Aave tut sich als einer der großen Profiteure des heutigen Handelstags hervor. Doch wie nachhaltig ist der Kursanstieg? Das sagen die Daten.

Prognose: Aave profitiert von neuer Liquidität – so geht es jetzt weiter

Prognose: Aave profitiert von neuer Liquidität – so geht es jetzt weiter

Das Lending-Protokoll Aave gehört am Freitag zu den größten Tagessiegern. Mit einem Zugewinn von fast 8 Prozent notiert der Kurs zum Zeitpunkt des Schreibens bei 204,85 US-Dollar. Damit scheint Aave die ersten Früchte aus einer Partnerschaft mit Mantle und Bybit zu ernten. Vergangene Woche hatte das Trio eine Kooperation mit dem Ziel verkündet, neue OnChain-Liquiditätskanäle für Nutzerinnen und Nutzer zu öffnen. Wie nachhaltig der Trend ist: Jetzt in der Analyse.

Aave Struktur & Trendbild

In den letzten 12–24 Stunden schwankte der Kurs zwischen 200,97 USD (Low) und 206,82 USD (High) basierend auf den jüngsten 3–6 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 204,85 USD und damit rund 13,96 USD oberhalb des Vortages (190,89 USD), was eine freundliche Kurzfrist-Entwicklung zeigt. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 3.121.270.000 USD, was das relative Gewicht des Coins im Krypto-Markt unterstreicht. Der Kurs bewegt sich damit wieder auf ein Niveau, das kurzfristige Anlegeraufmerksamkeit erzeugt.

Der Kurs notiert klar über dem EMA-20 (198,04 USD) und bildet in den letzten Sessions überwiegend höhere Hochs und höhere Tiefs, was kurzfristige Stärke signalisiert. Unterstützungen liegen bei 187,67 USD (letzter signifikanter Swing) und 196,98 USD; unmittelbare Widerstände bei 206,82 USD (aktuelles High) und dem Bollinger-Oberband ~210,03 USD. Solange der Kurs über dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage kurzfristig bullish.

Aave Momentum-Check

Der RSI (14) liegt bei etwa 55,32 und signalisiert ein neutral-positives Momentum ohne Überkauftheit. Das Histogramm zeigt eine leicht nachlassende Beschleunigung des Aufwärtsimpulses, was auf vorsichtigen Gewinnmitnahme-Druck hindeutet.

Risiko & Aave Volatilität

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 23,78 USD (Upper ~210,03 USD / Lower ~186,25 USD), was erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen anzeigt. Marktphase: kurzfristige Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends, Risiko für schnelle Bewegungen bleibt moderat erhöht.

Kurzfristige Prognose AAVE — Fazit

Kurzfristig bleibt die Prognose für AAVE am 12.12.2025 leicht bullish, da der Kurs über dem EMA-20 notiert und die Fibonacci-Position einen Aufwärtstrend ausweist. Relevante Unterstützungen liegen bei 187,67 USD und 196,98 USD; Widerstände bei 206,82 USD und circa 210,03 USD. Ein stabiler Schluss über 206,82 USD mit steigendem Volumen würde ein bullishes Ausbruchsszenario eröffnen, während ein nachhaltiger Bruch unter 187,67 USD das Risiko signifikanterer Rücksetzer erhöht. Für Anleger gilt: Positionsgrößen an Volatilität anpassen und Invalidation-Levels beachten.

Wer Aave sicher und einfach handeln will, kann das auf Coinbase. Aktuell erhalten Neukunden bis zum 23. Dezember 50 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn zuvor mindestens 50 Euro investiert wurden. Jetzt anmelden!

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Quellen

Aave (AAVE) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Aave (AAVE) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Aave (AAVE) kaufen Leitfaden

