzt zu eigen, was deine böse Stimme dir sagt, und kaufe Pepe Coin – die böse Version – im Vorverkauf, vor dem DEX-Pump!

So bewirbt das Team Evil Pepe auf der Website. Bereits psychologisch gibt es einen gewissen Reiz des Bösen. Dieser kann sich aus der Faszination für das Unerklärliche, dem Wunsch nach Kontrolle oder dem Ausleben von unterdrückten Instinkten ergeben. Das Böse ist eine Möglichkeit, sich von gesellschaftlichen Normen zu lösen. Diese Faktoren sorgen dafür, dass das Böse in Kunst, Literatur und Unterhaltung immer wieder auftaucht – und eben auch bei Memecoins.

Im Vorverkauf von Evil Pepe möchte das Team 1.996.002 US-Dollar einsammeln. Da 90 % der ERC-20-Token schon im Presale verkauft werden und die übrigen 10 % als Börsen-Liquidität angedacht sind, wird die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung beim DEX-Launch nur etwas über 2 Millionen US-Dollar betragen.

Der originale „Pepe Coin“ hat übrigens 65 % unter dem Rekordhoch immer noch eine Bewertung, die mehr als 300x über der anfänglichen Marktkapitalisierung von EVILPEPE liegt.

Mehr über Evil Pepe erfahren

