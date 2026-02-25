Aptos legt zu: Neue Tokenomics beflügeln den Kurs

Ein umfassendes Tokenomics-Update soll das Aptos-Angebot künftig deutlich verknappen. Der Kurs dreht auf.

Aptos (APT) gehört aktuell zu den stärkeren Performern am Krypto-Markt. Im Vergleich zum Vortag legt der Layer-1-Token um rund acht Prozent zu. Getragen wird der Anstieg durch ein umfassendes Tokenomics-Update, das die Aptos Foundation kürzlich auf X vorgestellt hat. Das Netzwerk will seine Angebotsmechanik künftig stärker an der tatsächlichen Nutzung ausrichten, mit dem Ziel, langfristig eine deflationäre Struktur zu schaffen.

In der Mitteilung heißt es, Aptos bewege sich “von einer Subventionsphase hin zu leistungsgetriebenen Angebotsmechanismen”. Statt emissionsgetriebener Inflation aus der Aufbauzeit sollen künftig Transaktionsaktivität, Token-Burns und reduzierte Staking-Belohnungen die Angebotsseite bestimmen. Wörtlich spricht das Team von einem “Übergang zu einer leistungsgetriebenen Finanzinfrastruktur”.

Kernpunkte sind eine Halbierung der Staking-Rate auf 2,6 Prozent, eine Verzehnfachung der Gasgebühren sowie eine harte Obergrenze von 2,1 Milliarden APT. Zusätzlich sollen 210 Millionen APT dauerhaft gesperrt und gestakt werden. Mit dem geplanten Onchain-DEX “Decibel”, bei dem jede Order vollständig onchain ausgeführt wird, könnte die Verbrennung von APT bei steigender Nutzung deutlich zunehmen.

Technische Erholung gewinnt an Struktur

In den vergangenen vier Vier-Stunden-Kerzen bewegte sich APT zwischen 0,822 und 0,873 US-Dollar. Aktuell notiert der Kurs bei 0,873 US-Dollar und damit rund 5,56 Prozent über dem Schlusskurs des Vortages bei 0,827 US-Dollar. Begleitet wurde die Bewegung von anziehendem Handelsvolumen. Das ist ein Hinweis darauf, dass der Anstieg nicht ausschließlich auf dünner Liquidität basiert.

Bullen übernehmen das Kommando

Charttechnisch entscheidend ist die Rückeroberung des EMA-20 bei 0,843 US-Dollar. Der Kurs notiert inzwischen klar darüber und bildet seit rund 24 Stunden eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs – ein klassisches Signal für einen kurzfristigen Aufwärtstrend.

Als erste Unterstützungszone fungiert der Bereich um 0,846 US-Dollar. Darunter rückt das Niveau bei 0,827 US-Dollar in den Fokus. Solange APT oberhalb dieser Marken bleibt, bleibt die kurzfristige Marktstruktur konstruktiv. Ein Rückfall unter 0,827 US-Dollar würde das bullishe Szenario hingegen neutralisieren.

Auf der Oberseite bildet das jüngste Hoch bei 0,873 US-Dollar den unmittelbaren Widerstand. Darüber wartet mit 0,924 US-Dollar eine markante Fibonacci-Referenz aus dem übergeordneten Abwärtstrend – ein technisches Ziel, das über die kurzfristige Erholung hinausweist.

Momentum ohne Überhitzung

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei rund 61 Punkten. Damit signalisiert er eine anhaltende Kaufneigung, ohne bereits in überkaufte Extrembereiche vorzudringen. Das spricht für ein gesundes Momentum und lässt weiteres Aufwärtspotenzial offen.

Auch die Bollinger-Bänder weiten sich aus. Mit einer Bandbreite von rund 0,07 US-Dollar nimmt die Volatilität zu. Typischerweise gehen solche Phasen mit größeren Bewegungen einher, bis sich ein neues Gleichgewicht etabliert.

Entscheidungsmarke bei 0,873 US-Dollar

Kurzfristig bleibt die Prognose für Aptos neutral bis bullish. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,873 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 0,95 bis 1,05 US-Dollar freimachen.

Scheitert der Kurs jedoch an dieser Marke und fällt unter 0,827 US-Dollar zurück, droht eine erneute Eintrübung des Chartbilds. In diesem Szenario wären Rücksetzer in Richtung 0,70 US-Dollar technisch denkbar

Aptos und zahlreiche weitere Krypto-Assets sind über die Krypto-Börse Coinbase erhältlich. Neukunden erhalten 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn sie mindestens die gleiche Summe investieren.

Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Empfohlenes Video Zoll-Chaos & Iran-Angst Bitcoin unter Druck – ist das die Chance?

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden