Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: mehr als 4.500 Prozent Plus in sechs Monaten, ein Anstieg von 160 Prozent in den vergangenen drei Monaten und ein Plus von knapp 20 Prozent im letzten Monat. BONK ist zweifellos eine der sich am besten entwickelnden Kryptowährungen des Jahres.

BONK-Kurs steigt 35 Prozent an einem Tag

Und nachdem die Rallye der Memetoken nach der Rekordjagd in den vergangenen Monaten zuletzt pausiert hatte, geht es jetzt wieder nach oben mit den Kursen. So ist der Preis von BONK allein innerhalb der vergangenen 24 Stunden vor dem Verfassen dieses Artikels um mehr als 35 Prozent gestiegen.

Damit verzeichnet der Memetoken auf der Solana-Blockchain den zweitbesten Trend unter den Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung für diesen Zeitraum. Auf eine Woche gerechnet, hat sich der BONK-Kurs sogar beinahe verdoppelt.

Beliebter Community-Token

Wie begehrt das Projekt auf der Solana-Blockchain bei Anlegern ist, zeigte sich zuletzt auch, als BONK für die Community den „LetsBONK“-Domain-Namen kreiert hat. Dieser wurde bereits innerhalb kurzer Zeit von mehr als 10.000 Kunden mit der Registrierung einer entsprechenden Domain beansprucht.

BONK hat es wie kaum ein zweiter Memecoin geschafft, sich als Community-Token zu etablieren. Dies belegen auch die vielen Fans und Follower in den sozialen Netzwerken. So zählt BONK allein auf seinem Account beim Kurznachrichtendienst X mehr als 275.000 Follower. Und jede Woche kommen viele neue Anhänger hinzu, die erkannt haben, dass BONK mehr ist als nur eine weitere Spaßwährung mit charmantem Hundemotiv.

Lukrative Alternative zu DOGE und SHIB

BONK steht längst nicht mehr im Schatten anderer Memetoken mit Hundemotiv wie Dogecoin und Shiba Inu, sondern ist dabei, diese zu überflügeln. Das Momentum spricht klar für BONK.

Denn die Kursanstiege überflügeln die Konkurrenz bei Weitem. Inzwischen hat BONK eine Marktkapitalisierung von mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar erreicht und zählt bereits zu den Top 60 Coins gemessen an seinem Marktwert. Tendenz steigend.

Dabei war schon der Start des Projektes einzigartig. Anstatt über einen klassischen Presale Käufer zu finden und Investitionen einzusammeln, setzte BONK auf einen innovativen Airdrop auf der Solana-Blockchain.

Von Anfang an wurde damit die Gemeinschaft des Netzwerks gewürdigt, also jene, die maßgeblich für den weiteren Erfolg der Kryptowährung verantwortlich sind. BONK setzte damit einen Trend und wurde zum Wegbereiter anderer Airdrop-Launches wie etwa Slothana.

Ein Herzstück der Solana-Blockchain

BONK hat sich in kurzer Zeit deutlich weiterentwickelt und ist zu einem der einflussreichsten Token auf der Solana-Blockchain geworden. Die Anwendungsfelder sind zahlreich. Ob bei der Integration in dezentrale Applikationen, sogenannte Dapps, im Bereich der beliebten Non-Fungible Token (NFTs) oder als belebendes Element für dezentrale Kryptobörsen auf Solana – der Stellenwert, den BONK in kurzer Zeit am Kryptomarkt erreicht hat, lässt sich kaum hoch genug einschätzen.

Frühe Investoren von BONK konnten bereits ein Vermögen aufbauen. Und es ist gut möglich, dass sich BONK erst am Anfang einer bahnbrechenden Reise befindet. Kurz nach dem lang ersehnten Bitcoin Halving befinden sich Anleger am Kryptomarkt in Erwartung des nächsten Bullenmarktes.

Dieser geht für gewöhnlich mit starken Kurssprüngen einher, bei dem sich der Wert mancher Kryptowährungen vervielfacht. Auch eine neue Altcoin-Saison wird erwartet. Das Marktsentiment ist damit überaus bullisch und neue Rekordpreise scheinen nicht unwahrscheinlich.

