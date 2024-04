Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Nachdem sich Play-to-Earn- und Move-to-Earn-Konzepte bereits großer Beliebtheit erfreuen, strebt 99Bitcoins mit seinem Learn-to-Earn-Modell nun die nächste Revolution für den Kryptomarkt an.

Schon mehr als 100.000 US-Dollar im Presale

Schon zum Start stößt der Presale von 99BTC Token auf große Nachfrage. So wurden in den ersten Stunden des Vorverkaufs bereits mehr als 100.000 US-Dollar eingesammelt. Investoren nutzen damit die Chance, sich den neuen Coin zu attraktiven Preisen vor dem offiziellen Börsenstart zu sichern.

99Bitcoins ist dabei kein Unbekannter in der Kryptobranche. Das Projekt verfügt über eine stark etablierte Community mit mehr als 700.000 Abonnenten auf YouTube und über 2,1 Millionen täglichen Empfängern von Updates durch das Nachrichtenteam in den sozialen Netzwerken. Doch was verbirgt sich hinter dem neuen 99BTC Coin, der Bildung und Blockchain zusammenbringen möchte?

Bildung im Kryptobereich lohnt sich

99Bitcoins setzt hier auf ein Learn-to-Earn-Prinzip, das eine Weiterentwicklung des Play-to-Earn-Modells darstellt, indem es Bildung direkt monetarisiert und somit das Lernen belohnt. Mit dem Projekt soll die Art und Weise, wie Menschen sich mit Kryptowährungen auseinandersetzen, grundlegend neu gedacht werden. Durch die Integration des Learn-to-Earn-Modells mit dem BRC-20-Standard auf der Bitcoin-Blockchain ebnet 99Bitcoins den Weg für eine innovative Lernmethode im Krypto-Markt.

Konkret können Teilnehmer durch den Erwerb von Wissen über Kryptowährungen und andere Fachgebiete digitale Assets von echtem finanziellem Wert verdienen. Dieser Ansatz fördert nicht nur die persönliche Weiterbildung, sondern macht den Bildungsprozess attraktiver und zugänglicher, was potenziell zu einer breiteren Akzeptanz und beschleunigten Krypto-Adoption führen könnte.

Als anerkannte Autorität in der Krypto-Bildung verfügt 99Bitcoins über eine massive Anhängerschaft. Auf dieser Basis soll ein dynamisches Bildungsökosystem geschaffen werden, in dem Benutzer Belohnungen für die Erweiterung ihres Wissens über Kryptowährungen erhalten können. Die Learn-to-Earn-Plattform ermöglicht es den Teilnehmern, interaktiv mit Inhalten zu interagieren und abhängig vom individuellen Lernerfolg Token zu verdienen.

99BTC werden strategisch verteilt

Die Tokenomics von 99BTC sind dabei strategisch gestaltet, um das Learn-to-Earn-Modell auf der Plattform von 99Bitcoins zu unterstützen und Benutzern attraktive Anreize zu bieten. Die Aufteilung der Token umfasst verschiedene Bereiche wie den Presale, Staking, Projektfinanzierung, Marketing und Community-Belohnungen, um langfristige Stabilität und Wachstum zu gewährleisten.

Mit einer Gesamtversorgung von 99 Milliarden Token ermöglicht 99BTC den Zugang zu Premium-Inhalten, Krypto-Handelssignalen und exklusiven Vorteilen für alle Halter.

Weiterbildungsplattform in Planung

Eine ambitionierte Roadmap signalisiert klare Zukunftspläne und feste Ziele, was das Vertrauen in neue Coins stärkt. Mit dem Start des Presale wird auch der Aufbau der Weiterbildungsplattform vorangetrieben.

Im Verlauf des Jahres sind weitere Schritte wie der Presale-Claim, der DEX-Launch und der Beta-Release der Plattform geplant, gefolgt von der Listung von 99BTC auf zentralisierten Börsen. Mittelfristig soll die Plattform vollständig gelauncht werden.

Jetzt 99Bitcoins im Presale kaufen

Für diejenigen, die das Potenzial von 99Bitcoins und ihres Learn-to-Earn-Tokens verstehen und an den Erfolg des Projekts glauben, bietet der Presale die Gelegenheit, frühzeitig zu investieren. Ein früher Kauf von 99BTC ist insbesondere im Hinblick auf die kontinuierlichen Preissteigerungen attraktiv, die es schon in der Vorverkaufsphase geben wird.

Um seine Handelsentscheidung auf eine seriöse Analyse zu stützen, ist es empfehlenswert, vorab alle wichtigen Informationen auf der Website, im Whitepaper und in der Roadmap zu nutzen. Zudem werden auf den Social-Media-Kanälen kontinuierlich Neuigkeiten zu 99Bitcoins geteilt.

