So erhältst du 75 DOGE gratis bei Anycoin Direct

Dogecoin gilt für viele als der Urvater des Memecoins. Ohne den großen Erfolg der Bitcoin-Parodie, die bereits 2013 auf den Markt gekommen ist und damit zu den ältesten Kryptowährungen überhaupt zählt, würde es den großen Memecoin-Sektor heute vielleicht gar nicht geben.

DOGE: Millionen Menschen und Elon Musk sind überzeugt

Ob Pepe, Dogwifhat oder Shiba Inu: Dogecoin hat für sie alle den Weg geebnet, indem eine Währung geschaffen wurde, die den Fokus auf Unterhaltung und den Community-Gedanken legt. Dogecoin ist ein Hunde-Meme, das Emotionen weckt und viel Sympathie entfacht. Und wie populär Dogecoin ist, zeigt nicht nur die eindrucksvolle Wertsteigerung in den vergangenen Jahren, sondern auch, dass sich Prominente wie Snoop Dogg und einflussreiche Unternehmer wie Elon Musk offen als Fan von DOGE präsentieren.

Angetrieben von einer großen Social-Media-Community in Netzwerken wie X, wo Dogecoin Millionen von Fans zählt, und Tesla-Boss Elon Musk an der Spitze der Bewegung, hat sich der Memetoken längst als eine der wertvollsten Kryptowährungen etabliert. Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung von DOGE auf rund 30 Milliarden US-Dollar, womit die Kryptowährung zu den Top 10 weltweit gehört und der wertvollste Meme-Token ist.

DOGE Bonus auf Anycoin verspricht hohe Rendite

Auf Anycoin Direct haben Leser von BTC-Echo nun die Chance, sich einen exklusiven Neukundenbonus von 75 DOGE zu sichern. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, sich auf der beliebten Kryptobörse anzumelden und einen Coin nach Wahl zu kaufen. Das Potenzial ist groß, dass dieser schöne Bonus in den nächsten Jahren noch einen erheblichen Wertzuwachs erleben könnte.

Schon der vergangene Bullenmarkt 2020/2021 hat gezeigt, wie schnell und hoch der Kurs von DOGE steigen kann. Nachdem sich Elon Musk immer stärker als Fan der Kryptowährung positioniert hat und etwa mitgeteilt hatte, für seinen Sohn DOGE gekauft zu haben, explodierte der Kurs des Memecoins. Zwischen März 2020 und Mai 2021 stieg der Wert um mehr als 60.000 Prozent. Damit haben viele Anleger mit dem Kauf von DOGE bereits ein Vermögen erzielt.

DOGE vor dem nächsten Bull Run geschenkt bekommen

Doch womöglich wird Dogecoin in diesem neuen Zyklus neue Höhen erklimmen. Das Marktsentiment ist im Zuge des zugelassenen Bitcoin Spot ETFs zu Jahresbeginn und dem bereits erreichten neuen Allzeithoch für die digitale Leitwährung so euphorisch wie lange nicht. Und durch institutionelle Anleger kommt viel frisches Geld in den Kryptomarkt, das die Anlageklasse erheblich aufgewertet hat.

Dabei hat der Markt noch nicht einmal das Bitcoin Halving erlebt, das als wichtigster Katalysator eines Bull Runs gilt. Vor diesem Hintergrund könnte auch der Kurs von DOGE in den nächsten ein bis zwei Jahren noch eine nie dagewesene Rallye erleben.

DOGE-Preis bereits um 300 Prozent gestiegen

Schon in den vergangenen Monaten ist der Kurs massiv gestiegen. Seit Juni 2023 hat sich der DOGE-Preis von rund 0,05 Dollar auf mehr als 0,2 Dollar vervierfacht. Dennoch scheint es jetzt noch nicht zu spät, sich den Memecoin relativ günstig zu kaufen. Zumal es DOGE bei Anycoin Direct für kurze Zeit kostenlos gibt.

Mit dem aktuellen Kurs ist DOGE noch mehr als 70 Prozent von seinem Allzeithoch entfernt. Damit ist der Preis immer noch vergleichsweise niedrig im Vergleich zu 2021 und der Zeitpunkt für ein Investment scheint weiter gut.

Folgt der Markt seiner Historie, dürfen sich Anleger nach dem Bitcoin-Halving auf eine weitere Altcoin-Saison in 2024/2025 freuen. Diese ist gekennzeichnet von parabolischen Kursanstiegen. Wie hoch der DOGE Preis steigen wird, ist offen, aber die Marke von 1 US-Dollar scheint nicht allzu fern, da der Memecoin schon 2021 knapp 0,75 Dollar erreichte.

Jetzt bei Anycoin Direct anmelden und DOGE abholen

Zusätzlich angetrieben werden könnte DOGE einmal mehr durch Elon Musk. Der Unternehmer ist bekannt dafür, ein leidenschaftlicher Verfechter der Kryptowährung zu sein und es gibt Gerüchte, dass DOGE offizielles Zahlungsmittel in seinem sozialen Netzwerk X werden könnte. Kommt es dazu, dürfte der DOGE-Preis ein weiteres Mal explodieren.

Deshalb sollten Anleger die Chance nutzen, sich DOGE jetzt kostenlos bei Anycoin Direct zu holen. Einfach über diesen Link anmelden und eine beliebige Kryptowährung kaufen, um den Bonus zu beanspruchen.

