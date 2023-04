BTC-Kurssprung Anzahl der Bitcoin-Anleger steigt rasant

Bitcoin-Hodler vermehren sich laut Zahlen des Krypto-Forschungs-Unternehmens Santiment auf Rekordniveau. Demnach erlebt der Krypto-Markt aktuell einen Zuwachs an neuen Hodlern, also Menschen die BTC für längere Zeit halten, so schnell wie zuletzt Anfang 2021. Auch zu diesem Zeitpunkt waren die Vorzeichen am Krypto-Markt positiv – es sollte damit enden, dass der Bitcoin-Kurs am 10. November 2021 auf sein Rekordhoch von knapp 69.000 US-Dollar klettern würde.

Wie Santiment in diesem Zusammenhang feststellt, liegt die Zahl an Menschen, die Bitcoin für eine lange Zeit halten, aktuell bei 45 Millionen. Zum Vergleich: Ende April 2021 lag die Zahl an Bitcoin-Hodlern bei 38 Millionen.

Was das für den Bitcoin-Kurs und den Krypto-Markt bedeutet

Aus diesen Zahlen lässt sich nur eines ableiten: Die Zahl an Bitcoin- und Krypto-Enthusiast:innen nimmt stetig zu. Die Tatsache, dass immer mehr Longterm-Hodler an den Markt drängen, spricht indessen für eine nachhaltige Entwicklung.

Man darf in diesem Zusammenhang auch davon ausgehen, dass die steigende Zahl an Bitcoin-Langzeitanlegern dafür spricht, dass mehr und mehr Menschen aus Überzeugung zur orangenen Pille greifen, anstatt auf kurzfristige Spekulation zu setzen. Das bedeutet zwar nicht, dass es letztere nicht mehr gibt. Für den Bitcoin-Kurs kann man die derzeitigen Entwicklungen jedoch als positives Signal werten.

Der Moment, um langfrisitg in BTC zu bleiben, scheint aktuell günstig zu sein. Schließlich konnte die Krypto-Leitwährung in den Morgenstunden des 11. Aprils die 30.000 US-Dollar-Marke durchbrechen. Mit diesem bullishen Ausbruch notiert die Kryptowährung nicht nur 6,22 Prozent über ihrem Stand von vor 24 Stunden. Vielmehr konnte BTC in der vergangenen Woche um über acht Prozent zulegen. Im Monatsrückblick sind es indessen 46,64 Prozent an Gewinn, über die sich Bitcoin-Hodler freuen dürfen.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum auf eToro, der weltweit führenden Social-Trading-Plattform. (81% der CFD-Retail-Investoren verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter