Learn-to-earn ist ein neuer Trend in der Kryptobranche. 99Bitcoins wendet sich genau diesem Thema zu und verzeichnet im Presale große Nachfrage.

99Bitcoins: So kannst du mit Krypto-Wissen verdienen

Während Bitcoin weiterhin als sicheres und grundlegendes Investment im Kryptomarkt gilt, richten sich Altcoins eher an Anleger, die bereit sind, für ihre Renditeerwartungen gewisse Risiken einzugehen.

99Bitcoins ist jedoch anders und möchte nicht nur Spekulanten anziehen, sondern durch ein durchdachtes Geschäftsmodell mit fundamentalem Wert überzeugen. Dafür setzt 99Bitcoins auf ein innovatives Learn-2-Earn-Konzept.

Seinen Anspruch beschreibt das Team von 99Bitcoins auf der eigenen Website:

„99Bitcoins tritt in die wahre Web3-Ära ein, indem wir die Plattform in Token umwandeln und unserem Publikum die Möglichkeit geben, zu verdienen, während sie lernen. Der 99BTC-Token ist sowohl ein Zugangs- als auch ein Belohnungs-Token, was bedeutet, dass die Nutzer sowohl von dem auf 99Bitcoins erworbenen Wissen als auch von den 99BTC-Token-Belohnungen profitieren werden.“

Schon mehr als 600.000 US-Dollar im Presale

Dieser Ansatz stößt auf großen Zuspruch unter Anlegern, wie sich an mehreren Zahlen ablesen lässt.

So vereint 99Bitcoins in der noch frühen Phase des Presales bereits eine beeindruckende Gemeinschaft auf YouTube mit mehr als 700.000 Followern hinter sich. Zudem konnten im Presale von 99Bitcoins bereits binnen weniger Tage mehr als 600.000 US-Dollar eingesammelt werden. Damit zählt 99Bitcoins schon jetzt zu einer der vielversprechendsten Presales im Jahr 2024.

Frühzeitig in den nächsten Trend investieren

Learn-to-earn ist ein Thema, das in den nächsten Jahren zu einem Megatrend in der Kryptobranche werden dürfte. Es handelt sich deshalb um eines dieser begehrten Investments, bei dem frühzeitige Investoren von einer dynamischen Entwicklung und einem schnellen Wachstum profitieren können.

Das Erkennen neuer Trends, bevor sie Mainstream werden, stellt jedoch eine Herausforderung dar. Die Konzepte Play-to-Earn und Move-to-Earn haben bereits gezeigt, wie alltägliche Aktivitäten erfolgreich mit Blockchain-Technologie verbunden werden können, indem Nutzer für Spielen oder Bewegen belohnt werden.

Das Geschäftsmodell von 99Bitcoins zeichnet sich hingegen dadurch aus, dass es Wissen im Kryptobereich schätzt und belohnt. So leistet es einen wesentlichen Anteil zur Demokratisierung der Finanzbildung und macht das Lernen zugleich zu einer lukrativen Angelegenheit.

Exklusive Vorteile für Token-Inhaber

Das Kaufen und Halten von 99BTC-Token verspricht Anlegern für die Zukunft zahlreiche exklusive Vorteile. So erhalten Token-Inhaber Zugang zu speziellen Trainingskursen, die zusätzliche Module, Quizze und Tutorials umfassen. Diese sind darauf ausgelegt, das Lernen interaktiv und unterhaltsam zu gestalten.

Des Weiteren profitieren die Nutzer von Krypto-Handelssignalen und -strategien von Experten, um in schnelllebigen Märkten Vorteile zu erzielen. Zusätzlich bietet 99Bitcoins Zugang zu VIP-Community-Gruppen und Mentoring, in denen Gleichgesinnte Wissen austauschen und ihre Krypto-Kenntnisse vertiefen können.

Für diejenigen, die keine Zeit zum Lernen haben, gibt es die Möglichkeit, 99BTC Token in einem sicheren Smart Contract zu staken und passive Belohnungen zu verdienen. All diese Features sollen das Hodln von 99BTC attraktiv machen, was dann wiederum das handelbare Angebot verknappen könnte. Denn es gibt augenscheinlich gute Argumente, die 99BTC Token nicht direkt wieder zu verkaufen.

Transparente Roadmap schafft Vertrauen

Wichtig ist es 99Bitcoins für seine Investoren absolut transparent zu sein, welche Vorhaben geplant sind. Nur so kann Vertrauen in neue Projekte aufgebaut werden, die Investitionen anziehen. Deshalb wird von Anfang an eine Roadmap skizziert, die für Interessenten und Nutzer offen einsehbar ist. Hier werden die angestrebten Meilensteine dargestellt und auch erklärt, wie das Projekt seine Ziele erreichen möchte.

Für das 99Bitcoins sieht die Roadmap vor, sich als führendes Wissens- und Belohnungszentrum für Krypto-Investoren zu etablieren. Im zweiten Quartal 2024 begann der Presale. Dann folgen Staking-Funktionen und der Aufbau der Plattform.

Im dritten Quartal kommt es zum Presale-Claim, dem Start an dezentralisierten Börsen (DEX) und dem Launch der Learn-to-Earn-Inhalte. Im vierten Quartal sind Listings an zentralisierten Börsen (CEX), die Optimierung der Learn-to-Earn-Funktionen, die Veröffentlichung von Krypto-Handelssignalen, der Beta-Release der Plattform und vieles mehr geplant.

Schließe dich der großen Gemeinschaft an

Für sofortige Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit bei potenziellen Investoren sorgt 99Bitcoins insbesondere mit seiner etablierten Community. Darüber hinaus erleichtert eine große, engagierte Anhängerschaft die Markteinführung neuer Coins und steigert deren Akzeptanz erheblich. Denn hier gibt es eben schon über 700.000 potenzielle Käufer von 99BTC.

Wenn du mehr über Learn-2-Earn und 99Bitcoins wissen möchtest, solltest du einen Blick auf ihre Tokenomics, Roadmap und die engagierte Community werfen. Denn es ist immer ratsam, sich vor einem Investment ausführlich über wirtschaftliche und rechtliche Aspekte im Rahmen einer Due-Dilligence-Prüfung zu erkundigen.

Frühe Käufer von 99Bitcoins profitieren bereits von steigenden Preisen, da der Token im Presale in mehreren Preisstufen verkauft wird. Erfahre mehr über das Projekt und kaufe 99 Bitcoins.

