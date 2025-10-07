Hebel-Trading fasziniert und polarisiert. Manche Trader erzielen schwindelerregende Renditen, andere verlieren in Sekunden ihr ganzes Kapital. Wir haben fünf legendäre Krypto-Trades gesammelt und zeigen, welche Lehren wirklich bleiben.

5 legendäre Krypto-Trades mit Hebel und was wir daraus lernen können

5 legendäre Krypto-Trades mit Hebel und was wir daraus lernen können

1. DOGE-Rally 2021: von 1.000 zu 25.000 US-Dollar mit 20er Hebel

Frühjahr 2021 schoss Dogecoin (DOGE) vom Meme-Status in die weltweiten Schlagzeilen. Beflügelt von Elon Musks Tweets und einer riesigen Online-Community kletterte der Kurs innerhalb weniger Wochen von wenigen Cent in Richtung 1 US-Dollar. Für Trader, die den Mut hatten, mit Hebel einzusteigen, eröffnete sich eine der spektakulärsten Chancen der Krypto-Geschichte.

Ein Trader nutzte Futures-Handel auf Bitget und stieg am 4. Mai 2021 bei rund 0,30 US-Dollar in Dogecoin ein: mit 1.000 US-Dollar Margin und 20x Hebel. Als DOGE am 8. Mai auf 0,73 US-Dollar explodierte, verwandelte er seinen Einsatz in über 25.000 US-Dollar Gewinn.

Doch so verlockend diese Geschichten sind: Der gleiche Hebel, der gigantische Gewinne möglich macht, kann ein Konto in Minuten liquidieren. Viele Trader, die beim DOGE-Hype zu spät einstiegen oder ihre Position zu lange hielten, sahen ihre Einsätze ebenso schnell verpuffen.

Teste DOGE und andere Memecoins mit Futures-Handel auf Bitget mit bis zu 125x Hebel auf ausgewählten Paaren.

2. LUNA-Crash 2022: von 5.000 zu 75.000 US-Dollar mit einem Short

Im Mai 2022 kam es zum spektakulären Zusammenbruch des Terra-Ökosystems. Der algorithmische Stablecoin UST verlor seine Bindung zum US-Dollar, LUNA wurde unkontrolliert gemint und der Preis stürzte innerhalb weniger Tage von über 80 US-Dollar fast auf Null. Viele Anleger verloren ihr gesamtes Kapital, doch einige Trader waren vorbereitet.

Ein Trader eröffnete am 7. Mai 2022 eine Short-Position bei rund 80 US-Dollar auf OKX. Mit einem Hebel von 15x und einer Margin von 5.000 US-Dollar kontrollierte er eine Position im Wert von 75.000 US-Dollar. Als LUNA wenige Tage später fast wertlos wurde, erzielte er theoretisch nahezu 75.000 US-Dollar Gewinn, was den Trade zu einem der spektakulärsten Shorts der Krypto-Geschichte macht. In der Praxis kam es zu Handelsunterbrechungen und starkem Slippage.

Dieser „Hyper-Short“-Trade verdeutlicht, dass bei Systemfehlern extreme Short-Chancen bestehen können. Doch sie sind riskant: Schon kleine Gegenbewegungen hätten die Margin sofort ausgelöscht.

Handle Shorts und Futures mit hoher Liquidität auf OKX: perfekt für Marktbewegungen wie damals bei LUNA.

3. BTC-Short im Bärenmarkt 2022: Verzehnfachung mit Bitcoin

Nach dem Allzeithoch von 69.000 US-Dollar im November 2021 rutschte Bitcoin 2022 bis auf unter 20.000 US-Dollar ab. Trader, die Perpetuals nutzten und mit 10x Hebel short gingen, machten enorme Gewinne: Aus 1.000 US-Dollar Einsatz wurden teils über 10.000 US-Dollar.

Ein Händler eröffnete am 10. April 2022 eine Short-Position bei rund 45.000 US-Dollar auf Bitget. Mit 1.000 US-Dollar Margin und 20x Hebel kontrollierte er 20.000 US-Dollar. Am 18. Juni 2022, als Bitcoin knapp über 19.000 US-Dollar notierte, schloss er die Position. Ergebnis: rund 11.500 US-Dollar Gewinn.

