Investieren in die Altcoin-Season

In diesem Artikel erfährst du: An welchem Wert sich Anleger beim Altcoin-Potenzial orientieren können

Wieso Cardano (ADA) in einer Altcoin-Season 6 US-Dollar erreichen könnte

Wie Elon Musk den DOGE-Kurs wieder pumpen lassen kann

Weshalb Polkadot extrem unterbewertet erscheint

Welches Projekt des ChatGPT-Gründers Potenzial bietet

Wann startet die Altcoin-Season am Krypto-Markt? Diese Frage stellen sich derzeit wohl viele Anleger, die noch nach Renditechancen suchen. Während der Bitcoin-Kurs bereits eine massive Rallye gesehen hat, kommen viele Altcoins noch schwer in Gang in diesem Zyklus. Doch zuletzt hat Bitcoin erstmals wieder etwas Marktanteile gegenüber den alternativen Digitalwährungen eingebüßt. Innerhalb weniger Tage ist die BTC-Dominanz von 66 Prozent auf zuletzt 61 Prozent abgerutscht. Aktuell bewegt sie sich bei rund 62 Prozent. Bei manchem Anleger dürfte nun FOMO einsetzen, die Angst, etwas zu verpassen. Wo bieten sich jetzt noch niedrige Einstiegspreise? Erfahre, welche Coins historisch betrachtet weiter preiswert erscheinen.

