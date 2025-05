Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Künstliche Intelligenz hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt und ist längst Teil des alltäglichen Lebens geworden. Auch der Kryptosektor greift diesen technologischen Fortschritt zunehmend auf. Immer mehr Blockchain-Projekte integrieren KI-Funktionen oder basieren vollständig auf der Idee einer intelligenten, lernfähigen Infrastruktur.

Nachdem 2023 bereits ein erster KI-Hype im Kryptomarkt zu beobachten war, zeichnet sich 2025 nun eine neue Phase ab. Denn nach der anfänglichen Euphorie rücken nun Projekte in den Fokus, die über ein echtes, funktionierendes Anwendungsszenario verfügen. Wie so oft bei technologischen Trends folgt auf die erste Welle der Spekulation eine Phase der Selektion, in der Substanz über das langfristige Potenzial entscheiden.

Genau hier liegt nun die Chance für KI-Coins mit echtem Mehrwert. MIND, FEPE & SOLX setzen hier unterschiedliche Schwerpunkte.

MIND of Pepe (MIND)

Die analytischen Fähigkeiten eines selbstlernenden AI-Agenten möchte MIND of Pepe zum Vorteil der Krypto-Trader einsetzen. Über 8,5 Millionen US-Dollar wurden im laufenden Vorverkauf investiert – ein deutliches Signal für die hohe Erwartungshaltung im Markt. Als Teil der wachsenden Sparte der AI Crypto Coins bietet MIND of Pepe weit mehr als bloße Spekulation: ein aktives System zur datenbasierten Marktbeobachtung in Echtzeit.

Im Mittelpunkt steht ein autonomer AI-Agent, der auf sozialen Plattformen wie X agiert, Marktstimmungen erfasst und Interaktionen analysiert. Durch den Einsatz von Hive-Mind-Technologie und einem kontextsensitiven RAG-System (Retrieval-Augmented Generation) fließen relevante Informationen aus über 60.000 Krypto-Analysen und aktuellen Netzwerkdaten in jede Bewertung ein. KI dient hier nicht nur zur Effizienzsteigerung, sondern zur Schaffung eines echten Informationsvorsprungs für Token-Halter. AI wird so zur Grundlage intelligenter Entscheidungen auf volatilem Terrain. Wer MIND hält, bekommt Zugang zu diesen Informationen.

Ein besonderes Merkmal dieses AI Crypto Coins ist die Möglichkeit, neue Token direkt über Smart-Contracts zu generieren – gesteuert durch den AI-Agenten selbst. Zudem erhalten Inhaber Zugriff auf ein interaktives Dashboard, das Kursverläufe, Markttrends und Social Engagements analysiert.

Die Teilnahme am Presale ist direkt über die Website möglich. Unterstützt werden für den Token-Swap ETH, USDT und Kreditkarten. Im Anschluss steht ein Staking-Programm bereit, das nach eigenen Angaben mit über 270 Prozent APY lockt.

Direkt zum MIND of Pepe Presale

Fantasy Pepe (FEPE)

Fantasy Pepe bringt derweil eine neue Idee in das Marktsegment der AI Crypto Coins, indem es Meme-Token mit KI-gestützten Match-Simulationen und dezentralen Prognosemärkten vereint. Statt traditioneller Fußballvereine treten virtuelle Teams gegeneinander an – gesteuert von intelligenten Chatbots auf Basis von KI-Systemen wie ChatGPT und DeepSeek. Jedes Match dauert exakt 60 Sekunden und ist durch den digitalen Schiedsrichter Grok überwacht. Die Resultate bleiben dabei unvorhersehbar, was für ein spannungsgeladenes Spielerlebnis sorgt.

Zentrale Steuerungselemente basieren auf Künstlicher Intelligenz (KI), die taktische Entscheidungen in Echtzeit trifft. Die Ethereum-Blockchain sichert gleichzeitig die Nachvollziehbarkeit aller Transaktionen. Jedes Spiel läuft On-Chain ab – dadurch sind Ergebnismanipulationen ausgeschlossen.

Spieler wetten auf den Ausgang der Begegnungen und erhalten bei korrekter Prognose Belohnungen. Dies erzeugt eine zusätzliche wirtschaftliche Dynamik.

In einer hybriden Struktur aus Blockchain-Technologie, KI und Gamification verschmilzt Fantasy Pepe mehrere digitale Trends. Die virtuellen Clubs – darunter etwa SHIBA INU FC oder REAL FLOKI – schaffen zudem einen humorvollen Bezug zu etablierten Memecoins. Dank intelligenter Algorithmen werden Spielverläufe dynamisch angepasst, wodurch jedes Duell neue Überraschungen bietet. Diese Verbindung aus Sport-Entertainment und AI ist ein innovativer Schritt im Bereich KI-gestützter Unterhaltungsplattformen.

Die Plattform plant zudem Partnerschaften mit realen Fußballvereinen und Influencern, was die Reichweite weiter erhöhen dürfte. Im Staking-Modell lassen sich zusätzlich FEPE Token mit einem APY von angeblich über 1000 Prozent verzinsen. Bereits fast 250.000 US-Dollar wurden investiert – das zeigt, wie stark AI Crypto Coins mit originellen Konzepten gefragt sind.

Der Kauf erfolgt direkt über die Fantasy Pepe Website. Unterstützt werden ETH, BNB, USDT sowie gängige Kreditkarten. Da der Preis alle paar Tage steigt, ist für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten.

Mehr über Fantasy Pepe erfahren

Solaxy (SOLX)

Während die Zahl datengetriebener Anwendungen stetig wächst, geraten bestehende Netzwerke zunehmend an ihre Grenzen. Besonders Projekte aus dem Bereich der AI Crypto Coins, die auf künstlicher Intelligenz basieren, erzeugen enorme Datenmengen und benötigen schnelle, kostengünstige und ausfallsichere Blockchain-Strukturen. Genau an dieser Stelle bietet Solaxy als erste Layer-2-Lösung für das Solana-Ökosystem einen neuen Ansatz – und könnte damit mittelbar vom AI-Boom profitieren.

Solaxy bringt das Prinzip der Rollups, wie es von Ethereum bekannt ist, erstmals auf Solana. In dieser Struktur werden Transaktionen außerhalb der Haupt-Chain verarbeitet, zusammengefasst und anschließend sicher in das Solana-Mainnet integriert. Dies erhöht die Skalierbarkeit, senkt Transaktionskosten und sichert gleichzeitig die Netzwerkstabilität. Besonders relevant wird diese Architektur, wenn KI-gestützte Anwendungen in Echtzeit große Datenströme auf Blockchains verarbeiten wollen.

Solana gilt zwar bereits als eines der effizientesten Netzwerke, doch durch die enge Kopplung von Konsens, Ausführung und Validierung bestehen Begrenzungen bei extremer Auslastung. Solaxy adressiert nach eigener Aussage genau dieses Problem – nicht als Korrektur, sondern als Erweiterung der bestehenden Stärken. Technische Weiterentwicklungen wie ein performanter Block-Explorer, eine neue CLI-Schnittstelle für Entwickler und Optimierungen der Virtual Machine ergänzen das Konzept. Auch die geplante Cross-Chain-Kompatibilität durch eine speziell entwickelte Bridge eröffnet neue Optionen.

Der Kauf von SOLX ist direkt über die offizielle Solaxy-Website möglich. Akzeptiert werden ETH, SOL, USDT und BNB. Optional kann der Token laut eigenen Angaben mit bis zu 130 Prozent APY gestakt werden.

Hier geht’s zum Solaxy Presale

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.