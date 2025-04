Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die KI-Handelsplattform AlgosOne hat eine Reihe von Übernahmeangeboten in Höhe von 250 bis 500 Millionen US-Dollar abgelehnt. Und das von führenden globalen Investmentfirmen und Tech-Giganten. Stattdessen verdoppelt das Projekt seine Anstrengungen und setzt alles auf den bevorstehenden Start des AIAO-Tokens im Laufe dieses Quartals. Er soll für Frühinvestoren rekordverdächtige Renditen versprechen.

AlgosOne lehnt große Branchenakteure ab

Seit Anfang 2025 haben große globale Hedgefonds und KI-Firmen aus Japan, China, Russland und den USA nach Angaben von AlgosOne Kaufangebote unterbreitet. Doch das Unternehmen blieb standhaft und hat sich geweigert, zu verkaufen.

Laut AlgosOne-CMO Alex Andera ist das Unternehmen zuversichtlich, dass es unabhängig eine Bewertung erreichen kann, die all diese Angebote übertrifft. Insbesondere im Hinblick auf den Start des nativen Plattform-Tokens AIAO in wenigen Wochen. Token-Inhaber werden von Mitspracherechten und Teilbesitz an dem KI-Modell profitieren und erhalten regelmäßige Dividendenauszahlungen aus den Plattformumsätzen. Diese Demokratisierung des finanziellen KI-Sektors ist ein zentraler Wert von AlgosOne.

“Anstelle eines großen Konzerns wollen wir, dass unsere Token-Inhaber das Projekt besitzen und seine Zukunft mitbestimmen”, erklärt Andera. “Indem wir unabhängig bleiben, bekräftigen wir unser Engagement für Dezentralisierung und Nutzerbesitz.”

Selbst SoftBank – das Anfang des Jahres eine Billion Yen in OpenAI investiert hat – konnte die Handelsplattform nicht zum Verkauf bewegen. Diese Entscheidung sagt viel über AlgosOnes Vertrauen in sein Wachstumspotenzial und die enorme Stärke seiner eigenen KI-Handelstechnologie aus.

Wie AlgosOne den KI-Handelsmarkt dominieren möchte

Seit AlgosOne 2022 mit seinem Next-Gen-Maschinenlern-Algorithmus auf den Markt kam, ist es zur bevorzugten KI für Privatanleger geworden, da es durchgehend Gewinne liefert. Tatsächlich erreichten oder übertrafen am Ende der ersten 24-monatigen Verträge im Dezember 2024 alle Handelspläne ihre Gewinnziele – einige Nutzer erzielten sogar Renditen von bis zu 250 %!

Das neu eingeführte AlgosOne Trust Center und Online-Bewertungen waren durchweg positiv. Mit einer hervorragenden Trustpilot-Bewertung von 4,7 und tausenden begeisterten Nutzerstimmen ist die Plattform sehr gut aufgestellt.

Was hebt AlgosOne also in einem inzwischen überfüllten Markt hervor?

Bewährte Performance: Die KI erzielt laut eigenen Angaben seit zwei Jahren konstant eine Gewinnquote von über 80 Prozent

Echte Zugänglichkeit: Die Mindesteinzahlung beträgt nur 300 US-Dollar, und du brauchst keinerlei Programmier- oder Finanzwissen – einfach anmelden, einzahlen, und die KI übernimmt

Attraktive Gebührenstruktur: Keine Spreads, keine Registrierungs-, Einzahlungs-, Handels- oder Inaktivitätsgebühren – nur eine Provision, und die wird nur bei erfolgreichen Trades fällig

Regulatorische Konformität: AlgosOne ist vollständig lizenziert und verfügt über einen Reservefonds, der die Kundengelder komplett absichert

Der AIAO-Token-Verkauf: Was du erwarten kannst

Der Verkauf des AIAO-Tokens wird folgendermaßen ablaufen:

Der Vorverkauf

Er umfasst 16 Runden, in denen 65 Prozent der 1 Milliarde umfassenden Tokenmenge zum Kauf bereitgestellt werden – ausschließlich für AlgosOne-Nutzer. Einige private Verkaufsrunden werden im Vorfeld bestimmter Vorverkaufsphasen stattfinden. Der öffentliche Verkauf

25 Prozent der Tokenmenge werden öffentlich verfügbar gemacht. AlgosOne verpflichtet sich, während dieser Phase Token im Wert von 100 Millionen US-Dollar selbst zu erwerben. Börsennotierung

Dies ist die letzte Phase mit breiter Verfügbarkeit, in der der Token an großen Kryptobörsen handelbar sein wird.

Warum du frühzeitig einsteigen solltest

Der Vorverkauf des AIAO-Tokens beginnt in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals 2025. Der Token bietet registrierten AlgosOne-Nutzern mehrere Einsatzmöglichkeiten und Einnahmequellen:

Sichere Preissteigerung

Sichere Preissteigerung

Mit einem garantierten Mindestanstieg von 50 Prozent zu Beginn jeder der 16 Vorverkaufsrunden ergibt sich laut eigener Berechnung eine potenzielle 437-fache Rendite für diejenigen, die von Anfang an investieren.

Regelmäßige Dividendenauszahlungen

Ein Hauptargument für die Teilnahme am Tokenverkauf ist die teilweise Projektbeteiligung: AIAO-Inhaber erhalten regelmäßige Dividenden auf Basis der wachsenden Umsätze von AlgosOne – direkt in US-Dollar auf ihr Girokonto ausgezahlt. Da jährlich zehntausende neue Nutzer zur KI-Handelsplattform stoßen, wird ein starker Anstieg der Dividendenzahlungen erwartet.

Mitspracherechte bei der Projektentwicklung

Token-Inhaber erhalten Stimmrechte und können an strategischen Entscheidungen zur künftigen Ausrichtung der Plattform teilnehmen. Je mehr Tokens du hältst, desto größer dein Einfluss.

Trading-Punkte

AIAO-Inhaber erhalten Trading Points, die ihre Handelsstufe bestimmen. Ein höheres Level bedeutet: mehr tägliche Trades mit größeren Summen, höhere Gewinnmargen und geringere Provisionen auf erfolgreiche Trades.

Viele der Branchenakteure, die ursprünglich Kaufangebote gemacht haben, versuchen jetzt, große Mengen an Tokens zu erwerben – ein klares Zeichen für das enorme Wachstumspotenzial von AlgosOne und dem AIAO-Token. Es überrascht nicht, dass AlgosOne an sich selbst glaubt – der Launch des AIAO-Tokens dürfte eine der profitabelsten Investitionschancen im Jahr 2025 werden.

Willst du von Anfang an dabei sein? Dann solltest du dich beeilen

Um maximale Gewinne zu erzielen und am Vorverkauf teilnehmen zu können, musst du dich bei AlgosOne registrieren, die KYC-Verifizierung abschließen und dein Konto vor Beginn des Tokenverkaufs in diesem Quartal aufladen. Und wenn du dich aktiv auf der Plattform engagierst, kannst du im Rahmen des Retrodrop-Programms kostenlose AIAO-Token erhalten.

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.