Vor allem durch Investitionen in den Anfangstagen eines Projekts lassen sich im Krypto-Markt lukrative Gewinne erzielen. Dürfen wir vorstellen: acm, das all-in-one Krypto-Projekt, startet jetzt in die heiße ICO-Phase.

All Crypto Mechanics (kurz: acm) bietet dir Zugang zu einer Vielzahl von Finanzinstrumenten durch eine einzige, intuitive Oberfläche. Die drei acm-Gründer aus Deutschland riefen ein komplexes und dynamisches Ökosystem ins Leben, welches das Beste aus der traditionellen Finanzwelt mit den Vorteilen der neuartigen Krypto-Welt vereint und Anfängern und Profis einen benutzerfreundlichen Einstieg in die Welt der Kryptowährungen bietet.

Auf diese Weise ermöglicht acm den intuitiven Zugang zu einer breiten und interaktiven Produktpalette. Das Ökosystem umfasst alles, was sich ein Krypto-Enthusiast nur wünschen kann. Dazu zählen:

eine Plattform für Anfänger mit einfachem Fiat On- und Off-Ramping und eigener Bank,

eine Plattform für fortgeschrittene Trader und Institutionen,

eine dezentrale Börse (DEX),

Spot-Trading, Derivate-Trading (Margin, Futures und Options) und OTC-Trading (Over The Counter für größere Beträge) und NFT-Trading,

Airdrops,

eine Earnings-Plattform mit Kreditmarkt, Staking, Savings, Liquidity Mining, Launchpad und Launchpool,

verschiedene Anlagestrategien wie Sparpläne und Dual Invest,

eine Hardware-Wallet und Debitkarte mit Krypto-Cashback,

die Lernplattform (Academy),

vollautomatisiertes Steuer-Reporting und Investieren,

professionelle Vermögensverwaltung,

Benefit-Center und VIP-Club.

Angetrieben wird das Ökosystem dabei vom systemeigenen acm-Token. Hierbei handelt es sich um einen Multichain-Token, welcher dir die individuelle Auswahl einer Blockchain ermöglicht. So kannst du stets deine Lieblings-Chain nutzen, Transaktionsgebühren sparen, die Vorteile jeder Blockchain genießen.

Doch das ist nicht alles, denn Inhabern von acm-Token kommen eine Vielzahl von Vorteilen im acm-Ökosystem zugute. Dazu zählen unter anderem vergünstigte Handelsgebühren und Staking-Konditionen, Zugang zum Launchpad und Launchpools, früher Zugang zu Dex-Projekten, erhöhter Cashback, Premium-Support und vieles mehr.

Tipp: Mit den VIP-Stufen von acm holst du das Optimum aus deinen Token heraus, denn je höher dein erreichter VIP-Level ist, desto größer sind deine Vorteile und Rabatte.

acm: starkes Ökosystem, starkes Team, starke Werte

All Crypto Mechanics verfügt über ein dynamisches Team mit langjähriger Fachexpertise aus den Bereichen der Finanzwelt, Technologie, Versicherungen, Anwälten und Risikomanagement. Dabei setzt man sich stets zum Ziel, dieses mit vielversprechenden Talenten zu erweitern und so zum schnellen Wachstum des Projektes beizutragen.

Auf diese Weise bildete sich ein 7-köpfiges Team aus absoluten Fachexperten, die ihre jeweilige Rolle perfekt ausfüllen. Geleitet werden diese von den drei Gründern:

Benjamin Jakob: Geboren 1992 in Braunau, beschäftigt sich seit fast einem Jahrzehnt mit Krypto. Benjamin leitet eine Firma zur Eigenkapitalverwaltung im Krypto-Markt, besitzt mehrere Krypto-bezogene Unternehmen und bietet Trainings und Coachings für Anfänger und Fortgeschrittene an.

Markus Mahl: Geboren 1971 in München, seit 1996 selbstständig und führte bereits diverse Unternehmen zur Marktführerschaft. Sein Vermögen war hauptsächlich in Immobilien und Aktien investiert. Kürzlich verkaufte er viele seiner Immobilien und investierte die Gewinne in Kryptowährungen, da er dort die größten Gewinnchancen sieht und seine Begeisterung für Krypto mit seiner Anlagestrategie verbinden kann.

So handelt das Team stets nach starken Unternehmensprinzipien, die als Leitfaden für das Team gelten und Investoren eines verdeutlichen: All Crypto Mechanics ist ein durchdachtes Projekt, das durch hervorragende Technologien und Werte wie Sicherheit und Zuverlässigkeit, Innovation, Intuition, Kundenservice und ein breites Angebot die Spitze des Krypto-Marktes erobern möchte.

Das ICO ist live – so investierst du noch heute

Hört sich interessant an? Dann eröffnet sich durch das ICO von acm, das am 11. Oktober in die erste Phase ging, die perfekte Möglichkeit für dich. Hier erhält die breite Öffentlichkeit erstmals die Möglichkeit, acm-Token im Public Sale zu erwerben. Und das ganze sogar zu einem niedrigeren Preis.

Dabei verfügt acm über ein Gesamtangebot von 2,5 Milliarden Token. 10 % dieser Token sind für den Ausbau des Teams zurückgelegt. Stolze 45 % werden für das ACM-Ökosystem (Liquidität, Anreize) bereitgestellt. Davor waren 5 % des Gesamtangebots für frühe Supporter des Projektes zugänglich.

So stellte man ein starkes Fundament bereit und startet nun bestmöglich in die ICO-Phase. Bei dieser sind stolze 40 % der ACM-Token in vier Phasen zu erwerben. In jeder Phase schüttet man 250 Millionen Token aus, wobei der Preis nach erfolgreichem Abschluss einer Phase angehoben wird. Der Startpreis beträgt 0,15 EUR pro Token.

Interesse geweckt? Dann investiere noch heute! Besuche dazu einfach die offizielle Seite des ICOs, um acm-Token einfach, schnell und sicher (über Metamask oder dem traditionellen Weg) zu kaufen. Alternativ sind die Token zu einem späteren Zeitpunkt zum aktuellen Kurs direkt auf der Plattform erhältlich.

Weitere Informationen findest du auf der Website oder im Q&A-Webseminar, in welchem die Gründer jeden Donnerstag um 20:15 Uhr für Interessierte das Projekt vorstellen und alle Fragen beantworten. Melde dich dazu hier an.

