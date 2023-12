ACM All Crypto Mechanics erreicht Meilensteine in Highspeed

Nach erfolgreich abgeschlossenem ICO geht es für das Team von All Crypto Mechanics (acm) erst richtig los. Auf dem Weg zur Spitze des Krypto-Marktes und zur erfolgreichen Lancierung der Plattform arbeitet man Meilensteine in Lichtgeschwindigkeit ab.

All Crypto Mechanics erreicht Meilensteine in Highspeed

All Crypto Mechanics (acm) ist ein revolutionäres, allumfassendes Krypto-Ökosystem. Das Team macht sich zur Aufgabe, Nutzern über eine intuitive und zentrale Plattform eine Vielzahl von Tools aus einer Hand und an einem Ort zur Verfügung zu stellen. So möchte man das allgegenwärtige Problem fragmentierter Blockchains und Blockchain-Apps lösen, die untereinander nicht kompatibel sind und Krypto-Nutzern somit das Leben unnötig kompliziert machen.

Deshalb riefen die drei acm-Gründer aus Deutschland ein komplexes und dynamisches Ökosystem ins Leben, welches das Beste aus der traditionellen Finanzwelt mit den Vorteilen der neuen Krypto-Welt vereint. Auf diese Weise ergibt sich eine Produktpalette, die sich sehen lassen kann. Dazu zählen einfaches FIat-On- und Off-Ramping, eine eigene Bank, eine dezentrale Börse, Airdrops, Kreditplattform, Launchpads und vieles mehr.

Angetrieben wird dieses Ökosystem vom eigenen acm-Token. Inhaber dieser Kryptowährung genießen dabei viele Vorteile im acm-Ökosystem. Vergünstigte Handelsgebühren und Staking-Konditionen, Zugang zum Launchpad und Launchpools, früherer Zugang zu Dex-Projekten, erhöhtes Cashback und Premium-Support sind nur einige Vorteile, die speziell für acm-Halter zugänglich sind.

Wahnsinniges Tempo: ein Meilenstein nach dem anderen

Das engagierte Team – darunter Fachexperten aus den Bereichen der Finanzwelt, Technologie, Versicherungen, Anwälten und Risikomanagement – arbeitet mit Hochdruck an der Umsetzung der Vision von All Crypto Mechanics. Dabei erobert man mit grundlegenden Werten wie Sicherheit und Zuverlässigkeit, Innovation, Intuition, Kundenservice und einem breiten Angebot die Spitze des Krypto-Marktes.

Auch nach erfolgreich abgeschlossenem ICO lässt man nicht nach, sondern nutzt die Zeit, um weitere wichtige Meilensteine zu realisieren. In der Zwischenzeit zog man mit Ilka Stuhec und Erdem Dincer zwei prominente Werbegesichter an Board. Die beiden Profis des Winter- bzw. Kampfsportes vertreten acm von nun an nach außen hin und verbreiten die Message auf den verschiedensten internationalen Wettkämpfen. Zusätzlich berichteten sogar bereits über 56 Youtuber über acm.

Eine Statistik, die sich sehen lassen kann. Darüber hinaus ging auch einiges im Bereich Banking, Compliance und Lizenzen voran. So schloss man eine Partnerschaft mit Fiat Republic als Bankenpartner für das Fiat-On- und -Off-Ramping. Die Mechanismen werden gerade implementiert. Ebenso erwarb man eine VASP-Lizenz (VASP steht für Virtual Assets Service Provider) in Polen.

Mehr Lizenzen? All Crypto Mechanics beantragte eine Anlagehändler-Lizenz in Mauritius. Direkt danach erfolgte die Beantragung einer Broker-Lizenz, um Derivative, Aktien und Rohstoffe anbieten zu dürfen. In Deutschland sind diese Lizenzen schwer umzusetzen, da der Krypto-Markt sehr schnelllebig ist und die Regulatoren in Deutschland oft hinterherhinken. Die eigene Bankenlizenz (EMIS) soll im zweiten Quartal 2024 folgen.

Der Endspurt vor dem Börsen-Launch

Um die Lancierung der Börse einzuleiten, gibt das Team nochmal richtig Gas. So startet man einen einwöchigen Hackathon, um maximale Sicherheit zu gewährleisten und alle Risiken auszumerzen, bevor die Börse live geht.

Hier führen sogenannte „White-Hat-Hacker“ (professionelle Test-Hacker) einen 10-tägigen Penetrationstest durch, um mögliche Sicherheitslücken zu entdecken und diese zu schließen. Das Börsen-Interface ist bereits fertiggestellt und steht schon zur Besichtigung bereit.

Seit dem 1.12.2023 startet acm mit einem Adventskalender durch. Hier erfolgen tägliche große Gewinnspiele, bei welchen du spannende Sachpreise und acm-Token gewinnen kannst. Darüber hinaus ist für aufmerksame Teilnehmer eine Airdrop-Kampagne geplant.

Nicht Kryptos sind gefährlich. Sich nicht mit Kryptos zu beschäftigen ist gefährlich. Das Team von All Crypto Mechanics

Alles, was du sonst über acm wissen musst, findest du auf der Website von acm oder im Q&A-Webseminar, in welchem die Gründer jeden Donnerstag um 20:15 Uhr für Interessierte das Projekt vorstellen und alle Fragen beantworten. Melde dich hier an. Weitere Informationen findest du hier.