Der Fall zeigt, dass auch moderate Hebel wie 10x oder 20x bei einem starken Trend enorme Gewinne ermöglichen können und das sogar mit der größten Kryptowährung Bitcoin. Gleichzeitig illustriert er die Disziplin, die nötig ist, um eine Position über Wochen zu halten, ohne von kurzfristigen Schwankungen ausgestoppt zu werden.

Probiere BTC-Futures mit bis zu 100x Hebel auf Bitget und lerne, wie man von Markttrends profitieren kann.

4. MYX Finance-Explosion 2025: von 10 zu 10.000 mit 50er Hebel

Ein neuerer Fall zeigt, wie extrem Hebeltrading bei kleinen Projekten sein kann. MYX Finance stand Anfang August 2025 noch bei rund 0,80 US-Dollar. Ein Trader nutzte MEXC-Perpetuals, setzte 10 Euro Margin ein und wählte den damals möglichen 50x Hebel. Schon zwei Tage später hatte sich der Kurs verdoppelt. Am 9. September erreichte MYX 17 US-Dollar: Wer hier ausstieg, machte aus einem Zehner-Einsatz fünfstellige Gewinne.

Während der Haltezeit fielen Funding-Zahlungen und Gebühren an, die den Gewinn leicht schmälerten. Im Verhältnis zur Rendite fielen diese jedoch kaum ins Gewicht. Selbst wenn er nicht das absolute Hoch erwischte, waren über 10.000 Euro Gewinn aus 10 Euro Einsatz ein unglaubliches Resultat.

MYX Finance beweist: Kleine Projekte können extreme Renditen liefern, sind aber hochriskant. Schon minimale Rücksetzer hätten den Einsatz bei 50x Hebel vollständig ausgelöscht. Nach einer gewissen Zeit senkte MEXC den maximalen Hebel für MYX auf 20x, um das Risiko für Trader zu begrenzen.

Probiere es selbst: Entdecke hunderte Coins und Hidden Gems wie MYX Finance mit Perpetuals auf MEXC. Hier sind auch kleine Einsätze mit Hebel bis 50x möglich.

5. XRP-Pump nach dem SEC-Urteil 2023 mit 20er Hebel

Am 13. Juli 2023 sorgte ein Gerichtsurteil in den USA für ein Erdbeben im Krypto-Markt: Ripple (XRP) gewann teilweise gegen die SEC. Der Kurs sprang in wenigen Stunden von 0,47 auf über 0,85 US-Dollar.

Ein Trader hatte bereits am Vortag bei 0,45 US-Dollar eine Long-Position mit 500 US-Dollar Margin und 20x Hebel auf Bitget eröffnet. Sein Gewinn lag nach dem Pump bei rund 9.000 US-Dollar in weniger als 24 Stunden.

Solche „News Trades“ sind hochprofitabel, aber extrem riskant. Hätte das Urteil anders ausgesehen, wäre die Position vermutlich sofort liquidiert worden.

Trade XRP-Perpetuals mit bis zu 50x Hebel auf Bitget und reagiere sofort auf Markt-News.

Was wir daraus lernen können

Diese fünf Beispiele verdeutlichen die Extreme, die im Krypto-Hebelhandel möglich sind. Schon kleine Einsätze können durch Hebel in fünf- oder sechsstellige Gewinne verwandelt werden. Genauso schnell können jedoch Verluste bis hin zum Totalverlust eintreten. Timing, Disziplin und Risiko-Management sind entscheidend.

Hebel-Trading ist kein Spiel für Einsteiger. Doch die Geschichten zeigen, warum es Trader immer wieder fasziniert: der Nervenkitzel, die Aussicht auf extreme Gewinne und die Chance, innerhalb kürzester Zeit Geschichte zu schreiben.

Starte deine Hebel-Trading-Strategien auf MEXC mit hunderten Altcoins, Perpetuals und bis zu 50x Hebel.

Redaktioneller Hinweis: Der Handel mit Krypto-Perpetual Futures ist hochspekulativ. Hebel können Gewinne vervielfachen, aber auch Verluste bis zum Totalverlust beschleunigen. Bei Anbietern außerhalb der EU (z. B. MEXC, OKX, Bitget) gelten andere Schutzmechanismen als unter ESMA-Regulierung. Prüfe daher genau, ob du die Funktionsweise und Risiken verstehst, und handle nur mit Kapital, dessen Verlust du verkraften kannst.

Empfohlenes Video Bitcoin bricht alle Rekorde – aber wann folgen Altcoins?

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden